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DVD/SA-CD 家庭影院系統

HTS9800W/55
6 獎項
  • 極致的戲院體驗 極致的戲院體驗 極致的戲院體驗
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    DVD/SA-CD 家庭影院系統

    HTS9800W/55
    6 獎項

    極致的戲院體驗

    融合藝術性與精確度，這套家庭娛樂系統為你帶來超卓的視覺與聽覺體驗。流線型設計，可與任何 Flat TV 配搭；可掛牆及無線功能，與你的家居裝飾渾然一體。

    此產品已不再銷售。

    DVD/SA-CD 家庭影院系統

    極致的戲院體驗

    融合藝術性與精確度，這套家庭娛樂系統為你帶來超卓的視覺與聽覺體驗。流線型設計，可與任何 Flat TV 配搭；可掛牆及無線功能，與你的家居裝飾渾然一體。

    極致的戲院體驗

    融合藝術性與精確度，這套家庭娛樂系統為你帶來超卓的視覺與聽覺體驗。流線型設計，可與任何 Flat TV 配搭；可掛牆及無線功能，與你的家居裝飾渾然一體。

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    DVD/SA-CD 家庭影院系統

    極致的戲院體驗

    融合藝術性與精確度，這套家庭娛樂系統為你帶來超卓的視覺與聽覺體驗。流線型設計，可與任何 Flat TV 配搭；可掛牆及無線功能，與你的家居裝飾渾然一體。

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      技術規格

      • 影像/顯示

        熒幕比例
        • 4:3
        • 16:9
        數碼/類比轉換器
        12-bit，108 MHz
        影像增强功能
        • 高解像度 (720p, 1080i)
        • 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)
        • Video Up-sampling

      • 音效

        數碼/類比轉換器
        24 bit, 192 kHz
        頻率響應
        30-50000  Hz
        訊噪比
        >95 dB
        音效系統
        • 立體聲
        • 杜比數碼 (EX)
        • DTS
        • 杜比邏輯定向 II
        • 杜比數碼解碼器
        音效增強
        • Class D 數碼放大器
        • 高、低音控制
        • 夜間模式
        輸出功率 (RMS)
        3 個 125 瓦 (前方左/右/前方中置) + 2 個 85 瓦 (後方左/右) + 105 瓦 (後方中置) + 150 瓦 (重低音喇叭)
        總聲功率 (RMS)
        800  瓦
        均衡器設定
        • 動作
        • 古典
        • 音樂會
        • 數碼
        • 劇情
        • 爵士樂
        • 搖滾樂
        • Sci-Fi

      • 影像播放

        播放媒體
        • DVD-Video
        • DVD+RW
        • DVD+R
        • DVD-RW (視訊模式)
        • DVD-R
        • 影像 CD/SVCD
        • CD-R/CD-RW
        • Super Audio CD
        壓縮格式
        • MPEG1
        • MPEG2
        • DivX 3.11
        • DivX 4.x
        • DivX 5.x
        • DivX 6.0
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL

      • 播放聲音

        播放媒體
        • CD
        • MP3-CD
        • SA-CD 多聲道
        • SA-CD 立體聲
        • CD-R
        • CD-RW
        壓縮格式
        • MP3
        • PCM
        • WMA
        MP3 位元速率
        32-256 kbps 與 VBR
        光碟播放模式
        • CD 文字顯示
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      • 靜態畫面播放

        播放媒體
        Picture CD
        影像壓縮格式
        JPEG
        影像增强功能
        幻燈片展示伴隨 MP3 播放

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        • FM 立體聲
        • 上午
        預設頻道數目
        20
        自動數碼選台
        自動儲存

      • 連接

        其他連接
        • 輔助輸入
        • 類比音訊左/右輸入
        • 色差視訊輸出逐行掃描
        • 複合影像 (CVBS) 輸出
        • 數碼同軸輸入
        • 容易安裝的喇叭連接器
        • FM 天線
        • HDMI 輸出
        • S-Video 輸出
        • TV in (音訊、cinch)

      • 便利

        兒童保護裝置
        監管控制
        屏幕操作系統語言
        • 英文
        • 巴西葡萄牙文
        • 西班牙文
        • 繁體中文
        • 馬來語
        • 加拿大法文
        遙控器
        多功能

      • 電源

        電源供應
        • 110-240 伏
        • 50/60 Hz
        備用模式耗電量
        < 1 W
        功率
        165  瓦

      • 喇叭

        衛星喇叭
        • 雙聲道
        • 前方磁場屏蔽
        • 4 層立柱
        • 無線後置喇叭
        衛星喇叭頻率範圍
        120-50000  Hz
        衛星喇叭阻抗
        6  歐姆
        衛星喇叭驅動器
        • 4 吋鋁帶高音喇叭
        • 2 座 3 吋全音域低音喇叭
        中置喇叭
        雙聲道
        中置喇叭驅動器
        • 2 座 3 吋全音域低音喇叭
        • 4 吋鋁帶高音喇叭
        中心頻率範圍
        120-50000  Hz
        中置喇叭阻抗
        6  歐姆
        重低音喇叭驅動器
        6.5 吋高效低音喇叭
        重低音喇叭頻率範圍
        30-120  Hz
        重低音喇叭阻抗
        4  歐姆

      • 配件

        附配件
        • 用戶手冊
        • 快速入門指南
        • 遙控器
        • 1 個中置喇叭
        • 1 個重低音喇叭
        • 2 個前方衛星喇叭
        • 3 個後方衛星喇叭
        • 互連線
        • FM 天線
        • 2 組壁掛鏍絲
        • 全球保用證

      • 尺寸

        調整寬度
        273  毫米
        調整高度
        284  毫米
        調整深度
        144  毫米
        調整重量
        2.8  千克
        中置喇叭寬度
        497  毫米
        中置喇叭高度
        139  毫米
        中置喇叭深度
        32  毫米
        中置喇叭重量
        1.5  千克
        後方喇叭深度
        32  毫米
        後方喇叭高度
        139  毫米
        後方喇叭重量
        1.5  千克
        後方喇叭寬度
        497  毫米
        環迴喇叭寬度
        106  毫米
        環迴喇叭高度
        497  毫米
        環迴喇叭深度
        32  毫米
        環迴喇叭重量
        1.25  千克
        重低音喇叭寬度
        300  毫米
        重低音喇叭高度
        399  毫米
        重低音喇叭深度
        300  毫米
        重低音喇叭重量
        12  千克
        機座寬度
        240  毫米
        機座高度
        830  毫米
        機座深度
        240  毫米
        機座重量
        4.5  千克
        重量 (含包裝)
        47.5  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 用戶手冊
      • 快速入門指南
      • 遙控器
      • 1 個中置喇叭
      • 1 個重低音喇叭
      • 2 個前方衛星喇叭
      • 3 個後方衛星喇叭
      • 互連線
      • FM 天線
      • 2 組壁掛鏍絲
      • 全球保用證

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          • 請勿以高於 85 分貝的音量長時間使用本裝置，這有可能會對聽覺造成損害。

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