容易操作的強勁手提攪拌機
功能強勁的 Philips 手提攪拌機設有 800 瓦的馬達功率、Promix 攪拌技術和 SpeedTouch 按鈕，操作簡單容易：按得越大力，馬達功率越強。有了這個手提攪拌機，您就可以隨意製作各種新鮮食材。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
容易操作的強勁手提攪拌機
功能強勁的 Philips 手提攪拌機設有 800 瓦的馬達功率、Promix 攪拌技術和 SpeedTouch 按鈕，操作簡單容易：按得越大力，馬達功率越強。有了這個手提攪拌機，您就可以隨意製作各種新鮮食材。 查看各種好處
容易操作的強勁手提攪拌機
功能強勁的 Philips 手提攪拌機設有 800 瓦的馬達功率、Promix 攪拌技術和 SpeedTouch 按鈕，操作簡單容易：按得越大力，馬達功率越強。有了這個手提攪拌機，您就可以隨意製作各種新鮮食材。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
容易操作的強勁手提攪拌機
功能強勁的 Philips 手提攪拌機設有 800 瓦的馬達功率、Promix 攪拌技術和 SpeedTouch 按鈕，操作簡單容易：按得越大力，馬達功率越強。有了這個手提攪拌機，您就可以隨意製作各種新鮮食材。 查看各種好處
Philips ProMix 攪拌技術是與著名的史特加大學共同研發的獨特先進科技，其三角外型可營造最適合的食物流動，並帶來卓越效果，讓攪拌過程更快捷、更一致。
強勁可靠的 800 瓦摩打驅動多種不同配件，幾乎可以處理任何食物，提供出色的攪拌效果，助您準備各種菜式。
配備方便的變速設定和單按鈕高速功能，按壓力度越大，摩打功率便越強。每次使用時，不論處理的食材類型，請均以慢速開始，以防濺出、並暢順地加速至所需速度。簡單一按，即可輕鬆準備各種喜愛菜式。
鈦金屬塗層（TiN）讓攪拌機的刀片比一般的不銹鋼刀片堅硬 6 倍，帶來更持久的優秀效能。配合經過優化的刀片形狀和獨特的 ProMix 三角攪拌棒，締造出最佳的攪拌效果。刀片適用於食物。
Philips 手提攪拌機隨附特大碎肉配件（1000 毫升），只需數秒即可切碎大量的肉類、香草、果仁、芝士、朱古力及洋蔥。
Philips 手提攪拌機設有迷你碎肉配件，您可切碎香草、果仁、芝士、朱古力及洋蔥。
Philips 手提攪拌機的打蛋配件可用來發打忌廉、蛋黃醬、班戟麵漿等。讓您的手提攪拌機更多功能，更添靈活。
手提攪拌機攪拌棒底部的特別波浪形狀確保攪拌時不再濺出或弄污四周。
舒適的人體工學手柄，讓您可安全穩妥地掌握手提攪拌機，讓操作更為輕鬆簡便。
只需手指一按，即可簡單、快捷和輕鬆地裝卸攪拌棒和所有配件。
手提攪拌機隨附一個 1 公升三角形攪拌杯，杯上備有壺嘴和刻度，其獨特的三角形杯身方便握牢，方便進行攪拌、打蛋、攪拌食物。
服務
技術規格
持續性
塗裝