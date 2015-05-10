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HX9172/19
深層,溫和潔淨
使用 FlexCare Platinum，以最溫和的方式徹底清潔口腔，保護牙齒牙齦。全賴 AdaptiveClean 刷頭及內置壓力感應器，無論以何種方式刷牙都倍添溫和，同時讓牙菌膜絕跡。
牙科專業人員最常使用的電動牙刷品牌
3 種模式、3 段強度
2 個刷頭
配備壓力感應器
UV 刷頭殺菌器
要改變固有潔齒習慣談何容易？但新一代 FlexCare Platinum 系列具備革命性 AdaptiveClean 刷頭及內置壓力感應器，再配合適應性潔齒技術，能輕易觸及難刷部位；微彎刷毛更能深入齒縫及和牙齦間縫隙，達致 4x 倍更廣接觸面及10x 倍牙菌膜清除效果。習慣用力刷牙也毋須擔心刷損牙肉，皆因壓力感應器會令牙刷輕微搏動，提醒您以不同力度清潔牙齦並清除牙菌膜。
AdaptiveClean 刷頭可適應用家獨特的牙形及牙齦的刷頭；刷頭側部使用柔軟彈性橡膠，可按照不同部位而彎曲，並深入齒縫及牙齦間縫隙，達致 4x 倍更廣接觸面及 10x 倍牙菌膜清除效果。牙刷能沿著牙齦線移動並藉此減輕過度用力的清潔，為牙齦提供加倍呵護。
刷牙時其實稍不留神便會用力過度，但使用 FlexCare Platinum 牙刷卻能免除這些煩惱。當您用力過度時，內置壓力感應器便會令牙刷發出輕微震動提示，讓您更容易掌握輕重度。研究指出，10 位刷牙過度用力的用家中有 7 位全靠壓力感應器成功減少刷牙時形成的壓力。
與手動牙刷相比，可清除多達 7 倍牙菌膜
比較 DiamondClean 刷頭
根據兩段時期每天刷牙 2 分鐘的結果