攪拌效果最好，不留任何殘渣
Philips 攪拌機配備有 ProBlend 6 和 800 瓦摩打，任何食材都可處理，從水果/蔬菜到冰塊都可以。攪拌機的多段變速功能可供攪拌、壓碎和切割，調製出完美可口的混合飲品，而且口味也不會改變。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
攪拌效果最好，不留任何殘渣
Philips 攪拌機配備有 ProBlend 6 和 800 瓦摩打，任何食材都可處理，從水果/蔬菜到冰塊都可以。攪拌機的多段變速功能可供攪拌、壓碎和切割，調製出完美可口的混合飲品，而且口味也不會改變。 查看各種好處
攪拌杯的離心刀片能產生激流，以最有效的方式混合食材。
此款 Philips 攪拌機設有強勁 800 瓦摩打，攪拌、混合及壓碎效果更佳。
2 公升攪拌杯由防刮的優質玻璃製成，可處理熱的食材。
透過獨特的控制旋鈕設定攪拌速度。
只需一按鍵，摩打會立刻啟動碎冰的預設程序。
點動設定可隨意控制操作程序；只需一按沙冰按鈕，即可製成美味的沙冰。
Philips 攪拌機的便利抺刀確保安全拌勻食材。
所有配件可於洗碗碟機清洗（主機及刀片配件除外）
Philips 攪拌機採用創新的 ProBlend 6 技術，以最有效的方式攪拌水果、切菜及碎冰。
一般規格
技術規格
設計
塗裝