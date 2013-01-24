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Avance Collection

攪拌機

HR2096/01
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4 獎項
  • 攪拌效果最好，不留任何殘渣 攪拌效果最好，不留任何殘渣 攪拌效果最好，不留任何殘渣
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    Avance Collection 攪拌機

    HR2096/01
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    攪拌效果最好，不留任何殘渣

    Philips 攪拌機配備有 ProBlend 6 和 800 瓦摩打，任何食材都可處理，從水果/蔬菜到冰塊都可以。攪拌機的多段變速功能可供攪拌、壓碎和切割，調製出完美可口的混合飲品，而且口味也不會改變。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      分離式刀片方便清洗

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      技術規格

      • 一般規格

        速度設定
        4
        產品功能
        • 電線儲藏格
        • 防滑膠腳

      • 技術規格

        功率
        800  瓦
        電壓
        220-240  伏
        頻率
        50/60  Hz
        攪拌容量
        2  L
        果汁杯容量
        2  L
        電線長度
        1  米
        有效容量
        1.5  L

      • 設計

        顏色

      • 塗裝

        刀片物料
        不鏽鋼
        攪拌杯物料
        玻璃
        機身物料
        鋁質

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