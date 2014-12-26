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  • 改善牙齦健康達 100%* 改善牙齦健康達 100%* 改善牙齦健康達 100%*

    Philips Sonicare 3 Series gum health 聲波震動牙刷

    HX6631/01

    改善牙齦健康達 100%*

    簡單易用的電動牙刷有效清除牙菌膜及護理牙齦，有助預防及減低患上牙齦疾病的症狀，同時帶來最舒適的刷牙體驗

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$598.00

    Philips Sonicare 3 Series gum health 聲波震動牙刷

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    改善牙齦健康達 100%*

    *與手動牙刷相比

    • 1 種模式
    • 3 段刷牙力度設定
    • 1 個刷頭
    證實 3 方面改善牙齦健康

    證實 3 方面改善牙齦健康

    經臨床證實，可以 3 方面改善牙齦健康：減少紅印、腫脹及流血（局部）

    減少牙齦炎比手動牙刷效果更佳

    減少牙齦炎比手動牙刷效果更佳

    於牙齦線有效清除牙菌膜，於兩週內，此款牙刷比手動牙刷可減少牙齦炎多達 100%

    3 段牙刷力度設定提供溫和的體驗

    3 段牙刷力度設定提供溫和的體驗

    3 段牙刷力度設定（低、中、高），您可選擇適當的牙刷力度，以確保沿著牙齦線刷牙的舒適度。於刷牙後1.5 秒，您需要按兩次按鈕以切換模式。一下以暫停兩下切換。

    於牙齦線清除多達 6 倍牙菌膜

    於牙齦線清除多達 6 倍牙菌膜

    相比手動牙刷於牙齦線清除多達 6 倍牙菌膜。

    Sonicare 液體清潔動力將液體推向牙齒鄰面

    Sonicare 液體清潔動力將液體推向牙齒鄰面

    我們的聲波科技提供獨有強力液體清潔動力，將液體推向牙齒及牙齦線鄰面，以達到徹底且溫和的清潔效果

    適用於矯正牙齒、牙科治療及瓷貼面

    適用於矯正牙齒、牙科治療及瓷貼面

    此 Philips Sonicare 電動牙刷的溫和動力可安全用作牙科治療，包括矯正牙齒、植牙及瓷貼面，讓您於刷牙時毋需擔心。

    智能計時器，提醒您建議的刷牙時間

    智能計時器，提醒您建議的刷牙時間

    Philips Sonicare 電動牙刷提供特別的智能計時器，協助您符合牙醫建議的 2 分鐘刷牙時間

    四時段計時器鼓勵徹底刷牙

    四時段計時器鼓勵徹底刷牙

    四時段計時器，有助鼓勵潔淨整個口腔。牙刷保持每 30 秒響起嗶聲，表示是時候移至口腔的另一個範圍。

    技術規格

    • 電源

      電壓
      110-220 V

    • 技術規格

      電池
      可重複充電
      操作時間（從完全充電到沒電）
      高達 3 星期**
      電池類型
      鋰離子電池

    • 設計和外表

      顏色
      波斯綠

    • 服務

      保用
      2 年有限保養

    • 方便易用

      手柄
      人體工學設計
      刷頭系統
      簡便扣合式刷頭
      電量指示燈
      電量指示燈可顯示電量狀態
      刷牙時間
      高達 3 星期**

    • 內含物件

      手柄
      1 個 3 Series 牙齦健康
      刷頭
      1 個 ProResults 針對牙齦健康
      充電器
      1

    • 清潔效能

      健康功能
      改善牙齦健康
      效能
      可清除多達六倍牙菌膜*
      計時器
      四時段計時器與智能計時器
      速度
      每分鐘刷動高達 31000 次

    • 模式

      3 段強度
      清潔
      日常清潔效果出眾

    Badge-D2C

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    • * 根據每天使用清潔模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算

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