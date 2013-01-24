容易操作的強勁手提攪拌機

功能強勁的 Philips 手提攪拌機設有 800 瓦的馬達功率、Promix 攪拌技術和 SpeedTouch 按鈕，操作簡單容易：按得越大力，馬達功率越強。有了這個手提攪拌機，您就可以隨意製作各種新鮮食材。 查看各種好處