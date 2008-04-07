磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭可以呈現晶晰音質

全向磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭可呈現無可比擬的自然晶晰音質。雙極可在 360 度全方位輻射高頻聲音，產生「開放」的寬廣聲音頻譜，呈現清脆、清晰的聲音，以及富有高頻細節的高音。這進一步增強了多聲道系統的環迴效果，而且在聆聽擁有出色音樂清晰度的 Super Audio CD 音效時特別顯著。