立即攪拌最堅硬的食材
Philips 5000 系列手提攪拌機的功率增加 50%*，可攪碎任何食材，是獲得出色均勻效果的完美選擇。享用忌廉湯和絲滑醬汁的滋味，同時探索烹調食物的新方法！ 查看各種好處
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1200 瓦純攪碎功率
使用我們迄今最強勁的手提攪拌機，可以攪拌最堅硬的食材。立即享用從自製堅果奶到急凍水果沙冰等各種飲品。
採用 ProMix 技術，攪拌更快、更順暢
專利技術將我們最強勁的摩打與獨特形狀的刀組和防濺罩結合，可實現最佳的食物運轉、輕鬆清洗且不會弄髒。每次都能快速順利炮製美食。
螺旋切絲器將蔬菜變成有趣的低碳麵條
想在家人的飲食中添加更多蔬菜和水果嗎？使用螺旋切絲器製作有趣、低碳水化合物、不含麩質的麵條。選擇意大利粉、扁意粉或蝴蝶粉並享用。
適用於香草、堅果、肉類等特大切碎機配件
適合全家人使用的特大切碎機。您可以攪肉碎、切洋蔥和香草、攪碎堅果等。由於容量高達 0.7 公升，您可以烹調各種食物，從粗粒墨西哥莎莎醬到切碎的沙律。
SpeedTouch 技術，輕鬆操控
透過直觀的速度觸發器，您可以在攪拌時調整速度以方便控制。開始時慢慢攪拌以避免濺出，然後逐漸用力按壓以穩定增加力度。
只需按一下按鈕即可更換配件
單鍵按鈕讓您用一隻手就可以取出攪拌棒。因此，您不必放下攪拌棒或使枱面變得雜亂，便可更換配件。
LED 速度指示燈，讓您精準操控
全新速度指示燈讓您可以輕鬆、精確準備所有喜歡的食物。
防濺刀片罩讓您和廚房保持清潔
不用擔心濺出。由於採用 ProMix 技術，我們的特別刀片罩可防止大大小小的濺出。攪拌棒底部的波浪形狀可減少刀片上殘留食物，方便清潔。
打蛋器可攪拌忌廉、蛋黃醬等
連接打蛋配件即可製作軟綿的鮮忌廉、絲滑的蛋黃醬、完美的班戟麵糊，或製作您最喜愛的沙律醬。
幾秒內即可沖洗乾淨
清潔十分簡單。由於採用 ProMix 技術，您可以取出攪拌棒並在水龍頭下沖洗乾淨。
小巧設計，輕鬆儲存
充分利用有限的櫥櫃空間。我們的手提攪拌機和配件設計適合有效存放。
技術規格
-
一般規格
- 主要物料
-
金屬
- 次要物料
-
塑膠
- 預設設定
-
無
- 功能
-
攪拌、打蛋、切碎
- 產品類型
-
手提攪拌機
- 認證
-
NA
- 粉碗容量
-
NA
- 水箱容量
-
NA
- 份數
-
2
- 防滑膠腳
-
NA
- 介面
-
單鍵按鈕
- 電線長度
-
1.2
- 電線儲藏格
-
無
- 保溫功能
-
無
- 計時器
-
無
- 技術
-
ProMix 技術、SpeedTouch 技術
- 整合式開/關掣
-
是
- 可調節式恆溫器
-
無
- 開關顯示燈
-
無
- 隔熱握把
-
是
- 配件可於洗碗碟機清洗
-
無
- 最低溫度
-
NA
- 最高溫度
-
NA
- 容量顯示
-
是
- 壓力釋放閥
-
NA
- 攪拌杯物料
-
塑膠 SAN
- 刀片物料
-
不銹鋼
- 每分鐘轉速 (RPM)
-
15000
- 不含雙酚 A
-
是
- 暫停功能
-
是
- 可拆式刀片
-
無
- 碎冰能力
-
NA
- 攪拌熱食材能力
-
NA
- 食譜
-
NA
- 噪音水平（標準）
-
Lc = 85 dB(A)
- 噪音水平（強勁）
-
NA
- 噪音水平（睡眠）
-
NA
- 網絡連接功能
-
NA
- 智能家居兼容性
-
NA
- Wi-Fi 範圍
-
NA
- 保用
-
2
- 加熱時間
-
NA
- 兼容乾糧
-
NA
- 自清潔功能
-
NA
- 歐盟合規聲明
-
是
-
技術規格
- 電源
-
1200 瓦
- 電壓
-
230V
- 頻率
-
50 赫
- 包裝數量
-
1
- 電池產品
-
無
- 能源效率等級
-
NA
-
兼容度
- 隨附配件 1
-
攪拌杯
- 隨附配件 2
-
打蛋配件
- 隨附配件 3
-
特大切碎配件
- 相關配件 1
-
螺旋切絲器
- 相關配件 2
-
手冊
- 相關配件 3
-
DFU
-
安全功能
- 安全認證
-
是
- 自動斷電功能
-
無
- 溫度指示器
-
無
- 自動刀片停止
-
無
- 兒童安全鎖
-
無
-
重量與尺寸
- 產品長度
-
7.2
- 產品寬度
-
6.2
- 產品高度
-
40.9
- 產品重量
-
1.002
- 包裝長度
-
28
- 包裝寬度
-
27
- 包裝高度
-
28
- 包裝重量
-
2.806
-
耐用性
- 護套
-
超過 90% 再生物料
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
-
原產地
- 生產地
-
中國
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