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只需 60 秒，輕鬆完成牙線清潔
使用 Philips Sonicare 輕巧水牙線 1000，輕鬆將牙縫清潔納入每日護理程序。只需 60 秒，即可去除牙縫及牙齦邊緣高達 99.9% 的牙菌斑*。其可摺疊設計方便攜帶，無論外出或在家均適用。
輕巧便攜設計
溫和去除護理部位高達 99.9% 的牙菌斑*
與牙線相比，帶來高達 100% 更健康的牙齦**
3 個清潔模式
21 日電池使用時間***
Philips Sonicare 輕巧水牙線 1000 溫和高效，並可隨身攜帶，方便隨時隨地使用。這款水牙線能在短短 60 秒內，去除牙縫及牙齦邊緣高達 99.9% 的牙菌斑*。
Philips Sonicare 輕巧水牙線 1000 在改善牙齦健康方面，效果可高達牙線的 100%，只需 4 星期即可見效**。
這款水牙線設計輕巧，方便隨身攜帶。其可摺疊的 200 毫升水箱在清空後可滑動至手柄上，方便在家收納或外出旅行時放入手袋。
基於體外研究測試結果，實際效果可能會有所不同
使用標準噴頭，與牙線相比，經過 4 星期後
根據每天一次、每次持續 1 分鐘的使用水牙線情況計算