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  • 輕鬆製作鬆軟蛋糕和光滑麵團 輕鬆製作鬆軟蛋糕和光滑麵團 輕鬆製作鬆軟蛋糕和光滑麵團

    Daily 系列 Philips Daily 系列攪拌器

    HR3705/01

    輕鬆製作鬆軟蛋糕和光滑麵團

    全新的 Daily 攪拌器令烤焗更加輕鬆，快速烹調美味每一餐。蛋糕預拌粉及麵團的製作速度提高達 20%*。輕巧的人體工學設計令每次攪拌都輕鬆舒適。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Daily 系列 Philips Daily 系列攪拌器

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    輕鬆製作鬆軟蛋糕和光滑麵團

    輕巧錐形攪拌器，操作更快

    • 300 瓦
    • 5 段速度及加速
    • 條狀攪拌器和搓粉器
    • 輕巧
    電線扣夾方便整齊收納

    電線扣夾方便整齊收納

    電線可纏繞並透過扣夾固定位置，方便整齊收納。

    大型彈出按鈕，一按即可釋放攪拌器

    大型彈出按鈕，一按即可釋放攪拌器

    清晰的大型彈出按鈕，一按即可釋放攪拌器或揉麵鉤

    光滑表面，清洗方便

    光滑表面，清洗方便

    光滑表面以及適用於洗碗碟機的配件，清洗方便快捷。

    5 段速度及加速，可處理各式各樣的食物

    5 段速度及加速，可處理各式各樣的食物

    設有 5 段速度可供選擇，使用合適的設定處理不同食物。

    防滑手柄，易於掌握

    防滑手柄，易於掌握

    錐形攪拌器速度提升高達 20%*

    錐形攪拌器速度提升高達 20%* — 以更短時間攪拌更大範圍，更可將空氣打入麵團中，炮製出光滑鬆軟的質感。

    適用於洗碗碟機的不銹鋼配件

    裝置隨附兩對不銹鋼高質素攪拌器，適用於洗碗碟機。

    輕巧舒適的設計

    符合人體工學的輕巧設計，令攪拌更舒適輕鬆。

    兩對條狀攪拌器，以及揉麵鉤

    攪拌器及揉麵鉤可一按輕鬆扣合，聽到「咔」聲即代表安裝妥當。

    技術規格

    • 配件

      隨附
      • 搓粉器
      • 條狀攪拌器

    • 技術規格

      電線長度
      1.2  m
      電壓
      220-240  V

    • 設計

      顏色
      白色

    • 重量與尺寸

      包裝尺寸（長x寬x高）
      212X106X196  mm
      產品尺寸（長x寬x高）
      186X84X154  mm
      產品重量
      0.852  kg
      重量（含包裝）
      1.148  kg

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