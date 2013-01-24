攪拌效果最好，不留任何殘渣

Philips 攪拌機配備有 ProBlend 6 和 800 瓦摩打，任何食材都可處理，從水果/蔬菜到冰塊都可以。攪拌機的多段變速功能可供攪拌、壓碎和切割，調製出完美可口的混合飲品，而且口味也不會改變。 查看各種好處