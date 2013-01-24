Philips Sonicare FlexCare
聲波震動牙刷 HX6902/02
Philips Sonicare FlexCare 聲波震動牙刷 HX6902/02
先進清潔
創新技術可實現更卓越的刷牙效果。如今可確保擁有更非凡的口腔健康。就是全新的 Philips Sonicare FlexCare，可全方位滿足您的口腔護理需要。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Philips Sonicare FlexCare 聲波震動牙刷
先進清潔
創新技術可實現更卓越的刷牙效果。如今可確保擁有更非凡的口腔健康。就是全新的 Philips Sonicare FlexCare，可全方位滿足您的口腔護理需要。 查看各種好處
先進清潔
創新技術可實現更卓越的刷牙效果。如今可確保擁有更非凡的口腔健康。就是全新的 Philips Sonicare FlexCare，可全方位滿足您的口腔護理需要。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Philips Sonicare FlexCare 聲波震動牙刷
先進清潔
創新技術可實現更卓越的刷牙效果。如今可確保擁有更非凡的口腔健康。就是全新的 Philips Sonicare FlexCare，可全方位滿足您的口腔護理需要。 查看各種好處
Sonicare 液體清潔動力將液體推向牙齒鄰面
Philips Sonicare 電動牙刷具備獨有的液體清潔動力，可溫和而有效地清潔牙縫間及牙齦邊沿。
專利聲波技術，令牙齒更自然潔白
此款牙刷的液體清潔動力加上直接與每顆牙齒接觸的面積更大，經證實可以去除牙齒上每天殘留的污漬，保持牙齒更自然潔白。
只需兩星期就能改善牙齦健康
這個 Philips Sonicare 電動牙刷讓每個牙縫都可享有最佳清潔效果, 在短短兩週內即可改善牙齦健康.
兩分鐘計時器確保建議刷牙時間
Philips Sonicare 電動牙刷上的 2 分鐘計時器有助確保使用者達到牙科專家推薦的刷牙時間
四時段計時器鼓勵徹底刷牙
每段 30 秒的計時器會在您完成四段刷牙時間的每一段時提醒您已刷完現在的四分一口腔，讓您完成整個口腔清潔程序。
刷牙動力增強裝置，使用戶適應 Sonicare 聲波震動牙刷
在首 14 次使用時逐漸增強刷牙動力，幫助新用家逐漸適應 Philips Sonicare 電動牙刷
Philips Sonicare 牙刷有助潔白牙齒
此款 Philips Sonicare 電動牙刷有助於清除和減少牙漬，為您帶來更潔白亮麗的笑容。
和手動式牙刷相較之下，可清除多達 2 倍牙菌膜
專利聲波技術相比起手動牙刷可清除多達 2 倍牙菌膜。
敏感模式：輕柔潔淨牙齒及牙齦
Philips Sonicare 牙刷設有敏感模式 ：輕柔、徹底地清潔敏感牙齦
強力清潔動力將液體推向牙齒鄰面
Sonicare 電動牙刷的獨有液體清潔動力，可溫和而有效地接觸牙縫及牙齦邊沿。
技術規格
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設計和外表
- 顏色
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白色及綠色
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服務
- 保用
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2 年有限保養
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內含物件
- 手柄
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1 個 FlexCare
- 旅行收藏盒
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1 柔軟刷毛
- UV 殺菌器
-
否
- 充電器
-
1
- 刷頭
-
-
1 個 ProResults 標準
-
一個 ProResults 精細
-
清潔效能
- 效能
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可清除難刷部位中達 83% 的牙菌膜
- 美白效果
-
潔白牙齒多達 2 個色階
- 計時器
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四時段計時器與智能計時器
- 健康功能
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幫助改善牙齦健康
- 速度
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每分鐘刷動高達 62000 次
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電源
- 電壓
-
110-220 V
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模式
- 清潔
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日常清潔效果出眾
- 2 個程序
-
Go Care 及 Max Care
- 敏感
-
輕柔潔淨牙齒及牙齦
- 按摩
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舒適的按摩
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方便易用
- 電量指示燈
-
電量指示燈可顯示電量狀態
- 手柄
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- 刷頭系統
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簡便扣合式刷頭
- 刷牙時間
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長達 2 星期
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技術規格
- 操作時間（從完全充電到沒電）
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長達 2 星期
- 電池類型
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鋰離子電池
- 電池
-
可重複充電
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