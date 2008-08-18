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DVD 迷你影院

MCD299/98
  • 超雅致壁掛式劇院系統 超雅致壁掛式劇院系統 超雅致壁掛式劇院系統
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    DVD 迷你影院

    MCD299/98

    超雅致壁掛式劇院系統

    你定必會沉醉於 MCD299 所帶來的精彩影音體驗！設計高雅的 4 片光碟超迷你劇院系統，可為你呈現動感十足的音效表現和清晰可見的視覺效果，讓你以自己喜歡的方式享受電影和音樂 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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    超雅致壁掛式劇院系統

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      數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

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      數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士、搖滾、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

      直接從 USB 裝置檢視相片和收聽音樂

      只要將你的 USB 裝置插到系統上，即可與親友分享當中的數碼音樂和相片。

      動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

      動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

      杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

      杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。

      逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質

      逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在熒幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行行的線條。

      12-bit/108MHz 影像處理功能，呈現清晰而自然的影像

      12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度，呈現更有動感、更自然的影像。使用大熒幕和投影機時，常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。

      技術規格

      • 音效

        音效增強
        • 數碼音效控制 4 種模式
        • 動態低音增強效果
        • Class D 數碼放大器
        輸出功率 (RMS)
        2x30W + 80W
        輸出功率
        總功率 140W RMS
        音效系統
        • 杜比數碼
        • DTS 數碼輸出

      • 喇叭

        主喇叭
        • 低音反射喇叭系統
        • 4 吋低音喇叭
        重低音喇叭類型
        活動
        重低音喇叭驅動器
        8 吋低音喇叭

      • 影像播放

        光碟播放模式
        • A-B 重復
        • 角度
        • 光碟功能表
        • 快速反帶
        • 快速前進
        • OSD
        • PBC
        • 重復
        • 從停止狀態恢復播放
        • 慢速倒帶
        • 監管控制
        • 慢速前進
        • 縮放
        DVD 區域
        3
        播放媒體
        • DVD
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • Picture CD
        • 影像 CD/SVCD
        • DVD-Video
        視訊增強
        逐行掃描

      • 靜態畫面播放

        圖像壓縮格式
        JPEG
        圖像增强功能
        幻燈片展示伴隨 MP3 播放
        播放媒體
        Picture CD

      • 圖像/顯示

        數碼/類比轉換器
        12bit，108MHz

      • 播放聲音

        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        光碟播放模式
        • 可編排 40 首曲目
        • 重復/單一/全部/節目
        • 隨機播放
        載入器類型
        • 前方
        • 機動化
        ID3-tag 支援
        光碟數目
        4
        USB Direct 模式
        • 快退/快進
        • 播放/暫停
        • 上一首/下一首
        • 編排播放
        • 重復
        • 隨機
        • 停止

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        • FM 立體聲
        • MW
        自動數碼調諧
        記憶選台
        40
        調諧器增强功能
        自動儲存

      • 連接

        輔助輸入
        RCA 輔助輸入
        耳筒
        3.5 mm
        影音輸出連接
        其他連接
        • 主動重低音喇叭前置輸出
        • AV 輸出
        • DIN 連接
        • FM 天線
        • MW 天線
        • 數碼音訊同軸輸出
        USB
        USB 主機
        視訊輸出 - 類比
        色差視訊 Y Pb Pr (cinch)

      • 便利

        鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • 收音機鬧鐘
        • 定時睡眠功能
        • USB 鬧鐘
        時鐘
        在主熒幕上
        顯示類型
        LCD
        指示功能
        DIM 模式
        OSD 語言
        • 英文
        • 葡萄牙文
        • 西班牙文
        • 泰文
        • 繁體中文
        可掛牆安裝 / 安裝在天花板
        可掛牆安裝

      • 配件

        附配件
        • 掛牆安裝支架
        • 保證書
        • 色差訊號線 (R/G/B)
        • 音訊/視訊線
        • FM 天線
        • 2 組壁掛鏍絲
        遙控器
        47 鍵，附 2 粒 AAA 電池
        快速入門指南
        英文、繁體中文
        IFU / 用戶手冊
        • 英文
        • 繁體中文

      • 尺寸

        調整寬度
        450  mm
        調整高度
        335  mm
        調整深度
        115  mm
        主喇叭寬度
        177  mm
        主喇叭高度
        297  mm
        主喇叭深度
        89  mm
        包裝寬度
        567  mm
        包裝高度
        420  mm
        包裝深度
        512  mm
        重低音喇叭深度
        357  mm
        重低音喇叭高度
        350  mm
        重低音喇叭寬度
        220  mm
        重量（含包裝）
        19.1  kg

      • 電源

        電源供應器
        • 110-240V
        • 50/60 Hz

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 掛牆安裝支架
      • 保證書
      • 色差訊號線 (R/G/B)
      • 音訊/視訊線
      • FM 天線
      • 2 組壁掛鏍絲

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