無盡靈感，幼滑攪拌。
透過 ProBlend Ultra 技術，您可創造各式風味及口感，從沙冰、湯、醬汁到堅果醬，您可以讓全家人都滿意。 查看各種好處
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無盡靈感，幼滑攪拌。
- ProBlend Ultra 刀片經過獨特設計，具備鋸齒狀刀片
- ProBlend Ultra 摩打可帶來強勁的 1500W 功率
- ProBlend Ultra 攪拌杯設有獨特的肋條型紋路
- 快速選擇程式
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ProBlend Ultra 技術
ProBlend Ultra 技術結合 3 種功能，經自訂設計可完美配合使用，為您炮製您最喜愛的各式口味及口感。
ProBlend Ultra 攪拌杯
ProBlend Ultra 攪拌杯設有獨特的肋條型紋路，可持續地將食材導回攪拌循環。
ProBlend Ultra 摩打
ProBlend Ultra 摩打可帶來強勁的 1500W 功率，驅動攪拌循環，均勻地旋轉食材。
ProBlend Ultra 刀片
ProBlend Ultra 刀片經過獨特設計，具備鋸齒狀刀片可將堅硬食材打碎成細粒，然後鋒利刀片再進一步切出細膩口感。
透過快速選擇程式即時選擇
數碼顯示屏上的快速選擇程式具備時間和速度設定，讓您最喜歡的食譜變得觸手可及，包括沙冰、堅果醬、甜品、湯、醬汁以及碎冰和清潔功能。
透過快速清洗功能輕鬆清潔不費力
使用少量水和洗潔精啟動清洗功能，享受僅需 2 分鐘的無憂清洗。清洗功能可去除蛋糕麵糊和堅果醬等頑固殘渣。
配件可於洗碗碟機清洗
所有可拆除的配件均可用洗碗碟機清洗。ProBlend Ultra 刀片經特別設計，可防止食物顆粒被困在刀片下方。
家庭用大容量攪拌杯
2 公升玻璃攪拌杯，其中 1.8 公升為有效容量：足夠全家人使用。
技術規格
-
一般規格
- 主要物料
-
塑膠
- 次要物料
-
金屬
- 預設設定
-
是
- 功能
-
混合
- 產品類型
-
攪拌機
- 份數
-
7
- 防滑膠腳
-
是
- 介面
-
預設程序及旋鈕
- 電線長度
-
1 米
- 電線儲藏格
-
是
- 技術
-
ProBlend Ultra 技術
- 整合式開/關掣
-
是
- 配件可於洗碗碟機清洗
-
是
- 容量顯示
-
是
- 攪拌杯物料
-
玻璃
- 刀片物料
-
不銹鋼
- 每分鐘轉速 (RPM)
-
22000
- 不含雙酚 A
-
是
- 暫停功能
-
是
- 可拆式刀片
-
是
- 碎冰能力
-
是
- 攪拌熱食材能力
-
是
- 食譜
-
不適用
- 噪音水平（標準）
-
Lc = 83 dB(A)
- 保用
-
2 年
- 自清潔功能
-
是
-
技術規格
- 電源
-
1500
- 電壓
-
230
- 頻率
-
50
- 包裝數量
-
1
- 電池產品
-
不適用
-
兼容度
- 隨附配件 1
-
飯勺
- 隨附配件 3
-
用戶手冊
- 相關配件 1
-
保用證
- 相關配件 2
-
手冊
-
安全功能
- 安全認證
-
是
- 自動斷電功能
-
是
- 溫度指示器
-
不適用
- 自動刀片停止
-
是
- 兒童安全鎖
-
無
-
重量與尺寸
- 產品長度
-
21.6
- 產品寬度
-
16.7
- 產品高度
-
44.2
- 產品重量
-
4.53
- 包裝長度
-
27
- 包裝寬度
-
29.3
- 包裝高度
-
38.5
- 包裝重量
-
5.654
-
耐用性
- 護套
-
> 90% 再生物料
- 用戶手冊
-
> 98% 可回收環保紙
-
原產地
- 生產地
-
中國
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