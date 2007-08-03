主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

DVD 迷你影院

MCD908/98
3 獎項
  • 輕巧設計中體驗 Hi-Fi 音質 輕巧設計中體驗 Hi-Fi 音質 輕巧設計中體驗 Hi-Fi 音質
    -{discount-value}

    DVD 迷你影院

    MCD908/98
    3 獎項

    輕巧設計中體驗 Hi-Fi 音質

    時尚輕巧的 Philips DVD 迷你影院 MCD908 備有 Hi-Fi 管，不愧是 Flat TV 的最佳伴侶。將你的住所變為擁有音響發燒友級音質的戲院，盡情享受高解像度的電影與 JPEG 相片。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    DVD 迷你影院

    輕巧設計中體驗 Hi-Fi 音質

    時尚輕巧的 Philips DVD 迷你影院 MCD908 備有 Hi-Fi 管，不愧是 Flat TV 的最佳伴侶。將你的住所變為擁有音響發燒友級音質的戲院，盡情享受高解像度的電影與 JPEG 相片。 查看各種好處

    輕巧設計中體驗 Hi-Fi 音質

    時尚輕巧的 Philips DVD 迷你影院 MCD908 備有 Hi-Fi 管，不愧是 Flat TV 的最佳伴侶。將你的住所變為擁有音響發燒友級音質的戲院，盡情享受高解像度的電影與 JPEG 相片。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    DVD 迷你影院

    輕巧設計中體驗 Hi-Fi 音質

    時尚輕巧的 Philips DVD 迷你影院 MCD908 備有 Hi-Fi 管，不愧是 Flat TV 的最佳伴侶。將你的住所變為擁有音響發燒友級音質的戲院，盡情享受高解像度的電影與 JPEG 相片。 查看各種好處

    類似產品

    See all Hi-Fi

      輕巧設計中體驗 Hi-Fi 音質

      • 傳統音訊
      頂級 Hi-Fi 管可帶來純淨而自然的完美音質

      頂級 Hi-Fi 管可帶來純淨而自然的完美音質

      有了內置式 Hi-Fi 管，現在，你可體驗通常只會在頂級音響發燒友系統中出現的最高品質音效。電子管的類比特性可為我們的非線性聽覺系統帶來更為悅耳的聲音。來自電子管的聲音失真度低，並總能憑藉其俐落而細緻、柔和而逼真的音質成為大家的不二之選。

      磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭的高傳真音質

      磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭的高傳真音質

      磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭是一種單極單體可以呈現清脆生動的音質，常用於高級音效系統，可重生高傳真音質。傳統錐形或球頂形單體應用了指向性線圈移動原則，單極磁石鋁帶式高音喇叭則達 180 度廣角振幅射出高頻音。如此高頻音域更寬廣，也擴展最佳聆聽區域，即便是迷你型音響系統也能有寬廣、清晰、自然的音質。

      半球形中音域喇叭及低音喇叭可帶來極其清晰的音質

      半球形中音域喇叭及低音喇叭可帶來極其清晰的音質

      結合絲質半球形中高頻喇叭與超音波鋁帶高音喇叭，可為你帶來震撼音質。絲質喇叭可送出柔和的音效，而薄如細紗的鋁帶高音喇叭則可奉上清晰而極富動感的聲音。你將會體驗不失真而自然的寬音域音效之和諧組合，如絲般流暢的感覺。

      鍍金的喇叭連接器確保最優質的音訊傳輸

      鍍金的喇叭連接器確保最優質的音訊傳輸

      相對於傳統的 click-fit 連接器，鍍金的喇叭連接器確保更優質的音訊傳輸。它能夠把擴音器和喇叭盒之間的電訊流失減至最低，確保原音重現。

      HDMI 輸出提供數碼高解像圖像與數碼音訊

      HDMI 輸出提供數碼高解像圖像與數碼音訊

      HDMI 是一種直接的數碼連接介面，可以傳送數碼 HD 影像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。HDMI 與 DVI 完全向下兼容。

      12-bit/108MHz 影像處理功能，呈現清晰而自然的影像

      12-bit/108MHz 影像處理功能，呈現清晰而自然的影像

      12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度，呈現更有動感、更自然的影像。使用大屏幕和投影機時，常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。

      播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟

      播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟

      這款 Philips 播放機兼容市面出售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 與圖片 CD - 所有這些光碟均可在這款播放機上播放。SVCD 是「Super VideoCD」的縮寫。SVCD 的質量比 VCD 的質量高，特別是畫質比 VCD 畫質清晰，因為 SVCD 的解像度更高。有了 DivX® 支援，你可享受各種 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓你將電影、宣傳片和音樂錄影帶等大型檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。

      杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

      杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

      杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。

      由皮質後殼及金屬前面板組成的遙控器，配以超薄按鍵設計

      由皮質後殼及金屬前面板組成的遙控器，配以超薄按鍵設計

      雅緻造型與舒適的手感與輕巧體積相得益彰，這款擁有人體工學設計的遙控器必定讓你樂於使用。配以超薄按鍵的圓滑金屬前面板與真皮後殼形成鮮明而奪目的對比。另外，其時尚而切割準確的按鍵可確保定位準確。讓你可感受到純設計與控制的迷人光彩。

      優質鋁質機殼及真正的木質喇叭

      優質鋁質機殼及真正的木質喇叭

      Class ‘D’ 數碼放大器提供高品質音效

      Class D 數碼放大器接收類比訊號，將其轉換為數碼訊號，然後以數碼方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數碼輸出訊號含有數碼音訊的全部優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 放大器相比，D 級數碼放大器的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的放大器。

      2500瓦 PMPO / 150瓦 RMS 總功率

      這系統擁有 2500瓦 PMPO / 150瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦 (W) 為單位。傳到喇叭的電力多少及其敏感度決定產生出來的聲音。 瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

      技術規格

      • 影像/顯示

        數碼/類比轉換器
        12bit，108MHz
        影像增强功能
        • 高解像度 (720p, 1080i)
        • Video Up-sampling
        • 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

      • 音效

        輸出功率
        2x75 瓦 RMS / 2500 瓦 PMPO
        音效增強
        • 真空管前置放大器
        • Class D 數碼放大器
        • 音量
        • 高、低音控制
        音效系統
        杜比數碼解碼器

      • 喇叭

        主喇叭
        • 3 向
        • 鋁帶高音喇叭
        • 半球形中音域
        • 5 吋低音喇叭
        • 鍍金的喇叭連接器
        • 可拆式喇叭網

      • 影像播放

        播放媒體
        • DivX
        • DVD+RW
        • DVD-Video
        • Picture CD
        • 影像 CD/SVCD
        光碟播放模式
        • A-B 重複
        • 角度
        • PBC
        • 慢動作
        • 縮放
        • 監管控制
        • 動態範圍壓縮
        DVD 區域
        3
        視訊增強
        逐行掃描

      • 播放聲音

        播放媒體
        • WMA-CD
        • MP3-CD
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        光碟播放模式
        • 可編排 20 首曲目
        • 重複/單一/全部/節目
        • 隨機播放
        載入器類型
        • 機動化
        • 光碟盤

      • 靜態照片播放

        影像壓縮格式
        JPEG
        影像增强功能
        幻燈片展示連 MP3 播放功能
        播放媒體
        Picture CD

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        • FM 立體聲
        • MW
        自動數碼選台
        記憶選台
        40

      • 連接

        視訊輸出 - 類比
        • 色差視訊 Y Pb Pr (cinch)
        • 複合視訊 CVBS (黃色 cinch)
        • S-Video (在 Hosiden 之上)
        輔助輸入
        1x(左/右)/ RCA
        其他連接
        • 主動重低音喇叭前置輸出
        • 數碼音訊同軸輸出
        • 數碼光學輸出
        • FM 天線
        • 輸出端子
        • MW 天線
        • HDMI 輸出

      • 便利

        鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • 定時睡眠功能
        時鐘
        在主熒幕上
        顯示類型
        VFD 顯示
        指示功能
        DIM 模式
        OSD 語言
        • 英文
        • 繁體中文

      • 配件

        附配件
        • 複合影像線 (Y)
        • 控制線
        • FM/MW 天線
        • 快速使用指南
        • 保證書
        遙控器
        49 鍵，附 2 粒 AAA 電池

      • 尺寸

        調整深度
        280  毫米
        調整高度
        180  毫米
        調整寬度
        250  毫米
        主喇叭深度
        240  毫米
        主喇叭高度
        329  毫米
        主喇叭寬度
        205  毫米
        包裝深度
        330  毫米
        包裝高度
        417  毫米
        包裝寬度
        755  毫米
        重量 (含包裝)
        23  千克

      • 功率

        電源
        • 110-240 伏
        • 50/60 Hz

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 複合影像線 (Y)
      • 控制線
      • FM/MW 天線
      • 快速使用指南
      • 保證書

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          獎項

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。