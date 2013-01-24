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隨身享受高保質音效
Philips Fidelio 無線喇叭效能極高，可隨身攜帶。音效悅耳清晰，充滿動感，無論在家中或外出使用也是完美之選。透過藍芽無線串流音樂，讓您盡情享受卓越的音樂體驗。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips Fidelio 無線喇叭效能極高，可隨身攜帶。音效悅耳清晰，充滿動感，無論在家中或外出使用也是完美之選。透過藍芽無線串流音樂，讓您盡情享受卓越的音樂體驗。 查看各種好處
全靠 Soft Dome 高音喇叭，高音細緻無遺、精確透徹。這種技術由 Philips 於 1960 年代首創，自始應用在大部分高階喇叭音箱。正因這些喇叭指向性和失真度非常低，音效極具空間感，與只使用全音域驅動器的系統相比，音效在聆聽區域的任何位置同樣廣闊自然。
藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。
此款喇叭設有 USB 連接埠，如果您的智能手機在家中或外出時電池耗盡，此款便攜式喇叭讓您將儲存在喇叭內的電池傳輸到流動裝置上。
只需輕輕接觸喇叭，便會顯示電量。
雖然聲量輕巧優質，低音非常沉實深厚，令人嘆為觀止，讓您享受各種音樂。當中每個頻道結合兩個高功率低音喇叭和一個大範圍的被動發射裝置，將系統調至 80Hz 的極低頻率，同時避免影響設計的氣流震動。感受音樂節奏，不失任任節拍。
音效技術工程師日以繼夜優化交叉濾網，確保音效在不同音效環境之下盡量保持自然。由小型房間至開放空間、由輕柔至最大的聆聽音量，語音同樣清晰自然，即使音量較大，音效亦不會過份激動累人，讓您長時間不斷聆聽您最喜愛的音樂。
高效擴音器配合 8 個高功效傳感器，帶來卓越的響度和動感。高音喇叭和低音喇叭為此款獨特產品經過度身訂造，備有高力係數，在任何聆聽音量同樣充滿動感，引人入勝。音樂栩栩如生，動感非常，在任何情況下都樂趣無窮。
兼容度
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配件
連接
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電源