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Wi-Fi 組件 Hi-Fi 系統

MCI900/12
1 獎項
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    Streamium

    Wi-Fi 組件 Hi-Fi 系統

    MCI900/12
    1 獎項

    感受現場演奏的激情

    此款 Philips MCI900/12 Streamium Wi-Fi 組件 Hi-Fi 系統配備 SoundSphere 喇叭，音色自然，猶如演唱者在您面前表演。華麗外形，備有 160GB 硬碟、網上電台、彩色屏幕及輕鬆導覽。

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$8,990.00

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    此款 Philips MCI900/12 Streamium Wi-Fi 組件 Hi-Fi 系統配備 SoundSphere 喇叭，音色自然，猶如演唱者在您面前表演。華麗外形，備有 160GB 硬碟、網上電台、彩色屏幕及輕鬆導覽。

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      技術規格

      • 聲音

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        音效增強
        • 高、低音控制
        • Class D 數碼放大器
        音量控制
        上 / 下
        輸出功率
        2x50W RMS

      • 喇叭

        主喇叭
        • SoundSphere
        • 雙聲道
        • 可拆式喇叭網

      • 儲存媒體

        硬碟容量
        160  英文
        類型
        USB 硬碟（外置）

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • MP3
        • WMA
        • 非 DRM AAC (m4A)
        • eAAC+
        • FLAC
        • Ogg Vorbis
        播放媒體
        • CD
        • CD-R
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        • MP3-CD
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        • USB 快閃磁碟
        載入器類型
        • 光碟盤
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        8-48 kHz (MP3)
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        • 經由網絡進行 MP3 串流
        • Wi-Fi 無線連接
        USB Direct 模式
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        網上電台
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        • 無線電文字
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        • WPS-PBC
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        • 繁體中文
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        • 法文
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        指示功能
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      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • 複合影像線 (Y)
        • FM 天線
        • 全球保用證
        電池
        2 顆 AAA
        快速入門指南
        英文、法文、德文、西班牙文、意大利文、荷蘭文、挪威文、瑞典文、芬蘭文、葡萄牙文、丹麥文、俄文
        遙控器
        單向遙控
        用戶手冊
        英文、法文、德文、西班牙文、意大利文、荷蘭文、挪威文、瑞典文、芬蘭文、葡萄牙文、丹麥文、俄文（在硬碟中）

      • 尺寸

        主喇叭深度
        202  毫米
        主喇叭高度
        354  毫米
        主喇叭寬度
        175  毫米
        調整深度
        251  毫米
        調整高度
        202  毫米
        調整重量
        12.50  千克
        調整寬度
        251  毫米

      • 電源

        電源
        • 50 赫
        • 200-240V

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • 複合影像線 (Y)
      • FM 天線
      • 全球保用證

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