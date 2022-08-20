搜尋字眼

ZH
EN
  • 溫和而有效的口腔清潔，深入牙齦邊緣下方 溫和而有效的口腔清潔，深入牙齦邊緣下方 溫和而有效的口腔清潔，深入牙齦邊緣下方

    Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzle 水牙線機X型四向水流噴嘴

    HX3062/01

    溫和而有效的口腔清潔，深入牙齦邊緣下方

    使用 Quad Stream X型四向水流噴嘴，以四道闊水流沿著牙縫和牙齦線集中射水，提升覆蓋範圍，柔和潔淨不傷齦，輕鬆體驗徹底清潔。噴嘴軟膠部件呵護牙齦，一按即可輕鬆更換噴嘴。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$208.00

    Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzle 水牙線機X型四向水流噴嘴

    類似產品

    See all 水牙線噴嘴

    溫和而有效的口腔清潔，深入牙齦邊緣下方

    X型四向水流提升覆蓋範圍，達至最佳清潔效果

    • 一套2支裝
    • 2 個噴嘴
    • 僅兼容 Philips Sonicare 電動水牙線
    獨有 Quad Stream 技術

    獨有 Quad Stream 技術

    採用 Quad Stream 技術的噴嘴可同時向 4 個方向噴出水流，並溫和地覆蓋更大範圍，同時減少所需力度。這些溫和而有效的水流經過精確角度調校，能深入一般刷牙無法觸及的位置，包括牙齦邊緣下 6 毫米的牙周袋，有效去除藏留的牙菌膜，輕鬆並溫和去除多達 99% 牙菌膜。*

    360 度旋轉，深入清潔難以接觸的部位

    360 度旋轉，深入清潔難以接觸的部位

    配合使用 Philips Sonicare 無線電動水牙線時，噴頭可旋轉達 360 度，有助清潔如口腔後方等難以觸及的位置。

    專為每日使用而設計

    專為每日使用而設計

    只需扣上或取下即可輕鬆更換或替換噴頭。為確保良好衛生，建議每六個月更換一次水牙線噴頭。

    僅兼容 Philips Sonicare 電動水牙線

    僅兼容 Philips Sonicare 電動水牙線

    僅兼容 Philips Sonicare 無線電動水牙線及 Philips Sonicare 檯面電動水牙線。不兼容 Philips Sonicare 輕巧水牙線。

    技術規格

    • 兼容性

      兼容
      Philips Sonicare 水牙線機 HX3806

    • 方便易用

      集風嘴附件
      配合無線電動水牙線使用時，360 度旋轉設計可輕鬆安裝及拆卸。
      噴嘴更換
      每 6 個月更換一次噴嘴，保持良好衛生

    • Performance

      Great for implants and braces
      Yes

    • 內含物件

      F3 Quad Stream 噴嘴
      2

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • 根據實驗室研究結果，使用 Quad Stream 噴嘴清潔最多 6 毫米的牙周袋

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。