攪拌榨汁機 Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機
攪拌翻動，新鮮果汁。
全新的 Philips Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機配備革新的攪拌杯設計及整合式過濾系統，可炮製清澈果汁或類似絲滑冰沙的果肉果汁，以及濃郁的堅果醬。極致的豐富口感能您的家人感到幸福。 查看各種好處
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攪拌榨汁機 Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機
攪拌翻動，新鮮果汁。
使用 Flip & Juice™ 技術炮製清澈果汁或果肉果汁
- Flip&Juice™ 技術
- ProBlend Ultra 技術
- HomeID 應用程式
- 快速選擇程式
- 快速清洗程式
使用 Flip & Juice™ 技術炮製清澈果汁或果肉果汁
全新 Philips Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機是我們第一款帶榨汁機的高速攪拌機。全賴革命性的攪拌杯設計和整合式濾網，您可以視乎家人的喜好調整口感。從完美絲滑的沙冰到清澈果汁或果肉果汁，我們最先進的攪拌機提供的款式種類最為廣泛。結合攪拌和榨汁功能，為您節省廚房空間。
ProBlend Ultra 技術
ProBlend Ultra 技術結合 3 種功能，經自訂設計可完美配合使用，為您炮製您最喜愛的各式口味及口感。
ProBlend Ultra 攪拌杯將食材導回攪拌循環
ProBlend Ultra 攪拌杯設有獨特的肋條型紋路，可持續地將食材導回攪拌循環，使食材回到刀片範圍以獲得最佳攪拌效果
ProBlend Ultra 摩打帶來極佳食材流動效能
ProBlend Ultra 技術結合 3 種功能，經自訂設計可完美配合使用，為您炮製您最喜愛的各式口味和口感。ProBlend Ultra 摩打功率達 1500 瓦，可驅動攪拌循環，均勻地旋轉食材。
ProBlend Ultra 刀片炮製最佳口感
ProBlend Ultra 刀片經過獨特設計，具備鋸齒狀刀片可將堅硬食材打碎成細粒，然後鋒利刀片再進一步切出細膩口感。
使用 HomeID 應用程式解鎖您家庭菜式的全部潛能
下載和探索 NutriU 應用程式，其中包含關於如何使用全新攪拌機製作多種至愛的飲品、餐點和小吃。健康的烹飪應該很簡單，讓家人想吃更多。因此，NutriU 應用程式為您喜愛的菜式提供各種健康的烹調方法。從健康的朱古力甜品到營養豐富的主餐，我們創造健康的食譜，但不影響美味。
快速選擇程式使用方便
數碼顯示屏上的快速選擇程式具備時間和速度設定，讓您最喜歡的食譜變得觸手可及，包括清澈果汁、果肉果汁、沙冰、堅果醬、甜品、湯、醬汁以及碎冰和清潔功能。
快速清洗功能，輕鬆清潔免麻煩
使用少量水和洗潔精啟動清洗功能，享受僅需 2 分鐘的無憂清洗。清洗功能可去除蛋糕麵糊和堅果醬等頑固殘渣。
適用於洗碗碟機的可拆式配件
所有可拆式配件均適用於洗碗碟機。ProBlend Ultra 刀片經特別設計，可防止食物顆粒被卡在刀片下方，方便清潔。
家庭用大容量攪拌杯
2 公升 Tritan™ 攪拌杯，有效容量為 1.8 公升，足夠全家人使用。耐用且防臭的優質 Tritan™ 攪拌杯適用於洗碗碟機，不含雙酚 A，圓形手柄易於拿握。
可拆式配件
採用可拆式配件，適用於洗碗碟機，方便沖洗
技術規格
-
一般規格
- 主要物料
-
塑膠
- 次要物料
-
金屬
- 預設設定
-
是
- 功能
-
攪拌，榨汁
- 產品類型
-
攪拌機
- 防滑膠腳
-
是
- 介面
-
預設程序及旋鈕
- 電線長度
-
1
- 電線儲藏格
-
是
- 技術
-
ProBlend Ultra 技術，Flip&Juice 技術
- 整合式開/關掣
-
是
- 配件可於洗碗碟機清洗
-
是
- 容量顯示
-
是
- 攪拌杯物料
-
Tritan
- 刀片物料
-
不銹鋼
- 每分鐘轉速 (RPM)
-
22000
- 不含雙酚 A
-
是
- 暫停功能
-
是
- 可拆式刀片
-
是
- 碎冰能力
-
是
- 攪拌熱食材能力
-
是
- 噪音水平（標準）
-
Lc = 83 dB(A)
- 保用
-
2 年
- 自清潔功能
-
是
-
技術規格
- 電源
-
1500W
- 電壓
-
230V
- 頻率
-
50
- 包裝數量
-
1
-
兼容度
- 隨附配件 1
-
飯勺
- 隨附配件 2
-
榨汁機
- 相關配件 1
-
用戶手冊
- 相關配件 2
-
保養卡
- 相關配件 3
-
手冊
-
安全功能
- 安全認證
-
是
- 自動斷電功能
-
是
- 自動刀片停止
-
是
- 兒童安全鎖
-
無
-
重量與尺寸
- 產品長度
-
21.6
- 產品寬度
-
16.7
- 產品高度
-
45.2
- 產品重量
-
3.369
- 包裝長度
-
26.5
- 包裝寬度
-
29.1
- 包裝高度
-
53.8
- 包裝重量
-
5.733
-
耐用性
- 護套
-
> 90% 再生物料
- 用戶手冊
-
> 98% 可回收環保紙
-
原產地
- 生產地
-
中國
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