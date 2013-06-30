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    DVD 微型音樂系統

    MCD5110/12

    讓美妙的音樂和電影放鬆您的身心

    透過此 Philips DVD 微型系統呈現 DVD、DivX 電影和 MP3-CD 的最佳效果。具備低音管的強勁喇叭和高清 HDMI 1080p 加強技術大幅提升家庭娛樂體驗。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,599.00

    DVD 微型音樂系統

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    讓美妙的音樂和電影放鬆您的身心

    執著於音

    • DVD、HDMI ARC
    • CD、MP3-CD、USB、FM
    • 卡拉 OK
    • 最大值 100 瓦
    100W RMS 總輸出功率

    100W RMS 總輸出功率

    這系統擁有 100 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。 瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

    用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct

    用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct

    憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。

    最多可預設 20 個電台的 FM 數碼選台

    最多可預設 20 個電台的 FM 數碼選台

    數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

    可播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及相片 CD

    可播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及相片 CD

    Philips 播放機可兼容市面出售的絕大多數 DVD 與 CD 磁碟。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及 Picture CD - 所有這些均可於播放機上播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 具有較高的解像度，因此其質量遠優於普通 VCD，尤其是畫面清晰度遠遠超過 VCD。CD(RW) 為 CD 磁碟機的縮寫形式，它可接受一般的可燒錄 CD 格式。

    在家中享受卡拉 OK 的無窮樂趣

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    HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰

    HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為您呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

    低音反射喇叭提供深沉、震撼的低音

    喇叭驅動器后的氣室將空氣引導至喇叭内精確調準的通氣孔，從而產生更爲強勁、真實的低音效果。

    技術規格

    • 聲音

      音效增強
      數碼音效控制
      音效系統
      杜比數碼解碼器
      最大輸出功率（RMS）
      100 瓦

    • 喇叭

      喇叭類型
      Mylar 高音喇叭
      主喇叭
      雙聲道
      喇叭驅動器
      4.5 吋低音喇叭

    • 連接

      音訊連接
      類比聲音輸入 (L/R)
      HDMI 1
      HDMI （音訊回傳頻道）
      麥克風
      咪插
      後方連接
      輔助輸入
      USB
      USB 主機
      視訊輸出 - 類比
      複合視訊 CVBS (黃色 cinch)
      超重低音輸出
      1

    • 選台器/接收/傳送

      天線
      FM 天線
      自動數碼選台
      選台器增強功能
      自動儲存
      選台器波段
      FM 立體聲
      記憶選台
      20
      RDS
      • 節目類型
      • 電台名稱

    • 舒適

      鬧鐘
      • CD 鬧鐘
      • 定時關機
      • 收音機鬧鐘
      • USB 鬧鐘
      時鐘
      在主屏幕上
      指示功能
      DIM 模式

    • 電源

      電源
      100-240VAC, 50/60Hz

    • 配件

      附配件
      • 複合影像線 (Y)
      • AC 電源線
      遙控器
      用戶手冊
      多語言

    • 尺寸

      淨重量
      5.8  千克
      主喇叭深度
      206  毫米
      主喇叭寬度
      160  毫米
      主機深度
      243  毫米
      主機高度
      120  毫米
      主機闊度
      200  毫米
      包裝高度
      465  毫米
      包裝寬度
      396  毫米
      包裝深度
      265  毫米
      主喇叭高度
      243  毫米

    • 播放聲音

      光碟播放模式
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      • 快速前進 / 反帶
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      播放媒體
      • MP3-CD
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      USB Direct 模式
      • 快退 / 快進
      • 播放/暫停
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      • 編排播放
      • 重複
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    • 靜態照片播放

      影像壓縮格式
      JPEG
      播放媒體
      • Picture CD
      • CD-R/RW
      • DVD+R/+RW
      影像增強功能
      幻燈片展示連 MP3 播放功能

    • 影像播放

      播放媒體
      • DivX
      • DVD-Video
      • Picture CD
      • 影像 CD/SVCD
      • DVD+R/+RW
      • DVD-R/-RW
      光碟播放模式
      • A-B 重複
      • 角度
      • PBC
      • 慢動作
      • 縮放
      • 監管控制
      • 光碟功能表
      • 快速反帶
      • 快速前進
      • OSD
      • 從停止狀態恢復播放
      視訊增強
      視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)
      DVD 區域
      2

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 複合影像線 (Y)
    • AC 電源線
    Badge-D2C

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