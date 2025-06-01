搜尋字眼

ZH
EN
  • 非凡高功率 LED 燈 非凡高功率 LED 燈 非凡高功率 LED 燈

    Ultinon Rally 3590 HL 高功率車頭燈燈泡

    LUM11342U3590X2/20

    非凡高功率 LED 燈

    以時尚超高功率，提升您的視野。Philips Ultinon Rally 3590 提供高達 180W** 的強勁 LED 白光，精準照亮所需範圍。配備智能 AirCool+ 散熱系統與 Philips 優質設計，持久發出強勁燈光。

    查看各種好處

    Ultinon Rally 3590 HL 高功率車頭燈燈泡

    類似產品

    See all 車頭燈

    非凡高功率 LED 燈

    超高能量帶來出色視野

    • LED-HL [≈H4/H19]
    • 燈泡數目：2
    • 12 V、180 W、8800/11800 流明、65
    • 先進的汽車照明系統

    非凡高功率 LED 燈

    憑藉驚人的燈光輸出，Philips Ultinon Rally 3590 LED 車頭燈為您帶來高達 180 瓦及 8800/11800 流明的高清晰視野。**全賴我們於汽車照明方案的豐富經驗並找到卓越的投射角，此重大成果有助您在看到前方潛在危險時快速反應。

    持久高效車輛照明

    確保您的車燈兼容車輛的主要標準，以提供可靠照明並持久耐用。Philips Ultinon Rally 3590 LED 配備獨有的 AirCool+ 智能冷卻系統，設有雙散熱管及高性能風扇，在實際生活環境可使用長達 1,500 小時，並無需對車輛作出額外調整。有別於部分車燈製造商，我們致力確保車燈與車輛的電磁配置兼容並可高溫運作。使用 Philips 車頭燈，為您提供高亮度的持久高效照明。

    值得信賴的品牌 - 可靠的 Philips 品質

    技術先進的 Philips 車輛照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 駕駛級質量規格產品的設計和開發均遵守嚴格的質量控制流程，從而帶來一貫優質的高生產標準。

    高達 6500 Kelvin 亮白燈光

    駕駛時亮起 Philips Ultinon Rally 3590 LED 車頭燈，提升車輛格調並同時保障您的安全。6500 Kelvin 的時尚亮白燈光讓您駕車時更舒適自在，在照明車道的同時讓其他駕駛者留意您的車輛位置。除了醒目外觀，這款燈膽亦能提高對比度，讓您在陰暗環境中更有效識別障礙物和查看路牌。

    無需 CANbus 仍能高效運作***

    Philips Ultinon Rally 3590 LED 車頭燈泡的高功率更超出鹵素燈的輸出亮度，並不會導致儀表板顯示錯誤訊息，即使在不連接 CANbus 的情況下，這款燈泡仍能高功率運作。***為您節省時間和額外花費。

    技術規格

    • 市場推廣詳細說明

      產品特色
      超高功率，超高流明輸出，AirCool+
      期望效果
      超高功率，更強燈光

    • 產品說明

      應用
      遠光燈、近光燈
      機座
      P43t-38/PU43t-3
      型號
      H4/H19 LED 11342 U3590 12V 90W X2
      ECE 認可
      沒有
      範圍
      Ultinon Rally 3590 HL
      技術
      LED
      類型
      LED-HL [≈H4/H19]

    • 使用壽命

      使用壽命
      1500 小時

    • 燈光特性

      流明
      8800/11800 流明**
      色溫
      6500 K

    • 電氣特性

      瓦數
      180 瓦**
      電壓
      12 V

    • 訂購資訊

      訂購項目
      11342U3590X2
      訂購代碼
      80000031

    • 包裝資料

      EAN1
      6932080800000
      EAN3
      6932080800017
      包裝類型
      X2

    • 產品包裝資訊

      每件總重量
      370.3  克
      長度
      11.1  厘米
      寬度
      5.0  厘米
      高度
      16.0  厘米
      每件淨重
      143.6  克
      包裝數量
      2 件
      最小起訂量（專業人士使用）
      6

    • 外包裝資訊

      長度
      23.5  厘米
      寬度
      15.5  厘米
      高度
      17.5  厘米
      每件淨重
      2.222  克
      每件總重量
      2.357  千克

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • 不兼容 ECE
    • 每對車燈，H4/H18：180/180W、8800/11800 流明，在 1 分鐘時測量（穩定狀態- H4：170/170W 及 8000/11000）
    • 無需 CANbus 仍能運作：在某些情況下可能會出現閃爍並出現提示訊息
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。