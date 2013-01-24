快捷、新鮮、有趣
全新的 Philips 迷你攪拌機可幫助您準備不同的食物，如冰沙、奶昔、湯、蘸料、雞尾酒等。現在加上方便的室外使用瓶，你可以隨時隨地盡情享受所有您最喜愛的攪拌機製作飲品。盡情享受吧！ 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
快捷、新鮮、有趣
全新的 Philips 迷你攪拌機可幫助您準備不同的食物，如冰沙、奶昔、湯、蘸料、雞尾酒等。現在加上方便的室外使用瓶，你可以隨時隨地盡情享受所有您最喜愛的攪拌機製作飲品。盡情享受吧！ 查看各種好處
快捷、新鮮、有趣
全新的 Philips 迷你攪拌機可幫助您準備不同的食物，如冰沙、奶昔、湯、蘸料、雞尾酒等。現在加上方便的室外使用瓶，你可以隨時隨地盡情享受所有您最喜愛的攪拌機製作飲品。盡情享受吧！ 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
快捷、新鮮、有趣
全新的 Philips 迷你攪拌機可幫助您準備不同的食物，如冰沙、奶昔、湯、蘸料、雞尾酒等。現在加上方便的室外使用瓶，你可以隨時隨地盡情享受所有您最喜愛的攪拌機製作飲品。盡情享受吧！ 查看各種好處
所有可拆式配件皆適用於洗碗碟機清洗
350 瓦強勁效能，輕鬆攪拌。
攪拌機設有渡鉻合金主機身，外表出眾。
外出便携樽，您可隨時隨地享受攪拌飲品。
強化塑膠攪拌量杯可減低破損機會。
攪拌機的電線儲藏格讓您可輕鬆儲存您的電線，讓您的廚房整齊及整潔。
分離式刀片設計，可將刀片從攪拌杯取出，方便清洗。
多功能碎肉器配件助您完成各種攪拌。碎肉器可切碎各種蔬菜，如洋蔥、香草、堅果及各種肉類。
一般規格