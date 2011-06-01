透過 Smart TV 在電視上享受網上服務和存取多媒體

Philips 家庭影院系統連 Smart TV 功能為您提供連串強化功能，包括網上電視、SimplyShare 及 AV 遙控。網上電視將廣範圍的線上資訊及娛樂帶到您的電視上。只需在主選單選擇網上電視就可開始瀏覽服務如：視頻點播商店 * 尋找最新高清作品、與及追趕電視。有了 SimplyShare 您可在沙發上舒適地存取儲存在電腦中的相片、音樂及影片。找不到遙控？只需用您的智能手機或平板電腦就可經由 Philips AV 遙控程式控制您的家庭影院。