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Daily Collection

ProMix 手提攪拌機

HR2545/01
  • 只需按一下按鈕，即可獲得快速高效的攪拌效能 只需按一下按鈕，即可獲得快速高效的攪拌效能 只需按一下按鈕，即可獲得快速高效的攪拌效能
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    Daily Collection ProMix 手提攪拌機

    HR2545/01

    只需按一下按鈕，即可獲得快速高效的攪拌效能

    全新的日常手提攪拌機具備強勁摩打及獨特的人體工學設計，只需按一下按鈕，即可帶來快速高效的攪拌效能，助您每日輕鬆炮製健康的家常菜 查看各種好處

    建議零售價: HK$498.00

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      人體工學設計

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      ProMix 進階攪拌技術

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      Philips ProMix 攪拌技術是與著名的史特加大學共同研發的獨特先進科技，其三角外型可營造最適合的食物流動，並帶來卓越效果，讓攪拌過程更快捷、更一致。

      一按式釋放系統

      一按式釋放系統

      只需按一下按鈕，即可輕鬆安裝及拆卸不同功能的配件。

      高速功能帶來額外效能

      高速功能帶來額外效能

      使用 Philips 手提攪拌機的高速功能，您只需按一下按鈕，即可切碎最堅硬的食材。

      特大切碎配件

      特大切碎配件可助您輕鬆準備美味的醬料和沙律、切碎水果和大量肉類

      技術規格

      • 原產地

        製造地：
        中國

      • 設計規格

        外殼材料
        塑膠
        攪拌捧物料
        金屬

      • 配件

        隨附
        • 特大切碎配件
        • 攪拌杯
        • 打蛋配件

      • 技術規格

        電源
        700  瓦

      • 設計

        顏色
        白色

      • 一般規格

        速度設定
        2（包括加速）

      • 服務

        全球 2 年保養

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