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Avance Collection

手提攪拌機

HR1673/91
2 獎項
  • 容易操作的強勁手提攪拌機 容易操作的強勁手提攪拌機 容易操作的強勁手提攪拌機
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    Avance Collection 手提攪拌機

    HR1673/91
    2 獎項

    容易操作的強勁手提攪拌機

    功能強勁的 Philips 手提攪拌機設有 800 瓦的馬達功率、Promix 攪拌技術和 SpeedTouch 按鈕，操作簡單容易：按得越大力，馬達功率越強。有了這個手提攪拌機，您就可以隨意製作各種新鮮食材。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$798.00

    Avance Collection 手提攪拌機

    容易操作的強勁手提攪拌機

    功能強勁的 Philips 手提攪拌機設有 800 瓦的馬達功率、Promix 攪拌技術和 SpeedTouch 按鈕，操作簡單容易：按得越大力，馬達功率越強。有了這個手提攪拌機，您就可以隨意製作各種新鮮食材。 查看各種好處

    容易操作的強勁手提攪拌機

    功能強勁的 Philips 手提攪拌機設有 800 瓦的馬達功率、Promix 攪拌技術和 SpeedTouch 按鈕，操作簡單容易：按得越大力，馬達功率越強。有了這個手提攪拌機，您就可以隨意製作各種新鮮食材。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$798.00

    Avance Collection 手提攪拌機

    容易操作的強勁手提攪拌機

    功能強勁的 Philips 手提攪拌機設有 800 瓦的馬達功率、Promix 攪拌技術和 SpeedTouch 按鈕，操作簡單容易：按得越大力，馬達功率越強。有了這個手提攪拌機，您就可以隨意製作各種新鮮食材。 查看各種好處

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      • 速度加快達至 50%*
      最佳的食物流動及攪拌性能

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      800 瓦強勁摩打提供出色的攪拌效果

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      透過 SpeedTouch 觸感式多段速度技術，可簡便地調校至合適的速度

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      鈦金屬塗層刀片：比精鋼堅硬 6 倍

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      人體工學設計手柄，帶來方便安全的操控

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      單按鈕裝卸，快捷方便

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      1 公升 ProMix 攪拌杯可提供最佳的攪拌、打蛋和拌勻食物。

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      技術規格

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 技術規格

        迷你碎肉配件容量
        300 ml
        產品功能
        • 分離式旋轉軸
        • 適用於洗碗碟機
        • 高速功能
        • 可調速度
        電源
        800 W
        顏色
        黑色
        電線長度
        1.2 m
        特大碎肉配件容量
        1000 ml
        頻率
        50/60 Hz
        隨附
        • 迷你切碎器
        • 打蛋配件
        • 2 刀頭特大碎肉配件
        • 攪拌杯
        電壓
        220-240 V
        攪拌杯容量
        1 l

      • 持續性

        包裝
        超過 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 塗裝

        物料配件
        SAN 塑膠
        刀片物料
        鈦金屬
        機身物料
        ABS 塑膠
        攪拌捧物料
        金屬

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