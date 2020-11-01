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Nose trimmer series 3000

鼻毛、耳毛及眉毛修剪器

NT3650/16
  • 極致舒適，無拉扯感 極致舒適，無拉扯感 極致舒適，無拉扯感
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    Nose trimmer series 3000 鼻毛、耳毛及眉毛修剪器

    NT3650/16

    極致舒適，無拉扯感

    Philips 鼻毛修剪器 3000 系列可輕鬆修剪鼻毛、耳毛和眉毛。全新的 PrecisionTrim 精準修剪技術和 Protective Guard 防護系統經過精心設計，可確保輕鬆有效修剪雜毛，而且不會產生拉扯感。 查看各種好處

    建議零售價: HK$188.00

    Nose trimmer series 3000 鼻毛、耳毛及眉毛修剪器

    極致舒適，無拉扯感

    Philips 鼻毛修剪器 3000 系列可輕鬆修剪鼻毛、耳毛和眉毛。全新的 PrecisionTrim 精準修剪技術和 Protective Guard 防護系統經過精心設計，可確保輕鬆有效修剪雜毛，而且不會產生拉扯感。 查看各種好處

    極致舒適，無拉扯感

    Philips 鼻毛修剪器 3000 系列可輕鬆修剪鼻毛、耳毛和眉毛。全新的 PrecisionTrim 精準修剪技術和 Protective Guard 防護系統經過精心設計，可確保輕鬆有效修剪雜毛，而且不會產生拉扯感。 查看各種好處

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    極致舒適，無拉扯感

    Philips 鼻毛修剪器 3000 系列可輕鬆修剪鼻毛、耳毛和眉毛。全新的 PrecisionTrim 精準修剪技術和 Protective Guard 防護系統經過精心設計，可確保輕鬆有效修剪雜毛，而且不會產生拉扯感。 查看各種好處

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      修剪鼻毛、耳毛和眉毛，帶來最舒適的體驗

      • 百分百舒適，無拉扯感
      • Protective Guard 防護系統
      • 可水洗設計，AA 電池
      • 2 把修眉梳子，收藏袋
      修剪鼻毛、耳毛和眉毛，舒適無比

      修剪鼻毛、耳毛和眉毛，舒適無比

      輕鬆剃除多餘的鼻毛和耳毛。使用前，請確保鼻孔清潔，小心地將修剪器伸入鼻腔，不要超過 0.5 厘米，然後緩緩旋轉。修剪耳毛時，請確保耳朵沒有耳垢。修剪眉毛時，將其中一個修剪梳（3 毫米和 5 毫米）扣於刀頭上，在貼近皮膚的位置上，逆向地均勻修剪眉毛至您想要的長度。

      有效輕鬆修剪，不用擔心刮傷和割傷

      有效輕鬆修剪，不用擔心刮傷和割傷

      耳、鼻、眉毛修毛器的設計以安全舒適為先，其 Protective Guard 防護系統覆蓋刀片，以確保刀片不會直接接觸皮膚。修毛器亦可將毛髮的拉扯感減至最低。

      任何角度都可輕鬆修剪

      任何角度都可輕鬆修剪

      我們創新的雙面精密修毛器可快速輕鬆地以任何角度和方向修剪。

      即使修毛器弄濕，其紋理手柄亦可讓您緊握

      即使修毛器弄濕，其紋理手柄亦可讓您緊握

      使用男士鼻毛修毛器時，帶有紋理的手柄讓您易於手握和掌控，而其開/關按鈕的位置亦易於操作。

      可全面水洗，容易清潔

      可全面水洗，容易清潔

      最佳的鼻毛和耳毛修毛器應可配合您的日常生活。只需在使用後簡單沖洗修毛器，即可讓它保持最佳狀態。

      隨時候命

      隨時候命

      耳毛及鼻毛修毛器隨附 AA 電池，可拆盒直接使用。

      提供購買保養服務

      提供購買保養服務

      我們的所有儀容護理產品皆持久耐用，提供 2 年全球保養，永遠無需上油。

      技術規格

      • 切剃系統

        高效能刀片
        柔和修剪
        切割裝置
        不銹鋼刀片

      • 方便易用

        清潔
        可沖洗機身
        乾濕兩用
        可沐浴時使用
        無需上潤滑油

      • 配件

        梳子
        • 眉毛梳
        • 5 毫米精準修剪梳
        旅行收納袋

      • 設計

        顏色
        灰色
        手柄
        人體工學設計手柄，操作舒適

      • 電源

        電池類別
        AA

      • 服務

        全球 2 年保養

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