已停產
MCD906/73
高保真音樂
Philips DVD Micro Theater MCD906 配備 Hi-Fi 真空瓣膜以及 HDMI 1080p 技術，可實現絕佳音質和完美圖像，讓您在客廳中盡情享受戲院體驗。配合木質喇叭和鋁質機殼，為用戶呈現超凡效能。
傳統音訊
HDMI 是一種直接的數碼連接介面，可以傳送數碼 HD 影像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。HDMI 與 DVI 完全向下兼容。
12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度，呈現更有動感、更自然的影像。使用大屏幕和投影機時，常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。
這款 Philips 播放機兼容市面出售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 與圖片 CD - 所有這些光碟均可在這款播放機上播放。SVCD 是「Super VideoCD」的縮寫。SVCD 的質量比 VCD 的質量高，特別是畫質比 VCD 畫質清晰，因為 SVCD 的解像度更高。有了 DivX® 支援，你可享受各種 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓你將電影、宣傳片和音樂錄影帶等大型檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。