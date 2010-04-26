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感受現場演奏的激情
此款 Philips MCI900/12 Streamium Wi-Fi 組件 Hi-Fi 系統配備 SoundSphere 喇叭，音色自然，猶如演唱者在您面前表演。華麗外形，備有 160GB 硬碟、網上電台、彩色屏幕及輕鬆導覽。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
感受現場演奏的激情
此款 Philips MCI900/12 Streamium Wi-Fi 組件 Hi-Fi 系統配備 SoundSphere 喇叭，音色自然，猶如演唱者在您面前表演。華麗外形，備有 160GB 硬碟、網上電台、彩色屏幕及輕鬆導覽。
感受現場演奏的激情
此款 Philips MCI900/12 Streamium Wi-Fi 組件 Hi-Fi 系統配備 SoundSphere 喇叭，音色自然，猶如演唱者在您面前表演。華麗外形，備有 160GB 硬碟、網上電台、彩色屏幕及輕鬆導覽。
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感受現場演奏的激情
此款 Philips MCI900/12 Streamium Wi-Fi 組件 Hi-Fi 系統配備 SoundSphere 喇叭，音色自然，猶如演唱者在您面前表演。華麗外形，備有 160GB 硬碟、網上電台、彩色屏幕及輕鬆導覽。
SoundSphere 帶給您忠於原著的音符，讓您沉醉在音樂的華麗與活力之中。SoundSphere 所創造的音域更深層更寬闊，引發清晰且自然的視聽效果，猶如音樂家正在您面前演奏一樣。每一個 SoundSphere 喇叭的喇叭盒上均配備一個高音喇叭，能向四面八方發出更清晰的聲音。精確的音訊交叉工程及包圍高音喇叭的低音喇叭仔細定位，確保干擾減至最少並發出更自然的音效。
為您帶來最逼真最完美的音效。事實證明，天然材料是用來製作聲學結構元件的最佳材料。喇叭採用堅固的鋁質製成，構成一個能夠自然防震、優化聲波傳播並產生更高保真音效的完美音箱。其效果是外表看似一個能讓您的聲音如同原始錄音的喇叭。
Philips 創新 FullSound 技術真實還原壓縮音樂的聲音細節，大幅豐富並增強音樂色彩，令您沉浸於 CD 音樂中，毫無失真。FullSound 採用音訊後期處理演算法，結合了 Philips 在音樂重現方面的專業工藝與新一代數碼訊號處理器（DSP）的威力。從而實現更完美的低音、更廣的深度和衝擊力，增強語音和樂器清晰度以及豐富的細節。重現壓縮音樂帶來的逼真音效，獲得心靈共鳴並做到感隨心動。
相對於傳統的 click-fit 連接器，鍍金的喇叭連接器確保更優質的音訊傳輸。它能夠把擴音器和喇叭盒之間的電訊流失減至最低，確保原音重現。
Streamium 與數千個免費綱上電台連接。現在您可享受來自全球的各類音樂節目。只需將 Streamium 接入互聯網即可收聽音樂系統中的最愛網上節目，勿需開啟電腦。
此款 Philips 音效系統的 160GB 硬碟提供非常龐大的容量，可讓您儲存 PC/MAC 數碼音樂檔案，且能夠輕鬆儲存高達 2000 張音樂專輯。節省空間的智能音樂收藏管理功能，便於您存取並將所有音樂存儲在一個地方。
採用 2x50 瓦 RMS 音樂輸出功率和 Class D 數碼放大器在房間內播放您最愛的音樂。該類放大器接收類比訊號，將其轉換為數碼訊號，然後以數碼方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數碼輸出訊號具備數碼音訊的全部優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 放大器相比，該類放大器的效率超過 90% 以上。如此高的功效使放大器功能強勁且佔用空間小。
PC/MAC 中的音樂現在無需凌亂的連接線即可以串流方式方便地傳送到 Philips 音訊裝置上。與派對中的其他好友分享您最愛的歌曲，或者就在舒適的家裡欣賞這些歌曲。不僅如此，還可以將您的音樂傳送並儲存到裝置的硬碟上，即使在不可使用 PC/MAC 時也可以隨時欣賞您的精選曲目。對您的相片收藏也可以這樣操作，並在聆聽音樂的休閒時刻檢視這些相片。採用方便的無線串流方式釋放您的 PC/MAC 珍貴相片。
完美逼真的全彩色 LCD 熒幕不但可提供非凡的聆聽體驗，而且還可輕鬆控制所有音樂。當您聆聽喜歡的歌曲時，專輯封面會顯示在熒幕上，為歌曲增添了更多活力和亮點。當多行 LCD 熒幕按照曲風、演唱者或專輯顯示歌曲時，曲目選擇將變得更加容易。
播放 DVD、DivX ®、MP3、非 DRM AAC、WMA、FLAC、OGG 和 JPG。
高清多媒體介面 (HDMI) 是一種直接的數碼連接介面，可以傳送數碼高清解像度影像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。
聲音
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影像播放
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