Philips Sonicare PowerUp
聲波電動牙刷 HX3110/00
Philips Sonicare PowerUp 聲波電動牙刷 HX3110/00
更有效清除牙菌膜*
此款 Sonicare 電動牙刷經過特別設計，跟手動牙刷一樣容易使用，但更有效清除牙菌膜。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$388.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Philips Sonicare PowerUp 聲波電動牙刷
更有效清除牙菌膜*
此款 Sonicare 電動牙刷經過特別設計，跟手動牙刷一樣容易使用，但更有效清除牙菌膜。 查看各種好處
更有效清除牙菌膜*
此款 Sonicare 電動牙刷經過特別設計，跟手動牙刷一樣容易使用，但更有效清除牙菌膜。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$388.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Philips Sonicare PowerUp 聲波電動牙刷
更有效清除牙菌膜*
此款 Sonicare 電動牙刷經過特別設計，跟手動牙刷一樣容易使用，但更有效清除牙菌膜。 查看各種好處
聲波科技
這種牙刷的刷動次數比手動牙刷次數還多，每分鐘超過 15,000 次。
使用方便
纖巧、符合人體工學設計的把手，和手動牙刷一樣容易使用。
臨床實驗證明安全而溫和
Philips Sonicare 電動牙刷可溫和安全地用於齒列矯正器（用於齒列矯正器時刷頭耗損較快）、牙齒修復（補牙、牙冠、瓷貼面）與牙周袋。
比手動牙刷淸除更多牙菌斑
比手動牙刷淸除更多牙菌斑。
熟悉的刷牙動作 - 和手動牙刷一樣
和手動牙刷一樣的造型，可使用熟悉的刷牙動作，但潔齒效能更強，每分鐘超過 15,000 次刷動次數。
Philips Sonicare 牙刷有助潔白牙齒
此款 Philips Sonicare 電動牙刷有助於清除和減少牙漬，為您帶來更潔白亮麗的笑容。
技術規格
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設計和外表
- 顏色
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薄荷綠
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服務
- 保用
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2 年有限保養
-
內含物件
- 充電器
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1
- 手柄
-
1 個 PowerUp
- 刷頭
-
1 個 ProResults 標準
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清潔效能
- 效能
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淸除更多牙菌斑
- 美白效果
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幫助潔白牙齒
- 健康功能
-
幫助改善牙齦健康
- 計時器
-
智能計時器
- 速度
-
每分鐘刷動 15,000 次
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電源
- 電壓
-
110-220 V
-
模式
- 清潔
-
日常清潔效果出眾
-
方便易用
- 手柄
-
- 刷頭系統
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簡便扣合式刷頭
- 電池壽命
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長達 2 星期
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技術規格
- 電池類型
-
NiMH
- 電池
-
可重複充電
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