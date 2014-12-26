Philips Sonicare 3 Series gum health 聲波震動牙刷
改善牙齦健康達 100%*
簡單易用的電動牙刷有效清除牙菌膜及護理牙齦，有助預防及減低患上牙齦疾病的症狀，同時帶來最舒適的刷牙體驗 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$598.00
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Philips Sonicare 3 Series gum health 聲波震動牙刷
證實 3 方面改善牙齦健康
經臨床證實，可以 3 方面改善牙齦健康：減少紅印、腫脹及流血（局部）
減少牙齦炎比手動牙刷效果更佳
於牙齦線有效清除牙菌膜，於兩週內，此款牙刷比手動牙刷可減少牙齦炎多達 100%
3 段牙刷力度設定提供溫和的體驗
3 段牙刷力度設定（低、中、高），您可選擇適當的牙刷力度，以確保沿著牙齦線刷牙的舒適度。於刷牙後1.5 秒，您需要按兩次按鈕以切換模式。一下以暫停兩下切換。
於牙齦線清除多達 6 倍牙菌膜
相比手動牙刷於牙齦線清除多達 6 倍牙菌膜。
Sonicare 液體清潔動力將液體推向牙齒鄰面
我們的聲波科技提供獨有強力液體清潔動力，將液體推向牙齒及牙齦線鄰面，以達到徹底且溫和的清潔效果
適用於矯正牙齒、牙科治療及瓷貼面
此 Philips Sonicare 電動牙刷的溫和動力可安全用作牙科治療，包括矯正牙齒、植牙及瓷貼面，讓您於刷牙時毋需擔心。
智能計時器，提醒您建議的刷牙時間
Philips Sonicare 電動牙刷提供特別的智能計時器，協助您符合牙醫建議的 2 分鐘刷牙時間
四時段計時器鼓勵徹底刷牙
四時段計時器，有助鼓勵潔淨整個口腔。牙刷保持每 30 秒響起嗶聲，表示是時候移至口腔的另一個範圍。
技術規格
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電源
- 電壓
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110-220 V
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技術規格
- 電池
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可重複充電
- 操作時間（從完全充電到沒電）
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高達 3 星期**
- 電池類型
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鋰離子電池
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設計和外表
- 顏色
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波斯綠
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服務
- 保用
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2 年有限保養
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方便易用
- 手柄
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人體工學設計
- 刷頭系統
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簡便扣合式刷頭
- 電量指示燈
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電量指示燈可顯示電量狀態
- 刷牙時間
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高達 3 星期**
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內含物件
- 手柄
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1 個 3 Series 牙齦健康
- 刷頭
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1 個 ProResults 針對牙齦健康
- 充電器
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1
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清潔效能
- 健康功能
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改善牙齦健康
- 效能
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可清除多達六倍牙菌膜*
- 計時器
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四時段計時器與智能計時器
- 速度
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每分鐘刷動高達 31000 次
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模式
- 3 段強度
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- 清潔
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日常清潔效果出眾
- 與手動牙刷相比，可清除多達 7 倍牙菌膜
- * 根據每天使用清潔模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算
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