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Philips Sonicare PowerUp

聲波電動牙刷

HX3110/00
Sonicare
1 獎項
Sonicare
  • 更有效清除牙菌膜* 更有效清除牙菌膜* 更有效清除牙菌膜*
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    Philips Sonicare PowerUp 聲波電動牙刷

    HX3110/00
    1 獎項

    更有效清除牙菌膜*

    此款 Sonicare 電動牙刷經過特別設計，跟手動牙刷一樣容易使用，但更有效清除牙菌膜。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$388.00

    Philips Sonicare PowerUp 聲波電動牙刷

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    此款 Sonicare 電動牙刷經過特別設計，跟手動牙刷一樣容易使用，但更有效清除牙菌膜。 查看各種好處

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    Philips Sonicare PowerUp 聲波電動牙刷

    更有效清除牙菌膜*

    此款 Sonicare 電動牙刷經過特別設計，跟手動牙刷一樣容易使用，但更有效清除牙菌膜。 查看各種好處

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      更有效清除牙菌膜*

      *與手動牙刷相比

      • 1 種模式
      • 1 個刷頭
      聲波科技

      聲波科技

      這種牙刷的刷動次數比手動牙刷次數還多，每分鐘超過 15,000 次。

      使用方便

      使用方便

      纖巧、符合人體工學設計的把手，和手動牙刷一樣容易使用。

      可有效防止蛀牙

      可有效防止蛀牙

      每天刷牙兩次，可有效防止蛀牙

      臨床實驗證明安全而溫和

      臨床實驗證明安全而溫和

      Philips Sonicare 電動牙刷可溫和安全地用於齒列矯正器（用於齒列矯正器時刷頭耗損較快）、牙齒修復（補牙、牙冠、瓷貼面）與牙周袋。

      比手動牙刷淸除更多牙菌斑

      比手動牙刷淸除更多牙菌斑

      比手動牙刷淸除更多牙菌斑。

      熟悉的刷牙動作 - 和手動牙刷一樣

      熟悉的刷牙動作 - 和手動牙刷一樣

      和手動牙刷一樣的造型，可使用熟悉的刷牙動作，但潔齒效能更強，每分鐘超過 15,000 次刷動次數。

      Philips Sonicare 牙刷有助潔白牙齒

      Philips Sonicare 牙刷有助潔白牙齒

      此款 Philips Sonicare 電動牙刷有助於清除和減少牙漬，為您帶來更潔白亮麗的笑容。

      技術規格

      • 設計和外表

        顏色
        薄荷綠

      • 服務

        保用
        2 年有限保養

      • 內含物件

        充電器
        1
        手柄
        1 個 PowerUp
        刷頭
        1 個 ProResults 標準

      • 清潔效能

        效能
        淸除更多牙菌斑
        美白效果
        幫助潔白牙齒
        健康功能
        幫助改善牙齦健康
        計時器
        智能計時器
        速度
        每分鐘刷動 15,000 次

      • 電源

        電壓
        110-220 V

      • 模式

        清潔
        日常清潔效果出眾

      • 方便易用

        手柄
        • 人體工學設計
        • 橡膠把手設計，更易掌控
        刷頭系統
        簡便扣合式刷頭
        電池壽命
        長達 2 星期

      • 技術規格

        電池類型
        NiMH
        電池
        可重複充電

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