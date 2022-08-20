HX3062/01
溫和而有效的口腔清潔，深入牙齦邊緣下方
使用 Quad Stream X型四向水流噴嘴，以四道闊水流沿著牙縫和牙齦線集中射水，提升覆蓋範圍，柔和潔淨不傷齦，輕鬆體驗徹底清潔。噴嘴軟膠部件呵護牙齦，一按即可輕鬆更換噴嘴。查看各種好處
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採用 Quad Stream 技術的噴嘴可同時向 4 個方向噴出水流，並溫和地覆蓋更大範圍，同時減少所需力度。這些溫和而有效的水流經過精確角度調校，能深入一般刷牙無法觸及的位置，包括牙齦邊緣下 6 毫米的牙周袋，有效去除藏留的牙菌膜，輕鬆並溫和去除多達 99% 牙菌膜。*
配合使用 Philips Sonicare 無線電動水牙線時，噴頭可旋轉達 360 度，有助清潔如口腔後方等難以觸及的位置。
只需扣上或取下即可輕鬆更換或替換噴頭。為確保良好衛生，建議每六個月更換一次水牙線噴頭。
僅兼容 Philips Sonicare 無線電動水牙線及 Philips Sonicare 檯面電動水牙線。不兼容 Philips Sonicare 輕巧水牙線。
兼容性
方便易用
Performance
內含物件
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