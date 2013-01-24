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Nose trimmer series 5000

柔和舒適的鼻毛、頸毛及鬢角修剪器

NT5175/16
為本產品尋找支援
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  • 修剪功能及形狀能觸及任何臉部位置 修剪功能及形狀能觸及任何臉部位置 修剪功能及形狀能觸及任何臉部位置
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    Nose trimmer series 5000 柔和舒適的鼻毛、頸毛及鬢角修剪器

    NT5175/16
    為本產品尋找支援

    修剪功能及形狀能觸及任何臉部位置

    Philips NOSETRIMMER 5000 系列具備升級 ProtecTube 技術，能柔和地剃除鼻、耳朵及眼眉多餘毛髮。 DualCut 修剪器以嶄新技術，專為修剪頸部、鬢角及鬚根而設，確保線條簡潔。 查看各種好處

    建議零售價: HK$228.00

    Nose trimmer series 5000 柔和舒適的鼻毛、頸毛及鬢角修剪器

    修剪功能及形狀能觸及任何臉部位置

    Philips NOSETRIMMER 5000 系列具備升級 ProtecTube 技術，能柔和地剃除鼻、耳朵及眼眉多餘毛髮。 DualCut 修剪器以嶄新技術，專為修剪頸部、鬢角及鬚根而設，確保線條簡潔。 查看各種好處

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      修剪鼻毛、頸部及鬢角更細膩安全

      • 保證不會造成拉扯感覺
      • 具備防護系統，理想的修剪角度
      • 可水洗設計，AA 電池
      • 修鬚刀頭，3 把梳子，收藏袋
      升級版防護系統防止毛髮拉扯感覺、刮傷和割傷

      升級版防護系統防止毛髮拉扯感覺、刮傷和割傷

      全賴革命性的管狀修髮系統，刀片有超幼刀網保護，當中的圓形尖端可避免刺激皮膚。此外，刀片的獨特設計避免毛髮塞在刀片之間，同時不會造成毛髮拉扯感覺。

      容易觸及耳鼻内的毛髮

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      Philips 鼻毛修剪器經過精心設計，能貼合不同角度，輕鬆修剪耳鼻内的毛髮，眉毛亦同樣適用。使用 Philips 鼻毛修剪器，您可輕鬆去除多餘毛髮。

      精準鋒利的切剃刀槽

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      剃刀與防護系統相輔相成，配合精準鋒利的切剃刀槽，讓您可快速有效地修剪毛髮。

      細緻修剪及為面部毛髮造型

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      雙層切剃技術的修鬚刀頭助您修剪及為面部毛髮造型，不論是鬚根、羊咩鬚、鬢角、頸毛及鬍鬚，也能有效控制及清晰可見。

      更銳利的刀鋒* 配合雙層切剃技術把邊緣部位剃得乾淨俐落

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      升級版雙層切剃技術糅合雙重切剃技術及低摩擦設計。

      可沖洗機身

      可沖洗機身

      修鬚刀頭及梳子可直接放在水龍頭下沖洗。

      配件可方便收藏

      配件可方便收藏

      柔軟的收藏袋内含：AA 電池、2 把修眉梳子、修鬚刀頭、1 把鬍鬚修剪梳及清潔刷，方便您時刻保持刀鋒潔淨。

      3 把梳子令眉毛及面部毛髮的修剪更一致

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      使用 3 或 5 毫米修眉梳子及 3 毫米鬍鬚修剪梳，能使修剪的毛髮長度一致

      手握感極佳，容易控制，絕不滑手

      手握感極佳，容易控制，絕不滑手

      柔軟橡膠手柄帶來極佳手握感，絕不滑手，修剪時更容易控制。

      刀片永遠無需塗油

      刀片永遠無需塗油

      永遠無需塗油，容易保養。

      2 年保養

      2 年保養

      所有毛髮修剪產品均持久耐用，修剪器隨附 2 年保養。

      技術規格

      • 切剃系統

        刀片間距鼻毛修剪器
        21 毫米 (13/16 吋)
        刀片間距修鬚刀頭
        21 毫米 (13/16 吋)
        切割裝置
        不銹鋼刀片
        長度設定數量
        4
        2 種眉毛梳
        3 及 5 毫米 (1/8 吋及 3/16 吋)
        1 把鬍鬚修剪梳
        3 毫米 (1/8 吋)

      • 配件

        保養
        清潔刷子

      • 方便易用

        無需維修
        無需上油
        清潔
        可沖洗機身

      • 設計

        顏色
        黑色及藍色
        塗裝
        銀色塗層及橡膠
        手柄
        軟膠把手

      • 電源

        電源
        AA 電池

      • 服務

        全球 2 年保養

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