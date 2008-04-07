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極致的戲院體驗
融合藝術性與精確度，這套家庭娛樂系統為你帶來超卓的視覺與聽覺體驗。流線型設計，可與任何 Flat TV 配搭；可掛牆及無線功能，與你的家居裝飾渾然一體。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
極致的戲院體驗
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極致的戲院體驗
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極致的戲院體驗
融合藝術性與精確度，這套家庭娛樂系統為你帶來超卓的視覺與聽覺體驗。流線型設計，可與任何 Flat TV 配搭；可掛牆及無線功能，與你的家居裝飾渾然一體。
HDMI 是一種直接的數碼連接介面，可以傳送數碼 HD 影像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。HDMI 與 DVI 完全向下兼容。
無線後置喇叭讓你自由設置喇叭位置。利用了無干擾技術的無線喇叭，可帶來全方位環迴音效，讓你告別雜亂纜線。
全向磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭可呈現無可比擬的自然晶晰音質。雙極可在 360 度全方位輻射高頻聲音，產生「開放」的寬廣聲音頻譜，呈現清脆、清晰的聲音，以及富有高頻細節的高音。這進一步增強了多聲道系統的環迴效果，而且在聆聽擁有出色音樂清晰度的 Super Audio CD 音效時特別顯著。
配備多聲道 SA-CD。這款新一代音樂格式為你提供以下功能：超高品質音樂重現、5.1 聲道環迴音效以及 CD 完全向下和向上的兼容能力。
杜比數碼 EX 解碼是一種新的技術，為撼動人心的杜比數碼 5.1 聲道體驗，再加上額外的空間音效細節，並強化聆聽的參與感。額外的環迴聲道給你更有動感、更有包圍感的環迴音效。
利用影像解像度加強技術即可將 DVD 使用的 SD (標準畫質) 影像訊號放大為 HD (高畫質) 影像訊號，呈現更逼真的畫面，顯現更多細節。放大後的 HD 影像訊號可經由 HDMI (高畫質多媒體介面) 傳入 HD 顯示器。
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