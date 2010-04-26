無線串流或傳送 PC/MAC 音樂與相片

PC/MAC 中的音樂現在無需凌亂的連接線即可以串流方式方便地傳送到 Philips 音訊裝置上。與派對中的其他好友分享您最愛的歌曲，或者就在舒適的家裡欣賞這些歌曲。不僅如此，還可以將您的音樂傳送並儲存到裝置的硬碟上，即使在不可使用 PC/MAC 時也可以隨時欣賞您的精選曲目。對您的相片收藏也可以這樣操作，並在聆聽音樂的休閒時刻檢視這些相片。採用方便的無線串流方式釋放您的 PC/MAC 珍貴相片。