Sensiflex
Sonicare 刷頭 HX2012
Sensiflex Sonicare 刷頭 HX2012
Sensiflex 電動護牙刷替換刷頭
Sensiflex 電動護牙刷替換刷頭 (1 盒兩個裝) 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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牙齦保護系統
Philips Sonicare 專利牙齦保護系統可調節至理想的刷牙力度
清潔看得到的牙齒表面
在清潔看得到的牙齒表面同時，其伸展刷頭更可深入牙縫之間的難刷部位
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