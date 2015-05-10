Adaptive cleaning 清潔技術帶來深層而溫和清潔

要改變固有潔齒習慣談何容易？但新一代 FlexCare Platinum 系列具備革命性 AdaptiveClean 刷頭及內置壓力感應器，再配合適應性潔齒技術，能輕易觸及難刷部位；微彎刷毛更能深入齒縫及和牙齦間縫隙，達致 4x 倍更廣接觸面及10x 倍牙菌膜清除效果。習慣用力刷牙也毋須擔心刷損牙肉，皆因壓力感應器會令牙刷輕微搏動，提醒您以不同力度清潔牙齦並清除牙菌膜。