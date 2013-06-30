DVD 微型音樂系統
讓美妙的音樂和電影放鬆您的身心
透過此 Philips DVD 微型系統呈現 DVD、DivX 電影和 MP3-CD 的最佳效果。具備低音管的強勁喇叭和高清 HDMI 1080p 加強技術大幅提升家庭娛樂體驗。 查看各種好處
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建議零售價: HK$1,599.00
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讓美妙的音樂和電影放鬆您的身心
執著於音
- DVD、HDMI ARC
- CD、MP3-CD、USB、FM
- 卡拉 OK
- 最大值 100 瓦
100W RMS 總輸出功率
這系統擁有 100 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。 瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。
用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct
憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。
最多可預設 20 個電台的 FM 數碼選台
數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
可播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及相片 CD
Philips 播放機可兼容市面出售的絕大多數 DVD 與 CD 磁碟。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及 Picture CD - 所有這些均可於播放機上播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 具有較高的解像度，因此其質量遠優於普通 VCD，尤其是畫面清晰度遠遠超過 VCD。CD(RW) 為 CD 磁碟機的縮寫形式，它可接受一般的可燒錄 CD 格式。
HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰
HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為您呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。
低音反射喇叭提供深沉、震撼的低音
喇叭驅動器后的氣室將空氣引導至喇叭内精確調準的通氣孔，從而產生更爲強勁、真實的低音效果。
技術規格
-
聲音
- 音效增強
-
數碼音效控制
- 音效系統
-
杜比數碼解碼器
- 最大輸出功率（RMS）
-
100 瓦
-
喇叭
- 喇叭類型
-
Mylar 高音喇叭
- 主喇叭
-
雙聲道
- 喇叭驅動器
-
4.5 吋低音喇叭
-
連接
- 音訊連接
-
類比聲音輸入 (L/R)
- HDMI 1
-
HDMI （音訊回傳頻道）
- 麥克風
-
咪插
- 後方連接
-
輔助輸入
- USB
-
USB 主機
- 視訊輸出 - 類比
-
複合視訊 CVBS (黃色 cinch)
- 超重低音輸出
-
1
-
選台器/接收/傳送
- 天線
-
FM 天線
- 自動數碼選台
-
是
- 選台器增強功能
-
自動儲存
- 選台器波段
-
FM 立體聲
- 記憶選台
-
20
- RDS
-
-
舒適
- 鬧鐘
-
- 時鐘
-
在主屏幕上
- 指示功能
-
DIM 模式
-
電源
- 電源
-
100-240VAC, 50/60Hz
-
配件
- 附配件
-
- 遙控器
-
有
- 用戶手冊
-
多語言
-
尺寸
- 淨重量
-
5.8
千克
- 主喇叭深度
-
206
毫米
- 主喇叭寬度
-
160
毫米
- 主機深度
-
243
毫米
- 主機高度
-
120
毫米
- 主機闊度
-
200
毫米
- 包裝高度
-
465
毫米
- 包裝寬度
-
396
毫米
- 包裝深度
-
265
毫米
- 主喇叭高度
-
243
毫米
-
播放聲音
- 光碟播放模式
-
-
重複/單一/全部/節目
-
快速前進 / 反帶
-
下一首 / 上一首曲目搜尋
- 播放媒體
-
- USB Direct 模式
-
-
快退 / 快進
-
播放/暫停
-
前一首 / 下一首
-
編排播放
-
重複
-
停止
-
靜態照片播放
- 影像壓縮格式
-
JPEG
- 播放媒體
-
-
Picture CD
-
CD-R/RW
-
DVD+R/+RW
- 影像增強功能
-
幻燈片展示連 MP3 播放功能
-
影像播放
- 播放媒體
-
-
DivX
-
DVD-Video
-
Picture CD
-
影像 CD/SVCD
-
DVD+R/+RW
-
DVD-R/-RW
- 光碟播放模式
-
-
A-B 重複
-
角度
-
PBC
-
慢動作
-
縮放
-
監管控制
-
光碟功能表
-
快速反帶
-
快速前進
-
OSD
-
從停止狀態恢復播放
- 視訊增強
-
視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)
- DVD 區域
-
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