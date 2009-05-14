執著於音
Philips DVD 迷你影院讓你的房間充滿比美電影院的優美聲音。喇叭系統的總輸出功率高達 100 瓦 RMS，讓你徹底感受到每一個聲音效果。另外還帶有 USB Direct 連接功能，方便播放相片及音樂。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips DVD 迷你影院讓你的房間充滿比美電影院的優美聲音。喇叭系統的總輸出功率高達 100 瓦 RMS，讓你徹底感受到每一個聲音效果。另外還帶有 USB Direct 連接功能，方便播放相片及音樂。 查看各種好處
數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。
動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。
許多鬧鐘具備多種鬧鐘選項。這款 Philips 鬧鐘收音機可讓你在電台或傳統的蜂鳴響鈴中醒來。定時睡眠功能可讓你對音樂時長進行設定，以便在你入眠之前播放。無論你需要哪種類型的鬧鐘，比如固定旋律的清晨蜂鳴聲或在入睡前收聽最愛音樂，這款鬧鐘收音機均能做到。
只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。
逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在屏幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行行的線條。
只要將你的 USB 裝置插到系統上，即可與親友分享當中的數碼音樂和相片。
這款 Philips 播放機兼容市面出售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 與圖片 CD - 所有這些光碟均可在這款播放機上播放。SVCD 是「Super VideoCD」的縮寫。SVCD 的質量比 VCD 的質量高，特別是畫質比 VCD 畫質清晰，因為 SVCD 的解像度更高。有了 DivX® 支援，你可享受各種 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓你將電影、宣傳片和音樂錄影帶等大型檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。
音效
喇叭
影像播放
音訊播放
選台器/接收/傳送
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便利
配件
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