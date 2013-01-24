擁有大廚級刀工
您終於擁有大廚級的刀工。Philips OnionChef 切粒碎肉機具備 ChopDrop 切粒切碎技術，將洋蔥和其他食材切得大小一致乾爽且大小一致。全賴分離式高速刀片，讓您可以碎肉、切碎香草等不同食材。 查看各種好處
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擁有大廚級刀工
您終於擁有大廚級的刀工。Philips OnionChef 切粒碎肉機具備 ChopDrop 切粒切碎技術，將洋蔥和其他食材切得大小一致乾爽且大小一致。全賴分離式高速刀片，讓您可以碎肉、切碎香草等不同食材。 查看各種好處
Philips 清楚明白切洋蔥是一件多討厭及麻煩的事，所以發明了聰明的 ChopDrop 技術，讓您也可輕易地擁有大廚級刀工。設計獨特的儲存格可儲存切好的洋蔥碎，而三塊鋒利的刀片替您進行切碎動作。當洋蔥碎達到最佳的大小，便會跌入碗裡，洋蔥碎大小一致，並且非常乾爽。非常適合切洋蔥和其他蔬菜、水果、芝士、果仁等。
Philips OnionChef 切粒碎肉機的強力 500 瓦摩打保證可為您快速輕鬆地切碎所有食材，較硬的食材也難不倒它。
Philips OnionChef 切粒碎肉機採用最佳的慢速 ChopDrop 切粒切碎技術，可確保切碎的洋蔥碎及其他食材的碎粒乾爽及大小一致，包括翠玉瓜、煮熟的雞蛋、辣椒、芝士，以及較硬的食材如果仁、紅蘿蔔等。方便煮您最愛的日常小菜，以及精緻的頭盤（莎莎、乳酪沙律）、醬汁、意大利飯等美食！
Philips OnionChef 切粒碎肉機分離式的高速刀片也可以為您將食材切成細碎粒，切碎的效果媲美大廚！您可以將各種食材切成細碎粒，包括肉類、果仁、乾果、香草、巴馬芝士、巧克力等。肉類切成細碎粒，可製作生拌牛肉、肉丸、肉醬或墨西哥卷，也可以自家製香蒜醬和豆沙、能量棒或新鮮沙律等醬料。
Philips OnionChef 切粒碎肉機設有 2 個速度選擇，還有自動速度調節。不同的功能需要不同的速度來達至最佳的切碎效果 - ChopDrop 切粒切碎技術的慢速功能可切成粗粒，而分離式的高速刀片可將食材切成細碎粒。切粒碎肉機感應按壓力度，自動調整所需速度，確保每次都能帶來最好的切碎效果。
使用 Philips OnionChef 切粒碎肉機非常簡單，只需將主機輕輕按下，不需要按其他按鈕、開關或進行其他設定。讓您輕而易舉切出大廚級製品。
Philips OnionChef 切粒碎肉機附有一個大型的 1.1 升碗，有足夠空間放置您的基本食材。
要清潔 Philips OnionChef 切粒碎肉機非常簡單，您可以簡單地用水沖洗所有部件，或可將部件放在洗碗碟機內清洗。
Philips OnionChef 切粒碎肉機設有鋒利的不鏽鋼刀片。ChopDrop 切粒切碎技術的三塊鋒利刀片確保分離式的高速切碎刀片更可為您切碎較硬的食材。
Philips OnionChef 切粒碎肉機的切糕籃可存放一個切成兩半的洋蔥，只要剝好洋蔥，再切一下，切粒碎肉機就會為您做好接下的工序，讓您不受切洋蔥的麻煩困擾。
配件
原產地
設計和外表
一般規格
服務
持續性
技術規格