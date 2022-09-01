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7000 Series

高速攪拌器

HR3760/00
  • 無盡靈感，幼滑攪拌。 無盡靈感，幼滑攪拌。 無盡靈感，幼滑攪拌。
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    7000 Series 高速攪拌器

    HR3760/00

    無盡靈感，幼滑攪拌。

    透過 ProBlend Ultra 技術，您可創造各式風味及口感，從沙冰、湯、醬汁到堅果醬，您可以讓全家人都滿意。 查看各種好處

    7000 Series 高速攪拌器

    無盡靈感，幼滑攪拌。

    透過 ProBlend Ultra 技術，您可創造各式風味及口感，從沙冰、湯、醬汁到堅果醬，您可以讓全家人都滿意。 查看各種好處

    無盡靈感，幼滑攪拌。

    透過 ProBlend Ultra 技術，您可創造各式風味及口感，從沙冰、湯、醬汁到堅果醬，您可以讓全家人都滿意。 查看各種好處

    7000 Series 高速攪拌器

    無盡靈感，幼滑攪拌。

    透過 ProBlend Ultra 技術，您可創造各式風味及口感，從沙冰、湯、醬汁到堅果醬，您可以讓全家人都滿意。 查看各種好處

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      • ProBlend Ultra 技術
      • 快速選擇程式
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      ProBlend Ultra 技術

      ProBlend Ultra 技術結合 3 種功能，經自訂設計可完美配合使用，為您炮製您最喜愛的各式口味及口感。

      ProBlend Ultra 攪拌杯

      ProBlend Ultra 攪拌杯設有獨特的肋條型紋路，可持續地將食材導回攪拌循環。

      ProBlend Ultra 摩打

      ProBlend Ultra 摩打可帶來強勁的 1500W 功率，驅動攪拌循環，均勻地旋轉食材。

      ProBlend Ultra 刀片

      ProBlend Ultra 刀片經過獨特設計，具備鋸齒狀刀片可將堅硬食材打碎成細粒，然後鋒利刀片再進一步切出細膩口感。

      透過快速選擇程式即時選擇

      數碼顯示屏上的快速選擇程式具備時間和速度設定，讓您最喜歡的食譜變得觸手可及，包括沙冰、堅果醬、甜品、湯、醬汁以及碎冰和清潔功能。

      透過快速清洗功能輕鬆清潔不費力

      使用少量水和洗潔精啟動清洗功能，享受僅需 2 分鐘的無憂清洗。清洗功能可去除蛋糕麵糊和堅果醬等頑固殘渣。

      配件可於洗碗機清洗

      所有可拆除的配件均可用洗碗機清洗。ProBlend Ultra 刀片經特別設計，可防止食物顆粒被困在刀片下方。

      家庭用大容量攪拌杯

      2 公升玻璃攪拌杯，其中 1.8 公升為有效容量：足夠全家人使用。

      技術規格

      • 一般規格

        快速選擇程式
        6
        6
        快速清洗功能

      • 一般規格

        製造地：
        中國
        中國
        防滑膠腳
        顏色
        金屬和黑色
        金屬和黑色
        速度設定
        12
        12
        點動式設定
        有效容量
        1.8
        1.8 -公升
        最大攪拌杯容量
        2 公升
        2 公升

      • 技術規格

        電源
        1500W
        1500W

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長x寬x高）
        216 x 167 x 442
        216 x 167 x 442 毫米
        產品重量
        4.58
        4.58 千克

      • 飾面

        機身物料
        金屬
        金屬
        攪拌杯物料
        Glass
        Glass

      • 持續性

        包裝
        > 90% 可回收物料
        > 90% 可回收物料
        用戶手冊
        > 98% 可回收環保紙
        > 98% 可回收環保紙

      • 一般規格

        適用於洗碗碟機

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