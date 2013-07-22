Avance 系列 榨汁機
更多果汁，減少忙亂。
此榨汁機可從蔬果榨出更多果汁。全賴創新的 QuickClean 技術、創新的快速清洗濾網和整合外置式隔渣格，清洗從未如此簡單。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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更多果汁，減少忙亂。
榨出多 10% 的果汁*，清理更只需一分鐘！
- 1000 瓦
- QuickClean
- 2.5 公升、XXL 管
- 防漏水
一次能榨出 2.5 公升果汁
全賴創新榨汁系統以及倒轉隔濾網，此榨汁機可榨出多達 10% 的果汁*。而視乎蔬果的種類，榨汁機一次可榨出多達 2.5 公升的果汁，而無需清理隔渣格。
全賴 XXL 輸進管，無需預先切細
80 毫米的特大蔬果輸進管，讓您無需預先切細大件的蔬果例如蘋果、甘筍和甜菜根。
2 種速度選擇，榨取軟或硬蔬果的汁液
Philips 榨汁機的 2 種速度選擇讓您從軟硬蔬果榨取最多的汁液。
QuickClean 技術
全賴 QuickClean 技術，清洗只需 1 分鐘，憑藉預先清潔功能及 QuickClean 的打磨濾網、內置隔渣格及光滑表面塗層，Philips 榨汁機更容易清洗。
收集所有渣滓，方便棄置
所有渣滓將收集於同一個地方：Philips 榨汁機的隔渣格。即表示您無需再清理其他配件，例如蓋上的渣滓。全賴沒有死角與縫隙的圓型設計以及光滑表面，可輕鬆清理渣滓，亦更容易清潔隔渣格。
壺嘴整合防滴漏設計
每次榨汁後廚房都保持清潔。防滴漏設計避免果汁滲漏到桌面上。
食譜內滿載靈感的果汁製作方法
您可參考滿載靈感的食譜製作每天的果汁。
可將最堅硬的食材榨成汁液 - 1000 瓦
強力的 1000 瓦摩打能將最堅硬的食材榨成汁液
清洗光滑的表面變得簡單
榨汁機以圓弧外型設計，光滑表面令裝置可輕易在水龍頭下清洗。
技術規格
-
配件
- 隨附
-
-
技術規格
- 電線長度
-
1
m
- 電源
-
1000
W
- 電壓
-
220-240
V
- 頻率
-
50/60
Hz
- 攪拌容量
-
2.5
l
- 外置式隔渣格容量
-
1.6
l
-
設計
- 顏色
-
黑及金屬色
-
重量與尺寸
- 產品重量
-
5.2
kg
- 輸進管直徑
-
80
mm
-
一般規格
- 產品功能
-
- 速度設定
-
2
-
外表
- 機身物料
-
不鏽鋼
- 噴嘴物料
-
不鏽鋼
- 果汁杯物料
-
SAN 果汁杯及PS 蓋
- 與 Philips 的第一名榨汁機 HR1861 比較
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