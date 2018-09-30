Daily 系列 Philips Daily 系列攪拌器
輕鬆製作鬆軟蛋糕和光滑麵團
全新的 Daily 攪拌器令烤焗更加輕鬆，快速烹調美味每一餐。蛋糕預拌粉及麵團的製作速度提高達 20%*。輕巧的人體工學設計令每次攪拌都輕鬆舒適。 查看各種好處
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Daily 系列 Philips Daily 系列攪拌器
輕鬆製作鬆軟蛋糕和光滑麵團
輕巧錐形攪拌器，操作更快
- 300 瓦
- 5 段速度及加速
- 條狀攪拌器和搓粉器
- 輕巧
電線扣夾方便整齊收納
電線可纏繞並透過扣夾固定位置，方便整齊收納。
大型彈出按鈕，一按即可釋放攪拌器
清晰的大型彈出按鈕，一按即可釋放攪拌器或揉麵鉤
光滑表面，清洗方便
光滑表面以及適用於洗碗碟機的配件，清洗方便快捷。
5 段速度及加速，可處理各式各樣的食物
設有 5 段速度可供選擇，使用合適的設定處理不同食物。
錐形攪拌器速度提升高達 20%*
錐形攪拌器速度提升高達 20%* — 以更短時間攪拌更大範圍，更可將空氣打入麵團中，炮製出光滑鬆軟的質感。
適用於洗碗碟機的不銹鋼配件
裝置隨附兩對不銹鋼高質素攪拌器，適用於洗碗碟機。
輕巧舒適的設計
符合人體工學的輕巧設計，令攪拌更舒適輕鬆。
兩對條狀攪拌器，以及揉麵鉤
攪拌器及揉麵鉤可一按輕鬆扣合，聽到「咔」聲即代表安裝妥當。
技術規格
-
配件
- 隨附
-
-
技術規格
- 電線長度
-
1.2
m
- 電壓
-
220-240
V
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設計
- 顏色
-
白色
-
重量與尺寸
- 包裝尺寸（長x寬x高）
-
212X106X196
mm
- 產品尺寸（長x寬x高）
-
186X84X154
mm
- 產品重量
-
0.852
kg
- 重量（含包裝）
-
1.148
kg
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