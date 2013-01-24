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Daily Collection

迷你攪拌機

HR2876/01
1 獎項
  • 快捷、新鮮、有趣 快捷、新鮮、有趣 快捷、新鮮、有趣
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    Daily Collection 迷你攪拌機

    HR2876/01
    1 獎項

    快捷、新鮮、有趣

    全新的 Philips 迷你攪拌機可幫助您準備不同的食物，如冰沙、奶昔、湯、蘸料、雞尾酒等。現在加上方便的室外使用瓶，你可以隨時隨地盡情享受所有您最喜愛的攪拌機製作飲品。盡情享受吧！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$498.00

    Daily Collection 迷你攪拌機

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      技術規格

      • 一般規格

        Cord storage
        Frequency
        50/60 Hz
        分離式刀片
        Speed setting
        1
        小型切菜機
        刀片物料
        不鏽鋼
        水瓶材料
        SAN
        水瓶容量
        0.6 l
        Power
        350 W
        平底水瓶
        Material housing
        ABS 塑膠
        攪拌杯容量
        0.6 l
        Color(s)
        乳白色金屬
        刀材料
        不鏽鋼
        Voltage
        220-240 伏
        多功能碎肉器容量
        350 ml

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