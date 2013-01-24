此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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2 公升攪拌杯由防刮的優質硼矽玻璃所製成，能夠處理熱的食材。獨特的橢圓形狀確保食材順暢流動，保證達致調勻效果。橢圓形攪拌杯可輕易放在雪櫃門內，直接冷卻新鮮調製的飲品。
自動加速功能在 15 秒內由每分鐘 0 次旋轉逐漸增加至 11,000 次旋轉。即使最堅硬的材料也能一次過攪拌。
全賴容易使用的大開關掣，能夠以不同速度輕鬆攪拌。
使用持久耐用的不銹鋼鋸齒狀刀片，實現完美的壓碎及攪拌效果。
Robust 攪拌機具備特別攪拌系統，當中有兩把刀以相反方向及不同速度轉動。其中一把刀的鋸齒狀刀片更是為切碎最堅硬的材料而設；另一把刀確保攪拌杯內的食材順暢流動，使一切達致完美柔滑的攪拌效果。
由購買日起 3 個月內注冊即可享受 15 年摩打保養。
Robust 攪拌機由優質物料所製成，使攪拌機成為生活廚具。攪拌機備有完整模鑄的重負載機身，攪拌期間提供出色的穩定效果。
Philips 攪拌機有易潔表面，加上攪拌杯和配件可於洗碗碟機清洗，清洗易如反掌。
為耐用效能而研發。註冊後保養摩打 15 年。
設計規格
尺寸
容易清洗
保證
持續性