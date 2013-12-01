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運用轉盤和無線音樂串流
Original 轉盤令人聯想起 Philips 1965 年推出的 AG4131 錄音機，配備高效喇叭、震撼又不失平衡的轉盤，以及藍牙無線串流和 USB 擷取功能以錄製 MP3。 查看各種好處
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運用轉盤和無線音樂串流
Original 轉盤令人聯想起 Philips 1965 年推出的 AG4131 錄音機，配備高效喇叭、震撼又不失平衡的轉盤，以及藍牙無線串流和 USB 擷取功能以錄製 MP3。 查看各種好處
音訊輸入連接可透過便攜式媒體播放機直接播放音訊內容。音訊輸入除了可讓您享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂之外，使用起來也非常方便。只需將便攜式 MP3 播放機插入音響系統即可。
數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
MP3 是 MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 吋） 的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術，數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小，完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標準音訊壓縮格式，讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。
憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。
藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。
使用這智能功能，您可以直接在 Hi-Fi 音響上欣賞便攜式 MP3 播放器中的音樂。只需透過藍牙® 將黑膠碟、CD、FM 收音機廣播節目和線路音樂直接轉錄到您的 USB 裝置中。儲存您喜愛的黑膠碟並將其中的音樂轉換為 MP3 格式——無需使用電腦。您還可以預先設定定時錄音，將廣播節目保存在音響，音響會自動將這些節目轉錄到您的 USB 裝置中。
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