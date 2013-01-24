修剪功能及形狀能觸及任何臉部位置
Philips NOSETRIMMER 5000 系列具備升級 ProtecTube 技術，能柔和地剃除鼻、耳朵及眼眉多餘毛髮。 DualCut 修剪器以嶄新技術，專為修剪頸部、鬢角及鬚根而設，確保線條簡潔。 查看各種好處
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修剪功能及形狀能觸及任何臉部位置
Philips NOSETRIMMER 5000 系列具備升級 ProtecTube 技術，能柔和地剃除鼻、耳朵及眼眉多餘毛髮。 DualCut 修剪器以嶄新技術，專為修剪頸部、鬢角及鬚根而設，確保線條簡潔。 查看各種好處
全賴革命性的管狀修髮系統，刀片有超幼刀網保護，當中的圓形尖端可避免刺激皮膚。此外，刀片的獨特設計避免毛髮塞在刀片之間，同時不會造成毛髮拉扯感覺。
Philips 鼻毛修剪器經過精心設計，能貼合不同角度，輕鬆修剪耳鼻内的毛髮，眉毛亦同樣適用。使用 Philips 鼻毛修剪器，您可輕鬆去除多餘毛髮。
剃刀與防護系統相輔相成，配合精準鋒利的切剃刀槽，讓您可快速有效地修剪毛髮。
雙層切剃技術的修鬚刀頭助您修剪及為面部毛髮造型，不論是鬚根、羊咩鬚、鬢角、頸毛及鬍鬚，也能有效控制及清晰可見。
升級版雙層切剃技術糅合雙重切剃技術及低摩擦設計。
修鬚刀頭及梳子可直接放在水龍頭下沖洗。
柔軟的收藏袋内含：AA 電池、2 把修眉梳子、修鬚刀頭、1 把鬍鬚修剪梳及清潔刷，方便您時刻保持刀鋒潔淨。
使用 3 或 5 毫米修眉梳子及 3 毫米鬍鬚修剪梳，能使修剪的毛髮長度一致
柔軟橡膠手柄帶來極佳手握感，絕不滑手，修剪時更容易控制。
永遠無需塗油，容易保養。
所有毛髮修剪產品均持久耐用，修剪器隨附 2 年保養。
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