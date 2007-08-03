頂級 Hi-Fi 管可帶來純淨而自然的完美音質

有了內置式 Hi-Fi 管，現在，你可體驗通常只會在頂級音響發燒友系統中出現的最高品質音效。電子管的類比特性可為我們的非線性聽覺系統帶來更為悅耳的聲音。來自電子管的聲音失真度低，並總能憑藉其俐落而細緻、柔和而逼真的音質成為大家的不二之選。