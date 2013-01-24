蔬果含有成千上萬的細胞，蘊含豐富果汁、維他命及其他重要營養。Philips 創新的 微壓榨技術經過特別研發，可打開蔬果裡的細胞，從中榨取最多營養，讓您吸收蔬果中高達 90%* 的營養，減少食物浪費。
用各種軟硬蔬果，製作健康又美味的果汁吧！您可自製最愛的水果組合，用 Philips 慢磨榨汁機榨汁，將香蕉或芒果等澱粉成份較重、難以榨汁的水果。
蔬菜蘊含豐富纖維，是製造健康果汁的理想食材，非常適合以這部榨汁機來處理。您亦可善用微壓榨技術將小麥草、菠菜等健康食材製成果汁。除了蔬菜，您還可加入杏仁，製成杏仁牛奶。
反向按鈕是個特設的程序，可一滴不漏地榨取食材中的汁液，同時清洗榨汁機內部，讓您充分吸收蔬果中的營養，避免在清洗程序時沖走果汁。
這部榨汁機可輕易拆卸及清洗，具備無框設計，讓您用自來水便可快速清潔。它的設計沒有銳利的邊角，所以用水就可以將食材的纖維或粒子輕易沖走。
我們獨特的無濾網設計讓您流暢地將果汁經濾網倒入杯中，並阻隔粗糙的殘渣。清潔十分簡單，甚至無需使用刷子。
防滴漏設計讓您在榨汁過程中隨時中止，同時保持你的廚房桌面清潔。只需按下果汁出口的底部，果汁便會停止流出，而不會弄濕手指。
當您操作這部榨汁機時，LED 組裝情況顯示燈會向您發出狀態通知。當組裝完成後，您會知道此產品可開始榨汁，或尚有一些位置需要調整，讓您安全放心操作。
這部榨汁機配備 11 厘米的理想闊度，讓您可將它放置在廚房桌面上，隨時準備壓榨果汁。一體式纖巧設計非常方便收藏，榨汁時不需再加裝外部組件。
榨汁後直接倒於杯中飲用，讓您為家人調配不同口味，無需使用或清潔不必要的組件，保持廚房桌面清潔。
在榨汁過程中，選擇食譜及食材非常重要。這本烹飪書裡包含 40 個食譜並標註了各種果汁的益處。
所有細小的可拆底零件，例如托盤、推進桿及果汁壺都可儲藏於隔渣格內，讓您安全地存放所有零件，在下次榨汁時手到拿來。
技術規格
服務
持續性
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