快捷、新鮮、有趣

全新的 Philips 迷你攪拌機可幫助您準備不同的食物，如冰沙、奶昔、湯、蘸料、雞尾酒等。現在加上方便的室外使用瓶，你可以隨時隨地盡情享受所有您最喜愛的攪拌機製作飲品。盡情享受吧！ 查看各種好處