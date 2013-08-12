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Original 收音機

ORT7500/10
  • Original 收音機 Original 收音機 Original 收音機
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    Original 收音機

    ORT7500/10

    Original 收音機

    這個 Original 收音機讓您懷緬過去的美好時光。 設計參考 Philips 1955 年的收音機設計，結合出色的音質，為您帶來強勁的低音及清澈的 DAB+ 和 FM 收音機聲效，也可以無線透過藍牙播放智能裝置的音樂 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,999.00

    Original 收音機

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    Original 收音機

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      靈感取自於 1955 年 Original 收音機 - 此款原創收音機延續了 Philips 1955 年推出的收音機（又稱為 Philetta「254」）的經典元素。當時這款精巧的收音機以其簡單的設計、大音量和純淨清晰的信號接收品質風靡各界。Philips 自 1927 年即開始設計製造收音機，幾十年來已推出多款創新收音機，儼然成為收音機的標的及收藏家的目標。

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

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      只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

      透過藍牙技術播放手機和電腦音樂

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      內置時鐘顯示

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      備有 30 個預設數碼電台，使用格外方便

      數碼收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      USB 充電

      USB 充電連接埠讓你可以為流動裝置充電，例如智能電話、iPhone、iPAD

      技術規格

      • Bluetooth® 無線技術

        版本
        BT 2.1
        規格
        • A2DP
        • AVRCP

      • 時鐘

        類型
        數碼
        時間格式
        • 12 小時
        • 24 小時

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        • DAB (Band III 頻段)
        • FM
        DAB
        • 智能掃描
        • 功能表
        • 資料顯示
        DAB 頻率範圍
        174.9 - 239.2  MHz
        FM 頻率範圍
        87.5 - 108  MHz
        預設電臺數
        30 (DAB)，30 (FM)
        自動數碼選台

      • 便利

        顯示類型
        LCD

      • 音效

        音效系統
        立體聲
        音量控制
        旋轉式（數碼）

      • 喇叭

        內置喇叭
        2

      • 連接

        藍牙
        音訊輸入（3.5 毫米）
        天線
        FM 天線（75 歐姆）

      • USB 充電

        5V，1A

      • 功率

        電源類型
        AC 輸入端子
        AC 電源輸入
        100-240V、50/60Hz

      • 尺寸

        産品尺寸（寬x深x高）
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        包裝尺寸（寬x深x高）
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      • 配件

        AC 電源線（VDE & UK）
        Aux-in 線
        快速入門指南
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