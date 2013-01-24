清潔整個口腔只需 30 秒

全靠 AirFloss，只需 30 秒即可完成整個潔齒過程。按一下按鈕即可進行一次噴射，然後移動，再重複動作即可。如需使用全新自動噴射功能，按下按鈕然後在口中不同位置移動導向式噴嘴。此時牙刷將每秒自動噴射一次。