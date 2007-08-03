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MCD908/98
輕巧設計中體驗 Hi-Fi 音質
時尚輕巧的 Philips DVD 迷你影院 MCD908 備有 Hi-Fi 管，不愧是 Flat TV 的最佳伴侶。將你的住所變為擁有音響發燒友級音質的戲院，盡情享受高解像度的電影與 JPEG 相片。
傳統音訊
有了內置式 Hi-Fi 管，現在，你可體驗通常只會在頂級音響發燒友系統中出現的最高品質音效。電子管的類比特性可為我們的非線性聽覺系統帶來更為悅耳的聲音。來自電子管的聲音失真度低，並總能憑藉其俐落而細緻、柔和而逼真的音質成為大家的不二之選。
Class D 數碼放大器接收類比訊號，將其轉換為數碼訊號，然後以數碼方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數碼輸出訊號含有數碼音訊的全部優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 放大器相比，D 級數碼放大器的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的放大器。
磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭是一種單極單體可以呈現清脆生動的音質，常用於高級音效系統，可重生高傳真音質。傳統錐形或球頂形單體應用了指向性線圈移動原則，單極磁石鋁帶式高音喇叭則達 180 度廣角振幅射出高頻音。如此高頻音域更寬廣，也擴展最佳聆聽區域，即便是迷你型音響系統也能有寬廣、清晰、自然的音質。