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經典微型音響系統

OTT2000/12
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    經典微型音響系統

    OTT2000/12

    運用轉盤和無線音樂串流

    Original 轉盤令人聯想起 Philips 1965 年推出的 AG4131 錄音機，配備高效喇叭、震撼又不失平衡的轉盤，以及藍牙無線串流和 USB 擷取功能以錄製 MP3。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,699.00

    經典微型音響系統

    運用轉盤和無線音樂串流

    Original 轉盤令人聯想起 Philips 1965 年推出的 AG4131 錄音機，配備高效喇叭、震撼又不失平衡的轉盤，以及藍牙無線串流和 USB 擷取功能以錄製 MP3。 查看各種好處

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      運用轉盤和無線音樂串流

      再一次播放您的 LP 唱片

      • Bluetooth®
      • 轉盤可播放黑膠碟
      • 翻錄黑膠碟、CD、FM 廣播到 USB
      • 4 瓦
      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

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      音訊輸入連接可透過便攜式媒體播放機直接播放音訊內容。音訊輸入除了可讓您享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂之外，使用起來也非常方便。只需將便攜式 MP3 播放機插入音響系統即可。

      設有預設功能的 FM 數碼選台

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      數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW

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      MP3 是 MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 吋） 的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術，數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小，完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標準音訊壓縮格式，讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。

      用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct

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      憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。

      經藍牙無線音樂串流

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      藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。

      透過藍牙®，將翻錄音樂從黑膠碟、CD、FM 錄音轉錄到您的 USB 裝置

      透過藍牙®，將翻錄音樂從黑膠碟、CD、FM 錄音轉錄到您的 USB 裝置

      使用這智能功能，您可以直接在 Hi-Fi 音響上欣賞便攜式 MP3 播放器中的音樂。只需透過藍牙® 將黑膠碟、CD、FM 收音機廣播節目和線路音樂直接轉錄到您的 USB 裝置中。儲存您喜愛的黑膠碟並將其中的音樂轉換為 MP3 格式——無需使用電腦。您還可以預先設定定時錄音，將廣播節目保存在音響，音響會自動將這些節目轉錄到您的 USB 裝置中。

      技術規格

      • 聲音

        音效系統
        立體聲
        音量控制
        旋轉式
        最大輸出功率（RMS）
        4 瓦

      • 喇叭

        內置喇叭
        2
        喇叭驅動器
        3 吋低音喇叭

      • 連接

        USB
        USB 主機
        藍牙規格
        A2DP
        音訊輸入（3.5 毫米）

      • 選台器/接收/傳送

        天線
        FM 固定式天線
        調諧器波段
        • FM 單聲道
        • FM 立體聲
        記憶選台
        20

      • 舒適

        顯示類型
        LCD
        載入器類型
        光碟盤

      • 電源

        電源
        • 220-240V
        • 50/60 赫

      • 配件

        附配件
        用戶手冊
        遙控器
        20 個按鍵的遙控器
        用戶手冊
        多語言
        電源線
        Y
        保用
        保用證

      • 尺寸

        總重量
        4  千克
        淨重量
        3.5  千克
        主機深度
        335  毫米
        主機高度
        169  毫米
        主機闊度
        311  毫米
        包裝高度
        228  毫米
        包裝寬度
        375  毫米
        包裝深度
        390  毫米

      • 播放聲音

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        • 前一首 / 下一首
        可編排曲目
        20（僅限 CD 和 USB 模式）

      • 藍牙無線技術

        規格
        • A2DP
        • AVRCP
        版本
        BT 2.1

      • 錄音

        聲音檔格式
        MP3
        錄製媒體
        USB 裝置
        USB 錄製音源
        CD

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 用戶手冊
      • 遙控器

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