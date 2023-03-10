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  • 攪拌翻動，新鮮果汁。 攪拌翻動，新鮮果汁。 攪拌翻動，新鮮果汁。

    攪拌榨汁機 Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機

    HR3770/00

    攪拌翻動，新鮮果汁。

    全新的 Philips Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機配備革新的攪拌杯設計及整合式過濾系統，可炮製清澈果汁或類似絲滑冰沙的果肉果汁，以及濃郁的堅果醬。極致的豐富口感能您的家人感到幸福。

    查看各種好處

    攪拌榨汁機 Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機

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    全新 Philips Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機是我們第一款帶榨汁機的高速攪拌機。全賴革命性的攪拌杯設計和整合式濾網，您可以視乎家人的喜好調整口感。從完美絲滑的沙冰到清澈果汁或果肉果汁，我們最先進的攪拌機提供的款式種類最為廣泛。結合攪拌和榨汁功能，為您節省廚房空間。

    ProBlend Ultra 技術

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    ProBlend Ultra 技術結合 3 種功能，經自訂設計可完美配合使用，為您炮製您最喜愛的各式口味及口感。

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    ProBlend Ultra 攪拌杯設有獨特的肋條型紋路，可持續地將食材導回攪拌循環，使食材回到刀片範圍以獲得最佳攪拌效果

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    ProBlend Ultra 技術結合 3 種功能，經自訂設計可完美配合使用，為您炮製您最喜愛的各式口味和口感。ProBlend Ultra 摩打功率達 1500 瓦，可驅動攪拌循環，均勻地旋轉食材。

    ProBlend Ultra 刀片炮製最佳口感

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    ProBlend Ultra 刀片經過獨特設計，具備鋸齒狀刀片可將堅硬食材打碎成細粒，然後鋒利刀片再進一步切出細膩口感。

    使用 HomeID 應用程式解鎖您家庭菜式的全部潛能

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    下載和探索 NutriU 應用程式，其中包含關於如何使用全新攪拌機製作多種至愛的飲品、餐點和小吃。健康的烹飪應該很簡單，讓家人想吃更多。因此，NutriU 應用程式為您喜愛的菜式提供各種健康的烹調方法。從健康的朱古力甜品到營養豐富的主餐，我們創造健康的食譜，但不影響美味。

    快速選擇程式使用方便

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    數碼顯示屏上的快速選擇程式具備時間和速度設定，讓您最喜歡的食譜變得觸手可及，包括清澈果汁、果肉果汁、沙冰、堅果醬、甜品、湯、醬汁以及碎冰和清潔功能。

    快速清洗功能，輕鬆清潔免麻煩

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    使用少量水和洗潔精啟動清洗功能，享受僅需 2 分鐘的無憂清洗。清洗功能可去除蛋糕麵糊和堅果醬等頑固殘渣。

    適用於洗碗碟機的可拆式配件

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    所有可拆式配件均適用於洗碗碟機。ProBlend Ultra 刀片經特別設計，可防止食物顆粒被卡在刀片下方，方便清潔。

    家庭用大容量攪拌杯

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    2 公升 Tritan™ 攪拌杯，有效容量為 1.8 公升，足夠全家人使用。耐用且防臭的優質 Tritan™ 攪拌杯適用於洗碗碟機，不含雙酚 A，圓形手柄易於拿握。

    可拆式配件

    可拆式配件

    採用可拆式配件，適用於洗碗碟機，方便沖洗

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      塑膠
      次要物料
      金屬
      預設設定
      功能
      攪拌，榨汁
      產品類型
      攪拌機
      防滑膠腳
      介面
      預設程序及旋鈕
      電線長度
      1
      電線儲藏格
      技術
      ProBlend Ultra 技術，Flip&Juice 技術
      整合式開/關掣
      配件可於洗碗碟機清洗
      容量顯示
      攪拌杯物料
      Tritan
      刀片物料
      不銹鋼
      每分鐘轉速 (RPM)
      22000
      不含雙酚 A
      暫停功能
      可拆式刀片
      碎冰能力
      攪拌熱食材能力
      噪音水平（標準）
      Lc = 83 dB(A)
      保用
      2 年
      自清潔功能

    • 技術規格

      電源
      1500W
      電壓
      230V
      頻率
      50
      包裝數量
      1

    • 兼容度

      隨附配件 1
      飯勺
      隨附配件 2
      榨汁機
      相關配件 1
      用戶手冊
      相關配件 2
      保養卡
      相關配件 3
      手冊

    • 安全功能

      安全認證
      自動斷電功能
      自動刀片停止
      兒童安全鎖

    • 重量與尺寸

      產品長度
      21.6
      產品寬度
      16.7
      產品高度
      45.2
      產品重量
      3.369
      包裝長度
      26.5
      包裝寬度
      29.1
      包裝高度
      53.8
      包裝重量
      5.733

    • 耐用性

      護套
      > 90% 再生物料
      用戶手冊
      > 98% 可回收環保紙

    • 原產地

      生產地
      中國

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