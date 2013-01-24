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Philips Fidelio

無線便攜式喇叭

P9WHT/10
Fidelio
Fidelio
  • 隨身享受高保質音效 隨身享受高保質音效 隨身享受高保質音效
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    Philips Fidelio 無線便攜式喇叭

    P9WHT/10

    隨身享受高保質音效

    Philips Fidelio 無線喇叭效能極高，可隨身攜帶。音效悅耳清晰，充滿動感，無論在家中或外出使用也是完美之選。透過藍芽無線串流音樂，讓您盡情享受卓越的音樂體驗。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,599.00

    Philips Fidelio 無線便攜式喇叭

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      技術規格

      • 兼容度

        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • 全新 iPad
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        iPod touch
        第三代以上
        Android 系統平板電腦和智能手機
        其他啟用藍牙的裝置

      • 喇叭

        喇叭增強功能
        wOOx 低音發射裝置
        喇叭驅動器
        • 2 個 3/4 吋 Soft Dome 高音喇叭
        • 4 個 2 吋全音域低音喇叭
        輸出功率（RMS）
        20 瓦

      • 配件

        附配件
        • 交流-直流變壓器
        • 快速安裝指南
        • 保用證
        • 全球保用證

      • 連接

        藍牙規格
        A2DP
        藍牙範圍
        視線內 10 米或 30 尺
        音訊輸入（3.5 毫米）
        USB 充電

      • 尺寸

        産品尺寸（寬x深x高）
        287 x 63 x 127  毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        326 x 101 x 224 毫米

      • 電源

        電源
        100-240VAC, 50/60Hz
        電池類型
        鋰離子（內置）
        電池的使用時間
        8  hr

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 交流-直流變壓器
      • 快速安裝指南
      • 保用證
      • 全球保用證

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