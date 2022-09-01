ProBlend Ultra 技術結合 3 種功能，經自訂設計可完美配合使用，為您炮製您最喜愛的各式口味及口感。
ProBlend Ultra 攪拌杯設有獨特的肋條型紋路，可持續地將食材導回攪拌循環。
ProBlend Ultra 摩打可帶來強勁的 1500W 功率，驅動攪拌循環，均勻地旋轉食材。
ProBlend Ultra 刀片經過獨特設計，具備鋸齒狀刀片可將堅硬食材打碎成細粒，然後鋒利刀片再進一步切出細膩口感。
數碼顯示屏上的快速選擇程式具備時間和速度設定，讓您最喜歡的食譜變得觸手可及，包括沙冰、堅果醬、甜品、湯、醬汁以及碎冰和清潔功能。
使用少量水和洗潔精啟動清洗功能，享受僅需 2 分鐘的無憂清洗。清洗功能可去除蛋糕麵糊和堅果醬等頑固殘渣。
所有可拆除的配件均可用洗碗機清洗。ProBlend Ultra 刀片經特別設計，可防止食物顆粒被困在刀片下方。
2 公升玻璃攪拌杯，其中 1.8 公升為有效容量：足夠全家人使用。
一般規格
一般規格
技術規格
服務
重量與尺寸
飾面
持續性
一般規格
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