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  • 立即攪拌最堅硬的食材 立即攪拌最堅硬的食材 立即攪拌最堅硬的食材

    5000 系列 手提攪拌機

    HR2684/00

    立即攪拌最堅硬的食材

    Philips 5000 系列手提攪拌機的功率增加 50%*，可攪碎任何食材，是獲得出色均勻效果的完美選擇。享用忌廉湯和絲滑醬汁的滋味，同時探索烹調食物的新方法！

    查看各種好處

    5000 系列 手提攪拌機

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    立即攪拌最堅硬的食材

    我們迄今最強勁的手提攪拌機

    • 攪拌機
    1200 瓦純攪碎功率

    1200 瓦純攪碎功率

    使用我們迄今最強勁的手提攪拌機，可以攪拌最堅硬的食材。立即享用從自製堅果奶到急凍水果沙冰等各種飲品。

    採用 ProMix 技術，攪拌更快、更順暢

    採用 ProMix 技術，攪拌更快、更順暢

    專利技術將我們最強勁的摩打與獨特形狀的刀組和防濺罩結合，可實現最佳的食物運轉、輕鬆清洗且不會弄髒。每次都能快速順利炮製美食。

    螺旋切絲器將蔬菜變成有趣的低碳麵條

    螺旋切絲器將蔬菜變成有趣的低碳麵條

    想在家人的飲食中添加更多蔬菜和水果嗎？使用螺旋切絲器製作有趣、低碳水化合物、不含麩質的麵條。選擇意大利粉、扁意粉或蝴蝶粉並享用。

    適用於香草、堅果、肉類等特大切碎機配件

    適用於香草、堅果、肉類等特大切碎機配件

    適合全家人使用的特大切碎機。您可以攪肉碎、切洋蔥和香草、攪碎堅果等。由於容量高達 0.7 公升，您可以烹調各種食物，從粗粒墨西哥莎莎醬到切碎的沙律。

    SpeedTouch 技術，輕鬆操控

    SpeedTouch 技術，輕鬆操控

    透過直觀的速度觸發器，您可以在攪拌時調整速度以方便控制。開始時慢慢攪拌以避免濺出，然後逐漸用力按壓以穩定增加力度。

    只需按一下按鈕即可更換配件

    只需按一下按鈕即可更換配件

    單鍵按鈕讓您用一隻手就可以取出攪拌棒。因此，您不必放下攪拌棒或使枱面變得雜亂，便可更換配件。

    LED 速度指示燈，讓您精準操控

    LED 速度指示燈，讓您精準操控

    全新速度指示燈讓您可以輕鬆、精確準備所有喜歡的食物。

    防濺刀片罩讓您和廚房保持清潔

    防濺刀片罩讓您和廚房保持清潔

    不用擔心濺出。由於採用 ProMix 技術，我們的特別刀片罩可防止大大小小的濺出。攪拌棒底部的波浪形狀可減少刀片上殘留食物，方便清潔。

    打蛋器可攪拌忌廉、蛋黃醬等

    打蛋器可攪拌忌廉、蛋黃醬等

    連接打蛋配件即可製作軟綿的鮮忌廉、絲滑的蛋黃醬、完美的班戟麵糊，或製作您最喜愛的沙律醬。

    幾秒內即可沖洗乾淨

    幾秒內即可沖洗乾淨

    清潔十分簡單。由於採用 ProMix 技術，您可以取出攪拌棒並在水龍頭下沖洗乾淨。

    小巧設計，輕鬆儲存

    小巧設計，輕鬆儲存

    充分利用有限的櫥櫃空間。我們的手提攪拌機和配件設計適合有效存放。

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      金屬
      次要物料
      塑膠
      預設設定
      功能
      攪拌、打蛋、切碎
      產品類型
      手提攪拌機
      認證
      NA
      粉碗容量
      NA
      水箱容量
      NA
      份數
      2
      防滑膠腳
      NA
      介面
      單鍵按鈕
      電線長度
      1.2
      電線儲藏格
      保溫功能
      計時器
      技術
      ProMix 技術、SpeedTouch 技術
      整合式開/關掣
      可調節式恆溫器
      開關顯示燈
      隔熱握把
      配件可於洗碗碟機清洗
      最低溫度
      NA
      最高溫度
      NA
      容量顯示
      壓力釋放閥
      NA
      攪拌杯物料
      塑膠 SAN
      刀片物料
      不銹鋼
      每分鐘轉速 (RPM)
      15000
      不含雙酚 A
      暫停功能
      可拆式刀片
      碎冰能力
      NA
      攪拌熱食材能力
      NA
      食譜
      NA
      噪音水平（標準）
      Lc = 85 dB(A)
      噪音水平（強勁）
      NA
      噪音水平（睡眠）
      NA
      網絡連接功能
      NA
      智能家居兼容性
      NA
      Wi-Fi 範圍
      NA
      保用
      2
      加熱時間
      NA
      兼容乾糧
      NA
      自清潔功能
      NA
      歐盟合規聲明

    • 技術規格

      電源
      1200 瓦
      電壓
      230V
      頻率
      50 赫
      包裝數量
      1
      電池產品
      能源效率等級
      NA

    • 兼容度

      隨附配件 1
      攪拌杯
      隨附配件 2
      打蛋配件
      隨附配件 3
      特大切碎配件
      相關配件 1
      螺旋切絲器
      相關配件 2
      手冊
      相關配件 3
      DFU

    • 安全功能

      安全認證
      自動斷電功能
      溫度指示器
      自動刀片停止
      兒童安全鎖

    • 重量與尺寸

      產品長度
      7.2
      產品寬度
      6.2
      產品高度
      40.9
      產品重量
      1.002
      包裝長度
      28
      包裝寬度
      27
      包裝高度
      28
      包裝重量
      2.806

    • 耐用性

      護套
      超過 90% 再生物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 原產地

      生產地
      中國

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