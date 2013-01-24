輕鬆進行超過25 項功能

廚房百寶機有 7 種配件進行超過 25 項的食品處理工作。而適用於洗碗碟機的配件包括搓粉器用作混合麵粉漿；不鏽鋼碎肉刀用作剁碎肉類、蔬菜及切片刀及磨蓉器。1.5 公升強化攪拌杯可攪拌、壓碎及拌勻不同食材。乳化器可用於發打忌廉及蛋黃醬類食物。