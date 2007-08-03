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輕巧設計中體驗 Hi-Fi 音質
時尚輕巧的 Philips DVD 迷你影院 MCD908 備有 Hi-Fi 管，不愧是 Flat TV 的最佳伴侶。將你的住所變為擁有音響發燒友級音質的戲院，盡情享受高解像度的電影與 JPEG 相片。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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輕巧設計中體驗 Hi-Fi 音質
時尚輕巧的 Philips DVD 迷你影院 MCD908 備有 Hi-Fi 管，不愧是 Flat TV 的最佳伴侶。將你的住所變為擁有音響發燒友級音質的戲院，盡情享受高解像度的電影與 JPEG 相片。 查看各種好處
有了內置式 Hi-Fi 管，現在，你可體驗通常只會在頂級音響發燒友系統中出現的最高品質音效。電子管的類比特性可為我們的非線性聽覺系統帶來更為悅耳的聲音。來自電子管的聲音失真度低，並總能憑藉其俐落而細緻、柔和而逼真的音質成為大家的不二之選。
磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭是一種單極單體可以呈現清脆生動的音質，常用於高級音效系統，可重生高傳真音質。傳統錐形或球頂形單體應用了指向性線圈移動原則，單極磁石鋁帶式高音喇叭則達 180 度廣角振幅射出高頻音。如此高頻音域更寬廣，也擴展最佳聆聽區域，即便是迷你型音響系統也能有寬廣、清晰、自然的音質。
結合絲質半球形中高頻喇叭與超音波鋁帶高音喇叭，可為你帶來震撼音質。絲質喇叭可送出柔和的音效，而薄如細紗的鋁帶高音喇叭則可奉上清晰而極富動感的聲音。你將會體驗不失真而自然的寬音域音效之和諧組合，如絲般流暢的感覺。
相對於傳統的 click-fit 連接器，鍍金的喇叭連接器確保更優質的音訊傳輸。它能夠把擴音器和喇叭盒之間的電訊流失減至最低，確保原音重現。
HDMI 是一種直接的數碼連接介面，可以傳送數碼 HD 影像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。HDMI 與 DVI 完全向下兼容。
12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度，呈現更有動感、更自然的影像。使用大屏幕和投影機時，常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。
這款 Philips 播放機兼容市面出售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 與圖片 CD - 所有這些光碟均可在這款播放機上播放。SVCD 是「Super VideoCD」的縮寫。SVCD 的質量比 VCD 的質量高，特別是畫質比 VCD 畫質清晰，因為 SVCD 的解像度更高。有了 DivX® 支援，你可享受各種 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓你將電影、宣傳片和音樂錄影帶等大型檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。
杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。
雅緻造型與舒適的手感與輕巧體積相得益彰，這款擁有人體工學設計的遙控器必定讓你樂於使用。配以超薄按鍵的圓滑金屬前面板與真皮後殼形成鮮明而奪目的對比。另外，其時尚而切割準確的按鍵可確保定位準確。讓你可感受到純設計與控制的迷人光彩。
Class D 數碼放大器接收類比訊號，將其轉換為數碼訊號，然後以數碼方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數碼輸出訊號含有數碼音訊的全部優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 放大器相比，D 級數碼放大器的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的放大器。
這系統擁有 2500瓦 PMPO / 150瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦 (W) 為單位。傳到喇叭的電力多少及其敏感度決定產生出來的聲音。 瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。
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