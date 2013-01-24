快捷、新鮮、健康

與店內多數複雜、體積龐大的電器不一樣，Philips 迷你攪拌機 HR2870/00 為你解決廚房的一切煩惱。只需數秒，你便可利用美味新鮮的材料，製作出二人份量的美食。盡情享受吧！ 查看各種好處