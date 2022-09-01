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  • 無盡靈感，幼滑攪拌。 無盡靈感，幼滑攪拌。 無盡靈感，幼滑攪拌。

    7000 系列 高速攪拌器

    HR3760/00

    無盡靈感，幼滑攪拌。

    透過 ProBlend Ultra 技術，您可創造各式風味及口感，從沙冰、湯、醬汁到堅果醬，您可以讓全家人都滿意。

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    7000 系列 高速攪拌器

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    無盡靈感，幼滑攪拌。

    • ProBlend Ultra 刀片經過獨特設計，具備鋸齒狀刀片
    • ProBlend Ultra 摩打可帶來強勁的 1500W 功率
    • ProBlend Ultra 攪拌杯設有獨特的肋條型紋路
    • 快速選擇程式
    使用 HomeID 發掘出色食譜及新鮮咖啡

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    下載和探索NutriU應用程式，其中包括關於如何使用全新攪拌機製作多種至愛的飲品、餐點和小吃。健康的烹飪應該很簡單，讓家人想吃更多。因此，NutriU應用程式為您喜愛的菜式提供各種健康的烹調方法。從健康的朱古力甜品到營養豐富的主餐，我們創造健康的食譜，但不影響美味。

    ProBlend Ultra 技術

    ProBlend Ultra 技術

    ProBlend Ultra 技術結合 3 種功能，經自訂設計可完美配合使用，為您炮製您最喜愛的各式口味及口感。

    ProBlend Ultra 攪拌杯

    ProBlend Ultra 攪拌杯

    ProBlend Ultra 攪拌杯設有獨特的肋條型紋路，可持續地將食材導回攪拌循環。

    ProBlend Ultra 摩打

    ProBlend Ultra 摩打

    ProBlend Ultra 摩打可帶來強勁的 1500W 功率，驅動攪拌循環，均勻地旋轉食材。

    ProBlend Ultra 刀片

    ProBlend Ultra 刀片

    ProBlend Ultra 刀片經過獨特設計，具備鋸齒狀刀片可將堅硬食材打碎成細粒，然後鋒利刀片再進一步切出細膩口感。

    透過快速選擇程式即時選擇

    透過快速選擇程式即時選擇

    數碼顯示屏上的快速選擇程式具備時間和速度設定，讓您最喜歡的食譜變得觸手可及，包括沙冰、堅果醬、甜品、湯、醬汁以及碎冰和清潔功能。

    透過快速清洗功能輕鬆清潔不費力

    透過快速清洗功能輕鬆清潔不費力

    使用少量水和洗潔精啟動清洗功能，享受僅需 2 分鐘的無憂清洗。清洗功能可去除蛋糕麵糊和堅果醬等頑固殘渣。

    配件可於洗碗碟機清洗

    配件可於洗碗碟機清洗

    所有可拆除的配件均可用洗碗碟機清洗。ProBlend Ultra 刀片經特別設計，可防止食物顆粒被困在刀片下方。

    家庭用大容量攪拌杯

    家庭用大容量攪拌杯

    2 公升玻璃攪拌杯，其中 1.8 公升為有效容量：足夠全家人使用。

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      塑膠
      次要物料
      金屬
      預設設定
      功能
      混合
      產品類型
      攪拌機
      份數
      7
      防滑膠腳
      介面
      預設程序及旋鈕
      電線長度
      1 米
      電線儲藏格
      技術
      ProBlend Ultra 技術
      整合式開/關掣
      配件可於洗碗碟機清洗
      容量顯示
      攪拌杯物料
      玻璃
      刀片物料
      不銹鋼
      每分鐘轉速 (RPM)
      22000
      不含雙酚 A
      暫停功能
      可拆式刀片
      碎冰能力
      攪拌熱食材能力
      食譜
      不適用
      噪音水平（標準）
      Lc = 83 dB(A)
      保用
      2 年
      自清潔功能

    • 技術規格

      電源
      1500
      電壓
      230
      頻率
      50
      包裝數量
      1
      電池產品
      不適用

    • 兼容度

      隨附配件 1
      飯勺
      隨附配件 3
      用戶手冊
      相關配件 1
      保用證
      相關配件 2
      手冊

    • 安全功能

      安全認證
      自動斷電功能
      溫度指示器
      不適用
      自動刀片停止
      兒童安全鎖

    • 重量與尺寸

      產品長度
      21.6
      產品寬度
      16.7
      產品高度
      44.2
      產品重量
      4.53
      包裝長度
      27
      包裝寬度
      29.3
      包裝高度
      38.5
      包裝重量
      5.654

    • 耐用性

      護套
      > 90% 再生物料
      用戶手冊
      > 98% 可回收環保紙

    • 原產地

      生產地
      中國

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