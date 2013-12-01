透過藍牙®，將翻錄音樂從黑膠碟、CD、FM 錄音轉錄到您的 USB 裝置

使用這智能功能，您可以直接在 Hi-Fi 音響上欣賞便攜式 MP3 播放器中的音樂。只需透過藍牙® 將黑膠碟、CD、FM 收音機廣播節目和線路音樂直接轉錄到您的 USB 裝置中。儲存您喜愛的黑膠碟並將其中的音樂轉換為 MP3 格式——無需使用電腦。您還可以預先設定定時錄音，將廣播節目保存在音響，音響會自動將這些節目轉錄到您的 USB 裝置中。