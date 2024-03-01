All-in-One Trimmer
7000 系列 MG7950/15
All-in-One Trimmer 7000 系列 MG7950/15
一個工具即可實現極致精準的修剪效果
這款多功能修毛器可助您打造專屬個人造型，其包括 15 個為面部、頭髮及身體塑造造型的高質素工具。精準修毛梳為您帶來您想要的一致長度修剪效果。 查看各種好處
建議零售價: HK$668.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
All-in-One Trimmer 7000 系列
一個工具即可實現極致精準的修剪效果
這款多功能修毛器可助您打造專屬個人造型，其包括 15 個為面部、頭髮及身體塑造造型的高質素工具。精準修毛梳為您帶來您想要的一致長度修剪效果。 查看各種好處
一個工具即可實現極致精準的修剪效果
這款多功能修毛器可助您打造專屬個人造型，其包括 15 個為面部、頭髮及身體塑造造型的高質素工具。精準修毛梳為您帶來您想要的一致長度修剪效果。 查看各種好處
建議零售價: HK$668.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
All-in-One Trimmer 7000 系列
一個工具即可實現極致精準的修剪效果
這款多功能修毛器可助您打造專屬個人造型，其包括 15 個為面部、頭髮及身體塑造造型的高質素工具。精準修毛梳為您帶來您想要的一致長度修剪效果。 查看各種好處
一個工具即可實現極致精準的修剪效果
適用於面部、頭髮及身體
- 15 合 1：面部、頭髮及身體
- 精確修毛梳
- 自動研磨鋼刀片
- BeardSense 技術
一次即可均勻修剪
這款專利修毛梳提供 1 - 3 毫米的 11 種長度設定，讓您可以按您想要的長度精確均勻修剪。
持久效能，精確效果
不銹鋼刀片無需加油潤滑就可以保持銳利如新，效能持久。
能適應您鬍鬚的修毛器
修毛器每秒掃描鬍鬚密度 125 次，能準確地在您需要的時候增強功率，解決濃密或過長的鬍鬚。
適用於面部、頭髮及身體的多合一修毛器
這款多合一修毛器提供 15 種工具，滿足您所有的儀容修飾需要。輕鬆方便地修剪面部毛髮造型、剪髮及修飾身體毛髮。
獲得均勻修剪及利落髮邊的效果
修毛器及其多梳具套裝提供 0.5 至 20 毫米、精確度級別小至 0.2 毫米的 26 種長度設定，方便您打造更短或更長的鬍鬚造型。精確修毛器配件採用窄身設計，讓您輕鬆打造利落髮邊和精細細節。使用金屬修毛器修剪臉頰、下巴和頸部的毛髮，完成整個造型。
告別身體毛髮
使用我們的身體毛髮修剪器配件舒適地剃除頸部以下的毛髮。獨特的皮膚保護器系統在您剃除短至 0.5 毫米的毛髮時可以保護您的敏感部位。您亦可以使用隨插即用修剪梳剃除身體毛髮。
修剪毛髮速度快 30%**
憑藉每一下都能修剪更多毛髮的特闊 41 毫米不銹鋼髮剪，修剪毛髮速度快 30%**。使用具備 4、9、12 及 16 毫米長度設定的特闊髮梳打造您的專屬髮型。
輕鬆舒適地修剪耳鼻毛
多合一修毛器可快速剃除多餘耳鼻毛，可避免刮傷和割傷。
充電一次可使用 4 週*
強勁的鋰電池能提供長達 120 分鐘的使用時間，具備 5 分鐘快速充電功能，帶來長效壽命及最高效能。
具備防水性能，方便使用且容易清潔
修毛器具備防水性能，讓您可以在淋浴時舒適使用，放在水龍頭下沖洗即可輕鬆清潔。
需要充電時一目了然
電量指示燈讓電池狀態一目了然：低電量、電量耗盡、正在充電或充滿電。因此您不會遇到修剪過程中電量耗盡的情況。
方便拿握及控制
修毛器採用人體工學橡膠手柄，易於手握和操控，帶來超卓舒適感和控制度。
技術規格
-
電源
- 操作時間
-
長達 120 分鐘
- 電池類型
-
鋰離子電池
- 充電
-
- 充電方式
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USB-A（不隨附變壓器）
- 最大功率
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5 瓦
- 輸入電壓
-
5 V
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設計
- 手柄
-
人體工學軟膠手柄
-
服務
- 兩年保養
-
是
-
方便易用
- 顯示
-
- 無需維修
-
無需刀片潤滑油
- 乾濕兩用
-
100% 可於沐浴時使用
- 操作
-
只限無線使用
-
多功能造型配件
- 造型工具
-
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鋼製修毛器
-
耳鼻毛修剪器
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配備皮膚保護器的身體毛髮修剪器
-
鋼製精確修毛器
-
特闊修毛器
-
精確修毛梳
-
3-7 毫米可調校修剪梳
-
9-13 毫米可調校修剪梳
-
16-20 毫米可調校修剪梳
-
1 款體毛修剪梳
-
4 款寬闊修髮梳
- 配件
-
- 配件數量
-
15
-
精確修剪
- 切剃效能
-
- 精確修剪
-
精確修毛梳
- 長度設定
-
26（0.5 - 20 毫米）
- 精確步驟
-
長達 0.2 毫米
- 根據每週剃除面部毛髮 2.3 次，每次平均 11.5 分鐘
- * 與不配備 41 毫米修剪元件的 Philips 多合一修毛器比較
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