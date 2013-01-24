優化交叉濾網帶來極致自然的色調平衡

音效技術工程師日以繼夜優化交叉濾網，確保音效在不同音效環境之下盡量保持自然。由小型房間至開放空間、由輕柔至最大的聆聽音量，語音同樣清晰自然，即使音量較大，音效亦不會過份激動累人，讓您長時間不斷聆聽您最喜愛的音樂。