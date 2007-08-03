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DVD 迷你影院

MCD988/98

來自牆身的環迴音效

MCD988 可確保讓你在飛利浦的Moving Surround Sound中得到最佳電影享受。透過滑行方式傳送聲音的杜比虛擬喇叭，令你安坐客廳亦可享受極致戲院體驗。

查看所有優點

採用杜比虛擬喇叭技術

來自牆身的環迴音效

  • HDMI 1080i

播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟

播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟

這款 Philips 播放機兼容市面出售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 與圖片 CD - 所有這些光碟均可在這款播放機上播放。SVCD 是「Super VideoCD」的縮寫。SVCD 的質量比 VCD 的質量高，特別是畫質比 VCD 畫質清晰，因為 SVCD 的解像度更高。有了 DivX® 支援，你可享受各種 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓你將電影、宣傳片和音樂錄影帶等大型檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。

雙 DVD 換碟機，電影播放無間斷

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擁有高解像度影像轉換效果的 1080i HDMI

擁有高解像度影像轉換效果的 1080i HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) 即高清多媒體介面，是一種直接的數碼連接，可以傳送數碼 HD 影像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的圖像與音質，完全沒有雜訊。HDMI 可完全向下兼容到 DVI (數碼影像介面)。

技術規格

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