攪拌翻動，新鮮果汁。
全新的 Philips Flip & Juice™ 攪拌機配備革新的攪拌杯設計及整合式過濾系統，可炮製清澈果汁或類似絲滑冰沙的果肉果汁，以及濃郁的堅果醬。極致的豐富口感能您的家人感到幸福。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
攪拌翻動，新鮮果汁。
全新的 Philips Flip & Juice™ 攪拌機配備革新的攪拌杯設計及整合式過濾系統，可炮製清澈果汁或類似絲滑冰沙的果肉果汁，以及濃郁的堅果醬。極致的豐富口感能您的家人感到幸福。 查看各種好處
攪拌翻動，新鮮果汁。
全新的 Philips Flip & Juice™ 攪拌機配備革新的攪拌杯設計及整合式過濾系統，可炮製清澈果汁或類似絲滑冰沙的果肉果汁，以及濃郁的堅果醬。極致的豐富口感能您的家人感到幸福。 查看各種好處
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攪拌翻動，新鮮果汁。
全新的 Philips Flip & Juice™ 攪拌機配備革新的攪拌杯設計及整合式過濾系統，可炮製清澈果汁或類似絲滑冰沙的果肉果汁，以及濃郁的堅果醬。極致的豐富口感能您的家人感到幸福。 查看各種好處
全新 Philips Flip & Juice 攪拌機是我們第一款帶榨汁模組的高速攪拌機。全賴革命性的攪拌杯設計和複合濾網，您可以視乎家人的喜好調整口感。從完美絲滑的沙冰到清澈果汁或果肉果汁，我們最先進的攪拌機提供的款式種類最為廣泛。結合攪拌和榨汁功能，為您節省廚房空間。
ProBlend Ultra 技術結合 3 種功能，經自訂設計可完美配合使用，為您炮製您最喜愛的各式口味及口感。
ProBlend Ultra 攪拌杯設有獨特的肋條型紋路，可持續地將食材導回攪拌循環，使食材回到刀片範圍以獲得最佳攪拌效果
ProBlend Ultra 技術結合 3 種功能，經自訂設計可完美配合使用，為您炮製您最喜愛的各式口味和口感。ProBlend Ultra 摩打功率達 1500 瓦，可驅動攪拌循環，均勻地旋轉食材。
ProBlend Ultra 刀片經過獨特設計，具備鋸齒狀刀片可將堅硬食材打碎成細粒，然後鋒利刀片再進一步切出細膩口感。
下載和探索 NutriU 應用程式，其中包含關於如何使用全新攪拌機製作 200 多種至愛的飲品、餐點和小吃。健康的烹飪應該很簡單，讓家人想吃更多。因此，NutriU 應用程式為您喜愛的菜式提供各種健康的烹調方法。從健康的朱古力甜品到營養豐富的主餐，我們創造健康的食譜，但不影響美味。
數碼顯示屏上的快速選擇程式具備時間和速度設定，讓您最喜歡的食譜變得觸手可及，包括清澈果汁、果肉果汁、沙冰、堅果醬、甜品、湯、醬汁以及碎冰和清潔功能。
使用少量水和洗潔精啟動清洗功能，享受僅需 2 分鐘的無憂清洗。清洗功能可去除蛋糕麵糊和堅果醬等頑固殘渣。
所有可拆式零件均適用於洗碗碟機。ProBlend Ultra 刀片經特別設計，可防止食物顆粒被困在刀片下方，方便清潔。
2 公升 Tritan™ 攪拌杯，有效容量為 1.8 公升，足夠全家人使用。耐用且防臭的優質 Tritan™ 攪拌杯適用於洗碗碟機，不含雙酚 A，圓形手柄易於拿握。
榨汁機配件採用可拆式零件，適用於洗碗碟機，方便沖洗
原產地
配件
設計
設計規格
服務
技術規格
持續性
一般規格
飾面
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