Daily Collection
ProMix 手提攪拌機 HR2545/01
Daily Collection ProMix 手提攪拌機 HR2545/01
只需按一下按鈕，即可獲得快速高效的攪拌效能
全新的日常手提攪拌機具備強勁摩打及獨特的人體工學設計，只需按一下按鈕，即可帶來快速高效的攪拌效能，助您每日輕鬆炮製健康的家常菜 查看各種好處
建議零售價: HK$498.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Daily Collection ProMix 手提攪拌機
只需按一下按鈕，即可獲得快速高效的攪拌效能
全新的日常手提攪拌機具備強勁摩打及獨特的人體工學設計，只需按一下按鈕，即可帶來快速高效的攪拌效能，助您每日輕鬆炮製健康的家常菜 查看各種好處
只需按一下按鈕，即可獲得快速高效的攪拌效能
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建議零售價: HK$498.00
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Daily Collection ProMix 手提攪拌機
只需按一下按鈕，即可獲得快速高效的攪拌效能
全新的日常手提攪拌機具備強勁摩打及獨特的人體工學設計，只需按一下按鈕，即可帶來快速高效的攪拌效能，助您每日輕鬆炮製健康的家常菜 查看各種好處
只需按一下按鈕，即可獲得快速高效的攪拌效能
每日享受輕鬆炮製的健康家常菜
700 瓦強力摩打
配備 700 瓦強力摩打，確保為您的日常家常菜帶來強勁攪拌效能
防濺刀片罩
手提攪拌機的攪拌棒底部採用特別波浪形狀，確保攪拌時不再濺出或弄污四周。
人體工學設計
堅固的人體工學設計為消費者帶來便利性和易用性
ProMix 進階攪拌技術
Philips ProMix 攪拌技術是與著名的史特加大學共同研發的獨特先進科技，其三角外型可營造最適合的食物流動，並帶來卓越效果，讓攪拌過程更快捷、更一致。
一按式釋放系統
只需按一下按鈕，即可輕鬆安裝及拆卸不同功能的配件。
高速功能帶來額外效能
使用 Philips 手提攪拌機的高速功能，您只需按一下按鈕，即可切碎最堅硬的食材。
特大切碎配件
特大切碎配件可助您輕鬆準備美味的醬料和沙律、切碎水果和大量肉類
技術規格
-
原產地
- 製造地：
-
中國
-
設計規格
- 外殼材料
-
塑膠
- 攪拌捧物料
-
金屬
-
配件
- 隨附
-
-
技術規格
- 電源
-
700
瓦
-
設計
- 顏色
-
白色
-
一般規格
- 速度設定
-
2（包括加速）
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
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