17.8 厘米/7 吋 TFT 彩色 LCD 顯示器，16:9 闊屏幕格式

彩色 LCD 顯示器令影像栩栩如生，以高品質打印效果級栩栩如生的豐富細節與生動色彩，將您的珍貴相片、電影與音樂呈現在眼前。16:9 闊屏幕比例一直被作為高清數碼電視的標準比率。原始 16:9 屏幕比例帶來出色的影片顯示效果，畫面頂部及底部無黑邊，也不會因縮放畫面來適合各種屏幕大小而導致畫質下降。