Original 收音機
這個 Original 收音機讓您懷緬過去的美好時光。 設計參考 Philips 1955 年的收音機設計，結合出色的音質，為您帶來強勁的低音及清澈的 DAB+ 和 FM 收音機聲效，也可以無線透過藍牙播放智能裝置的音樂 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Original 收音機
這個 Original 收音機讓您懷緬過去的美好時光。 設計參考 Philips 1955 年的收音機設計，結合出色的音質，為您帶來強勁的低音及清澈的 DAB+ 和 FM 收音機聲效，也可以無線透過藍牙播放智能裝置的音樂 查看各種好處
Original 收音機
這個 Original 收音機讓您懷緬過去的美好時光。 設計參考 Philips 1955 年的收音機設計，結合出色的音質，為您帶來強勁的低音及清澈的 DAB+ 和 FM 收音機聲效，也可以無線透過藍牙播放智能裝置的音樂 查看各種好處
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Original 收音機
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低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。
有了可自動設定時間的時鐘收音機，您毋需再設定時間。時鐘會自動與收音機信號同步處理，即便是關機亦然。此功能會在需要調整時自動於一分鐘內更新，並且會使用收音機信號定期更新，確保計時最精準。從首次使用時鐘收音機開始，您的 Philips 時鐘收音機就是您可信賴的夥伴，報時簡單不麻煩，即使停電亦然。
Backlit LCD 顯示確保在光線不足的環境下仍可方便地進行檢視與操作，提供清晰資訊，讓您一目了然。
靈感取自於 1955 年 Original 收音機 - 此款原創收音機延續了 Philips 1955 年推出的收音機（又稱為 Philetta「254」）的經典元素。當時這款精巧的收音機以其簡單的設計、大音量和純淨清晰的信號接收品質風靡各界。Philips 自 1927 年即開始設計製造收音機，幾十年來已推出多款創新收音機，儼然成為收音機的標的及收藏家的目標。
只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。
數碼收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
USB 充電連接埠讓你可以為流動裝置充電，例如智能電話、iPhone、iPAD
Bluetooth® 無線技術
時鐘
選台器/接收/傳送
便利
音效
喇叭
連接
USB 充電
功率
尺寸
配件
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