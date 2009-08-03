超凡音響體驗
旅行時透過 Philips GoGear PAC021 耳筒欣賞純正無雜質音樂。專為 GoGear Muse MP3 影音播放機定製，具有獨特的主動降噪技術並帶有三個可互換式耳罩，使您佩戴起來更舒適。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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音效
連接
外盒
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