5.1 家庭影院 HTS5561/98
透過 3D 定點喇叭享受強勁的家庭影院
透過 3D 定點喇叭盡情體驗您的家庭影院！在新型 Philips 5000 系列家庭影院系統上，播放包括藍光光碟在內的您最愛的娛樂內容
查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$2,990.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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3D 定點喇叭讓聲音在室內均勻傳播
3D 定點喇叭透過角度計算功能，不僅向前方而且會向側邊傳播聲音，使得音域變得更加寬廣，讓您沉醉於環迴的影院音效。
無線後置喇叭選擇配件方方便擺設
無線後置喇叭讓你自由設置喇叭位置。利用了無干擾技術的無線喇叭，可帶來全方位環迴音效，讓你告別雜亂纜線。
全高清 3D 藍光提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗
在您的客廳裡透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。Active 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080 x 1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可在您的家庭影院營造一種全高清的 3D 觀賞體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。藍光亦提供未經壓縮的環迴音效，帶來真正音響體驗。
透過 Smart TV 在電視上享受網上服務和存取多媒體
Philips 家庭影院系統連 Smart TV 功能為您提供連串強化功能，包括網上電視、SimplyShare 及 AV 遙控。網上電視將廣範圍的線上資訊及娛樂帶到您的電視上。只需在主選單選擇網上電視就可開始瀏覽服務如：視頻點播商店 * 尋找最新高清作品、與及追趕電視。有了 SimplyShare 您可在沙發上舒適地存取儲存在電腦中的相片、音樂及影片。找不到遙控？只需用您的智能手機或平板電腦就可經由 Philips AV 遙控程式控制您的家庭影院。
Dolby TrueHD 和 DTS-HD 實現高保真環迴音效
Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 為您呈現來自藍光光碟最完美的聲音。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。DTS-HD Master Audio Essential 和 Dolby TrueHD 讓您的高清娛樂體驗更加完美。
DoubleBASS 技術提供雄厚的低音
DoubleBASS 可讓您聽到來自精緻小巧的重低音喇叭發出的最低沉低音。透過捕獲低頻率，並在重低音喇叭可收聽到的範圍內重新建立，從而為音質提供更多的爆音和彩色花紋效果，確保讓您享受到完整、無與匹敵的收聽體驗。
獨特輕觸控制另存取簡單
輕觸控制讓您只需按下前面板上的觸控感應控制即可控制音量和其他播放選項。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
兼容配件
DCK3060 iPod/iPhone 機座
RWSS5510 無線後置音訊
STS1300 座地式機座
WUB1110 Wi-Fi USB 轉接器 附配件
2 枚 AAA 電池
FM 天線
HDMI 線
電源線
快速入門指南
遙控器
安全及法律單張
商標單張
全球保用證
播放聲音
壓縮格式 MP3 位元速率
32 - 320kbps
卡啦 OK 播放
基本功能
靜態照片播放
壓縮格式
GIF
JPEG
JPEG HD
JPEG Progressive
PNG 影像增强功能
影像播放
壓縮格式
AVCHD
DivX Plus HD
MPEG1
MPEG2
MPEG4
RMVB
WMV HD
WMV SD
光學播放媒體
可播放光碟
AVCHD
BD
BD R / BD RE
CD
CDDA
CD-R/CD-RW
DVD
DVD +R/+RW
DVD R/-RW
SVCD
VCD
檔案格式
音訊 畫面 影片
asf
avi
DivX
MKV
.mp4
MPEG
mpg
WMV
連接
Smart TV 前方/側面連接
麥克風輸入
Music iLink
USB / Wi-Fi 插槽 後方連接
AUX IN 1
AUX IN 2
複合影像 (CVBS) 輸出
Ethernet
數碼同軸輸入
數碼光學輸入
FM 天線插口
HDMI 1.4 輸出 (ARC)
iPod/iPhone 機座插孔
迷你 Easy-Fit 喇叭插口
SD/SDHC 卡插槽
無線後置音訊
舒適
EasyLink（HDMI-CEC）
21:9 格式字幕支援
音訊回傳頻道
自動音效輸入投射
動態聲畫同步功能
一鍵播放
單鍵待機
遙控直通 HDMI 功能
尺寸
主裝置（寬 x 高 x 厚）
435 x 57 x 357
毫米 主裝置重量
3.7
千克 中置喇叭（寬 x 高 x 厚）
280 x 95 x 92
毫米 中置喇叭重量
1.4
千克 中置喇叭線長
2
米 前方喇叭（寬 x 高 x 厚）
280 x 100 x 104
毫米 前方喇叭重量
1.03
千克 前方喇叭線長
4
米 後方喇叭（寬 x 高 x 厚）
100 x 280 x 115
毫米 後方喇叭重量
1.03
千克 後方喇叭線長
10
米 重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）
196 x 395 x 342
毫米 重低音喇叭重量
4.8
千克 重低音喇叭纜線長度
3
米 包裝（寬 x 高 x 厚）
400 x 494 x 600
毫米 重量 (含包裝)
18.5
千克
喇叭
喇叭類型 中置喇叭驅動器
2 座 3 吋全音域低音喇叭 中置喇叭頻率範圍
150 - 20k
Hz 中置喇叭阻抗
3
歐姆 每個衛星喇叭的驅動器
2 座 3 吋全音域低音喇叭 衛星喇叭頻率範圍
150 - 20k
Hz 衛星喇叭阻抗
5
歐姆 重低音喇叭類型
被動式 重低音喇叭驅動器
1 個 6.5 吋低音喇叭 重低音喇叭頻率範圍
20 - 150
Hz 重低音喇叭阻抗
3
歐姆
影像/顯示
影像增强功能
HD (720p, 1080i, 1080p/24fps)
逐行掃描
視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)
電源
功率
105
瓦 電源
110-127V / 220-240V，~50-60Hz 備用模式耗電量
< 0.5 瓦
聲音
均衡器設定 音效增強
對白強化功能
杜比定向邏輯 II
DoubleBass
FullSound
夜間模式
高、中和低音控制 音效系統
杜比數碼 5.1
Dolby Digital Plus
DTS 數碼環迴音效
Dolby True HD
DTS-HD 高解像音響 中置喇叭輸出功率
230 瓦 衛星喇叭輸出功率
135 瓦 x 4 重低音喇叭輸出功率
230 瓦 總功率 RMS（30% THD 狀態下）
1000
瓦
持續性
包裝
80% 循環再用波形板
電子使用手冊
無發泡膠
大豆油墨
選台器/接收/傳送
選台器波段
FM 預設頻道數目
40 包裝盒内容
格內其他項目 2 枚 AAA 電池 FM 天線 HDMI 線 電源線 快速入門指南 遙控器 安全及法律單張 商標單張 全球保用證
如要知道您的國家是否有視頻點播，請前往 www.philips.com/blu-ray.
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