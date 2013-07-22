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    Avance 系列 榨汁機

    HR1871/10

    更多果汁，減少忙亂。

    此榨汁機可從蔬果榨出更多果汁。全賴創新的 QuickClean 技術、創新的快速清洗濾網和整合外置式隔渣格，清洗從未如此簡單。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Avance 系列 榨汁機

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    更多果汁，減少忙亂。

    榨出多 10% 的果汁*，清理更只需一分鐘！

    • 1000 瓦
    • QuickClean
    • 2.5 公升、XXL 管
    • 防漏水
    一次能榨出 2.5 公升果汁

    一次能榨出 2.5 公升果汁

    全賴創新榨汁系統以及倒轉隔濾網，此榨汁機可榨出多達 10% 的果汁*。而視乎蔬果的種類，榨汁機一次可榨出多達 2.5 公升的果汁，而無需清理隔渣格。

    全賴 XXL 輸進管，無需預先切細

    全賴 XXL 輸進管，無需預先切細

    80 毫米的特大蔬果輸進管，讓您無需預先切細大件的蔬果例如蘋果、甘筍和甜菜根。

    2 種速度選擇，榨取軟或硬蔬果的汁液

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    Philips 榨汁機的 2 種速度選擇讓您從軟硬蔬果榨取最多的汁液。

    QuickClean 技術

    QuickClean 技術

    全賴 QuickClean 技術，清洗只需 1 分鐘，憑藉預先清潔功能及 QuickClean 的打磨濾網、內置隔渣格及光滑表面塗層，Philips 榨汁機更容易清洗。

    收集所有渣滓，方便棄置

    收集所有渣滓，方便棄置

    所有渣滓將收集於同一個地方：Philips 榨汁機的隔渣格。即表示您無需再清理其他配件，例如蓋上的渣滓。全賴沒有死角與縫隙的圓型設計以及光滑表面，可輕鬆清理渣滓，亦更容易清潔隔渣格。

    快速簡易組裝所有配件

    快速簡易組裝所有配件

    快速簡易組裝所有配件。

    壺嘴整合防滴漏設計

    壺嘴整合防滴漏設計

    每次榨汁後廚房都保持清潔。防滴漏設計避免果汁滲漏到桌面上。

    食譜內滿載靈感的果汁製作方法

    食譜內滿載靈感的果汁製作方法

    您可參考滿載靈感的食譜製作每天的果汁。

    可將最堅硬的食材榨成汁液 - 1000 瓦

    可將最堅硬的食材榨成汁液 - 1000 瓦

    強力的 1000 瓦摩打能將最堅硬的食材榨成汁液

    清洗光滑的表面變得簡單

    榨汁機以圓弧外型設計，光滑表面令裝置可輕易在水龍頭下清洗。

    技術規格

    • 配件

      隨附
      • 食譜
      • 軟嘴

    • 技術規格

      電線長度
      1  m
      電源
      1000  W
      電壓
      220-240  V
      頻率
      50/60  Hz
      攪拌容量
      2.5  l
      外置式隔渣格容量
      1.6  l

    • 設計

      顏色
      黑及金屬色

    • 重量與尺寸

      產品重量
      5.2  kg
      輸進管直徑
      80  mm

    • 一般規格

      產品功能
      • 適用於洗碗碟機
      • 電線儲藏格
      • 防滑膠腳
      • 安全鎖
      速度設定
      2

    • 外表

      機身物料
      不鏽鋼
      噴嘴物料
      不鏽鋼
      果汁杯物料
      SAN 果汁杯及PS 蓋

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