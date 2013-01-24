ChopDrop 技術

Philips 清楚明白切洋蔥是一件多討厭及麻煩的事，所以發明了聰明的 ChopDrop 技術，讓您也可輕易地擁有大廚級刀工。設計獨特的儲存格可儲存切好的洋蔥碎，而三塊鋒利的刀片替您進行切碎動作。當洋蔥碎達到最佳的大小，便會跌入碗裡，洋蔥碎大小一致，並且非常乾爽。非常適合切洋蔥和其他蔬菜、水果、芝士、果仁等。