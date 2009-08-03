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降噪耳機

PAC021/00
  • 超凡音響體驗 超凡音響體驗 超凡音響體驗
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    降噪耳機

    PAC021/00

    超凡音響體驗

    旅行時透過 Philips GoGear PAC021 耳筒欣賞純正無雜質音樂。專為 GoGear Muse MP3 影音播放機定製，具有獨特的主動降噪技術並帶有三個可互換式耳罩，使您佩戴起來更舒適。

    此產品已不再銷售。

    降噪耳機

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    超凡音響體驗

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      技術規格

      • 音效

        阻抗
        1kHz 時為 16 ohm
        頻率響應
        20 - 18k  赫
        敏感度
        103 dB
        最大輸入電量
        5 毫瓦
        振動膜
        PEI
        類型
        動態

      • 連接

        耳筒
        3.5 毫米
        纜線長度
        1.1m

      • 外盒

        總重量
        0.452  千克
        高度
        10  厘米
        長度
        14.4  厘米
        淨重
        0.18  千克
        產品包裝數目
        10
        淨重
        0.272  千克
        寬度
        12.7  厘米
        EAN
        87 12581 51297 2

      • 包裝尺寸

        深度
        2.4  厘米
        總重量
        0.036  千克
        高度
        6.7  厘米
        淨重
        0.018  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        淨重
        0.018  千克
        寬度
        8.7  厘米
        EAN
        87 12581 51296 5

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