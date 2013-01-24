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Original 收音機

ORD7100R/00
  • Original 收音機 Original 收音機 Original 收音機
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    Original 收音機

    ORD7100R/00

    Original 收音機

    透過此款 Philips Original 收音機感受完美的聽聆體驗。採用 1955 Philips 收音機的奪目設計風格，可播放並為 iPod 及 iPhone 充電，更備有立體聲 FM 調諧器。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      Original 收音機

      • 配備 30 針連接器
      • iPod/iPhone 適用
      • FM
      • 10 瓦
      播放 iPod/iPhone 並同時為其充電

      播放 iPod/iPhone 並同時為其充電

      一邊為 iPod/iPhone 充電，一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將便攜式裝置直接連接到 Docking 娛樂系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至基座時，Docking 娛樂系統會自動為其充電。

      低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

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      低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

      即使在外殼內都可連接 iPod/iPhone

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      設計精巧的彈簧式機座插槽能夠有效連接任何 iPod 或 iPhone，無需特殊轉接器。更重要的是，即使在最嚴格的保護下也能正常工作 — 只需按例接入 iPod 或 iPhone。現在，您便可真正無憂無慮地享受美妙音樂了。

      在插入插座時自動跟 iPod/iPhone 時鐘同步

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      接上機座後，這機座的時鐘會自動在數秒內跟您的 iPod/iPhone 進行同步。有了這方便的功能，您毋需再手動設定時間了。

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

      經典 Philetta 設計的現代新詮釋

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      靈感取自於 1955 年 Original 收音機 - 此款原創收音機延續了 Philips 1955 年推出的收音機（又稱為 Philetta「254」）的經典元素。當時這款精巧的收音機以其簡單的設計、大音量和純淨清晰的信號接收品質風靡各界。Philips 自 1927 年即開始設計製造收音機，幾十年來已推出多款創新收音機，儼然成為收音機的標的及收藏家的目標。

      技術規格

      • 兼容 iPod

        兼容於
        • iPod touch
        • 第二代 iPod touch
        • iPod classic
        • 第三代 iPod nano
        • 第四代 iPod nano
        • 第 5 代 iPod
        • 擁有彩色顯示功能的 iPod
        • iPod nano
        • iPod mini
        • 第一代 iPod nano
        • 第二代 iPod nano

      • iPhone 兼容性

        兼容於
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

      • iPod/iPhone App

        App 名稱
        • HomeStudio
        • 從 App Store 免費下載
        兼容度
        iPod/iPhone、iPod Touch、iPhone 專用機座收音機
        5天天氣預報
        播放
        • 專輯/曲目導覽
        • 播放控制
        時鐘
        • 類比顯示屏
        • 數碼顯示屏
        鬧鐘
        • 多個鬧鐘
        • 定時關機
        收音機
        • FM 收音機
        • 預設
        • 掃描
        • 調頻

      • 播放聲音

        播放模式
        • 為 iPod 充電
        • 為 iPhone 充電

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM
        頻率範圍
        （FM）87.5-108  MHz
        記憶選台
        20
        自動數碼選台

      • 連接

        音訊輸入（3.5 毫米）
        天線
        FM 天線（75 歐姆）

      • 便利

        顯示類型
        白色 LED

      • 音效

        音效系統
        立體聲
        音量控制
        旋轉式（數碼）

      • 喇叭

        內置喇叭
        2

      • 功率

        電源類型
        AC 輸入端子

      • 尺寸

        産品尺寸（寬x深x高）
        330 x 150 x 163  毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        460 x 250 x 245 毫米

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線（VDE & UK）
        • 用戶手冊
        • 保用證

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 3.5 毫米立體聲輸入電線
      • AC/DC 轉接器
      • 用戶手冊
      • 快速入門指南

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