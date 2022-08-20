獨有 Quad Stream 技術

採用 Quad Stream 技術的噴嘴可同時向 4 個方向噴出水流，並溫和地覆蓋更大範圍，同時減少所需力度。這些溫和而有效的水流經過精確角度調校，能深入一般刷牙無法觸及的位置，包括牙齦邊緣下 6 毫米的牙周袋，有效去除藏留的牙菌膜，輕鬆並溫和去除多達 99% 牙菌膜。*