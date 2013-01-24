主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

便攜式 DVD 機

PET725/00
  • 隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影 隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影 隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影
    -{discount-value}
    DVD Video

    便攜式 DVD 機

    PET725/00

    隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影

    透過擁有 7 吋彩色 LCD 顯示屏及飛利浦 Zero Bright Dot™ 技術的 PET725，你可得到最佳畫質，在旅途中享受 DVD 電影。可欣賞的媒體包括 DivX®、MPEG4 電影、MP3/WMA-CD 音樂或播放 JPEG 靜態圖像。附旅行袋。

    此產品已不再銷售。

    便攜式 DVD 機

    隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影

    透過擁有 7 吋彩色 LCD 顯示屏及飛利浦 Zero Bright Dot™ 技術的 PET725，你可得到最佳畫質，在旅途中享受 DVD 電影。可欣賞的媒體包括 DivX®、MPEG4 電影、MP3/WMA-CD 音樂或播放 JPEG 靜態圖像。附旅行袋。

    隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影

    透過擁有 7 吋彩色 LCD 顯示屏及飛利浦 Zero Bright Dot™ 技術的 PET725，你可得到最佳畫質，在旅途中享受 DVD 電影。可欣賞的媒體包括 DivX®、MPEG4 電影、MP3/WMA-CD 音樂或播放 JPEG 靜態圖像。附旅行袋。

    此產品已不再銷售。

    便攜式 DVD 機

    隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影

    透過擁有 7 吋彩色 LCD 顯示屏及飛利浦 Zero Bright Dot™ 技術的 PET725，你可得到最佳畫質，在旅途中享受 DVD 電影。可欣賞的媒體包括 DivX®、MPEG4 電影、MP3/WMA-CD 音樂或播放 JPEG 靜態圖像。附旅行袋。

    類似產品

    See all DVD 機

      隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影

      Zero Bright Dot™ 可帶來完美視覺體驗

      播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

      播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

      7 吋 TFT 彩色 LCD 顯示器，提供高品質視覺體驗

      7 吋 TFT 彩色 LCD 顯示器，提供高品質視覺體驗

      透過充電電池可實現高達 4 小時的播放時間*

      透過充電電池可實現高達 4 小時的播放時間*

      觀賞 DVD、DVD+/-R 與 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影

      支援 DivX®，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 錄影機以及家庭影院系統播放。

      透過相片 CD 分享 JPEG 影像檔案

      多格式播放功能讓你出門在外亦可觀賞相片，並可播放大部份光碟格式，體驗最佳的光碟兼容度和觀賞樂趣。

      Zero Bright Dot™ 熒幕，帶來最佳畫質

      享受最高品質的影像，免除 LCD 熒幕上的光點煩惱。LCD 顯示器通常存在一種被 LCD 業界稱為「光點」的缺陷。少量光點曾一度被認為是大規模生産 LCD 過程中無法避免的負面效應。透過飛利浦對便攜式 DVD 機所採用的嚴格品質控制程序，我們所生産的 LCD 顯示器不允許存在任何光點。選擇擁有飛利浦 Zero Bright Dot™ 保證的 DVD 機可確保得到最佳畫質。

      技術規格

      • 圖像/顯示

        顯示熒幕類型
        LCD TFT
        LCD 面板類型
        抗眩光偏光板
        熒幕對角線尺寸 (英制)
        7  吋
        解像度
        480 (闊) x 234 (高) x 3 (RGB)
        亮度
        200  cd/m²
        對比率 (一般)
        250:1
        有效可視範圍
        154.1 x 86.6 毫米
        像素點距
        0.107 (闊) x 0.370 (高) 毫米
        反應時間 (一般)
        30  ms

      • 音效

        輸出功率
        250mW RMS (內置喇叭)
        輸出功率 (RMS)
        10mW RMS (耳筒)
        訊噪比
        >80dB (耳筒)，>62dB (內置喇叭)

      • 影像播放

        播放媒體
        • DVD
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • SVCD
        • VCD
        • CD
        • CD-R/CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA
        • Picture CD
        光碟播放模式
        • OSD
        • A-B 重複
        • 角度
        • 光碟功能表
        • 快速反帶
        • 快速前進
        • 重複
        • 隨機播放
        • 慢速倒帶
        • 慢速前進
        • 縮放
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL
        壓縮格式
        • DivX
        • MPEG4

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • 杜比數碼解碼器
        • MP3
        • WMA
        播放媒體
        • CD
        • MP3-CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • WMA-CD
        支援的檔案系統
        • ISO-9660
        • Jolliet
        MP3 位元速率
        32 - 320 kbps
        WMA 位元速率
        32 - 192 kbps

      • 連線

        聲音輸出 - 數碼
        同軸 (cinch)
        DC 輸入
        9V
        AV 輸出
        1 個複合影像 (CVBS)
        AV 輸入
        1 個複合影像 (CVBS)
        耳筒插座
        兩個 3.5 毫米立體聲耳筒

      • 便利

        避震
        充電顯示

      • 配件

        電池組
        DV 7.4V，儲電式鋰電池
        AC/DC 轉接器
        AY4112/00 (110-240v，50/60Hz)
        汽車工具套
        點煙轉接器，12vDC (直流電)
        遙控器
        RC810 (信用卡風格，38 鍵)
        連接線
        1 x 影音線
        用戶手冊
        以 16 種語言印刷
        附配件
        旅行套

      • 尺寸

        外箱數量
        3
        包裝類型
        D-box
        産品深度
        170  毫米
        産品高度
        33  毫米
        産品寬度
        193  毫米
        産品重量
        0.85  千克
        外箱深度
        374  毫米
        外箱高度
        251  毫米
        紙箱重量
        8.4  千克
        外箱寬度
        350  毫米
        包裝深度
        110  毫米
        包裝高度
        225  毫米
        包裝寬度
        355  毫米

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器 PET710/810/1000
      • AV 線
      • 汽車套件
      • 電池組 PET72x/82x
      • 變壓器
      • PET725/825 旅行袋

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          • 充電電池可充電的次數有限制，最終可能要更換。電池壽命及可充電次數均視乎使用狀況及設定。
          • 電池壽命視乎使用狀況及設定。
          • Windows Media 及 Windows 商標為 Microsoft Corporation 於美國及/或其它國家的商標或註冊商標。
          • DivX、DivX Certified 及相關標誌是 DivXNetworks, Inc. 的商標，僅可在授權情況下才可使用。

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記