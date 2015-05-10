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已停產

Philips Sonicare FlexCare Platinum聲波震動牙刷

HX9172/19

深層,溫和潔淨

使用 FlexCare Platinum，以最溫和的方式徹底清潔口腔，保護牙齒牙齦。全賴 AdaptiveClean 刷頭及內置壓力感應器，無論以何種方式刷牙都倍添溫和，同時讓牙菌膜絕跡。

查看所有優點
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

牙科專業人員最常使用的電動牙刷品牌

10x 更有效清除牙菌膜，令牙齦更健康*

深層,溫和潔淨

  • 3 種模式、3 段強度

  • 2 個刷頭

  • 配備壓力感應器

  • UV 刷頭殺菌器

Adaptive cleaning 清潔技術帶來深層而溫和清潔

Adaptive cleaning 清潔技術帶來深層而溫和清潔

要改變固有潔齒習慣談何容易？但新一代 FlexCare Platinum 系列具備革命性 AdaptiveClean 刷頭及內置壓力感應器，再配合適應性潔齒技術，能輕易觸及難刷部位；微彎刷毛更能深入齒縫及和牙齦間縫隙，達致 4x 倍更廣接觸面及10x 倍牙菌膜清除效果。習慣用力刷牙也毋須擔心刷損牙肉，皆因壓力感應器會令牙刷輕微搏動，提醒您以不同力度清潔牙齦並清除牙菌膜。

根據您的牙形及牙齦深層清潔。

根據您的牙形及牙齦深層清潔。

AdaptiveClean 刷頭可適應用家獨特的牙形及牙齦的刷頭；刷頭側部使用柔軟彈性橡膠，可按照不同部位而彎曲，並深入齒縫及牙齦間縫隙，達致 4x 倍更廣接觸面及 10x 倍牙菌膜清除效果。牙刷能沿著牙齦線移動並藉此減輕過度用力的清潔，為牙齦提供加倍呵護。

當您刷牙力度過大時提醒您

當您刷牙力度過大時提醒您

刷牙時其實稍不留神便會用力過度，但使用 FlexCare Platinum 牙刷卻能免除這些煩惱。當您用力過度時，內置壓力感應器便會令牙刷發出輕微震動提示，讓您更容易掌握輕重度。研究指出，10 位刷牙過度用力的用家中有 7 位全靠壓力感應器成功減少刷牙時形成的壓力。

技術規格

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免責聲明

  1. 與手動牙刷相比，可清除多達 7 倍牙菌膜

  2. 比較 DiamondClean 刷頭

  3. 根據兩段時期每天刷牙 2 分鐘的結果