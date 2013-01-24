不想用牙線潔牙？就用 AirFloss！
沒有使用牙線習慣的人，AirFloss 能讓您輕鬆簡易地開始清潔牙縫。AirFloss 可與漱口水或水同時使用，獨特的空氣結合微滴技術，能有效清除難刷部位的牙菌膜。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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清潔牙縫對整體的口腔健康尤其重要。AirFloss 提供簡單的方法深入清潔牙縫，助您養成健康的習慣。使用 AirFloss 三個月後，96% 不常用牙線的人士繼續每星期使用 AirFloss 四日或以上。
全靠 AirFloss，只需 30 秒即可完成整個潔齒過程。按一下按鈕即可進行一次噴射，然後移動，再重複動作即可。如需使用全新自動噴射功能，按下按鈕然後在口中不同位置移動導向式噴嘴。此時牙刷將每秒自動噴射一次。
Sonicare AirFloss 經臨床實證，只需兩週即可改善牙齦健康。
在儲水槽加入漱口水或水徹底清潔牙齒，然後指向牙縫和噴洗。儲水槽可容納最多兩次使用的液體。
細長斜角導向式噴嘴，輕易放置於牙縫間。只需沿著牙齦線附近的牙齒表面，直至尖端貼合牙縫中的空間即可。
Sonicare AirFloss 可溫和噴洗刷牙無法去除的牙菌膜，有助防止在牙縫間形成蛀牙。
AirFloss 備有舒適的人體工學手柄和防滑設計, 可輕易於口腔內清潔牙縫。
服務
內含物件
清潔效能
電源
設計規格
方便易用
技術規格
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