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便攜式 DVD 機

PET830/00
1 獎項
  • 備有 DVD 插槽的纖巧套裝 備有 DVD 插槽的纖巧套裝 備有 DVD 插槽的纖巧套裝
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    便攜式 DVD 機

    PET830/00
    1 獎項

    備有 DVD 插槽的纖巧套裝

    擁有 8.5 吋 LCD 熒幕的飛利浦 PET830 便攜式 DVD 機，可將影音魔力表露無遺。Plus Zero Bright Dot™ 可確保為你帶來最佳畫質。隨附智能車用支架和 USB 連接器。

    此產品已不再銷售。

    便攜式 DVD 機

    備有 DVD 插槽的纖巧套裝

    擁有 8.5 吋 LCD 熒幕的飛利浦 PET830 便攜式 DVD 機，可將影音魔力表露無遺。Plus Zero Bright Dot™ 可確保為你帶來最佳畫質。隨附智能車用支架和 USB 連接器。

    備有 DVD 插槽的纖巧套裝

    擁有 8.5 吋 LCD 熒幕的飛利浦 PET830 便攜式 DVD 機，可將影音魔力表露無遺。Plus Zero Bright Dot™ 可確保為你帶來最佳畫質。隨附智能車用支架和 USB 連接器。

    此產品已不再銷售。

    便攜式 DVD 機

    備有 DVD 插槽的纖巧套裝

    擁有 8.5 吋 LCD 熒幕的飛利浦 PET830 便攜式 DVD 機，可將影音魔力表露無遺。Plus Zero Bright Dot™ 可確保為你帶來最佳畫質。隨附智能車用支架和 USB 連接器。

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      支援 DivX®，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 錄影機以及家庭影院系統播放。

      智能車用支架使用簡易

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      外出時亦不想缺少娛樂的你，何不將家中的便攜式 DVD 機帶上旅途？獨特的車用支架裝置確保了安全性和易用性，其便捷扣支臂更可在不使用時輕鬆卸下播放機。你還能將便攜式 DVD 機帶於身上，而將支架留在車中。

      播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

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      內置電池可提供長達 3 小時的播放時間*

      內置電池可提供長達 3 小時的播放時間*

      包括防護套

      包括防護套

      透過相片 CD 分享 JPEG 影像檔案

      多格式播放功能讓你出門在外亦可觀賞相片，並可播放大部份光碟格式，體驗最佳的光碟兼容性和觀賞樂趣。

      Zero Bright Dot™ 熒幕，帶來最佳畫質

      享受最高品質的影像，免除 LCD 熒幕上的光點煩惱。LCD 顯示器通常存在一種被 LCD 業界稱為「光點」的缺陷。少量光點曾一度被認為是大規模生産 LCD 過程中無法避免的負面效應。透過飛利浦對便攜式 DVD 機所採用的嚴格品質控制程序，我們所生産的 LCD 顯示器不允許存在任何光點。選擇擁有飛利浦 Zero Bright Dot™ 保證的 DVD 機可確保得到最佳畫質。

      在 USB 裝置上播放相片和音樂的 USB 連接

      只需將你的便攜式裝置插入飛利浦便攜式 DVD 機上的 USB 接頭，便可直接透過 USB 播放或選擇數碼音樂或相片。現在，你可與親朋好友分享真摯時刻。

      技術規格

      • 圖像/顯示

        顯示熒幕類型
        LCD TFT
        LCD 面板類型
        兩極化防反光科技 (Anti-glare polarizer)
        熒幕對角線尺寸（英吋）
        8.5  吋
        解像度
        480（寬）x234（高）x3 (RGB)
        亮度
        200  cd/m²
        對比率（一般）
        250:1
        有效可視範圍
        187.2x105.3
        像素點距
        0.13 (闊) x 0.45 (高)
        反應時間（一般）
        30  ms

      • 音效

        輸出功率
        250mW RMS（內置喇叭）
        輸出功率 (RMS)
        10mW RMS (耳筒)
        訊噪比
        > 80dB (輸入)、> 76dB (耳筒)、> 70dB (喇叭)

      • 影像播放

        播放媒體
        • DVD
        • Picture CD
        • SVCD
        • VCD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • CD-R/CD-RW
        • WMA
        • DVD+R/+RW
        • CD
        光碟播放模式
        • A-B 重復
        • 角度
        • 光碟功能表
        • 快速反帶
        • 快速前進
        • OSD
        • 重復
        • 隨機播放
        • 慢速倒帶
        • 慢速前進
        • 縮放
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL
        壓縮格式
        • MPEG4
        • DivX

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • 杜比數碼
        • MP3
        • WMA
        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        受支援的檔案系統
        • ISO-9660
        • Jolliet
        MP3 位元速率
        32 - 320 kbps
        WMA 位元速率
        32 - 192 kbps

      • 連接

        聲音輸出 - 數碼
        同軸 (cinch)
        AV 輸入
        1 個複合影像 (CVBS)
        AV 輸出
        1 個複合影像 (CVBS)
        DC 輸入
        9V
        耳筒插座
        兩個 3.5 毫米立體聲耳筒
        USB

      • 便利

        充電顯示
        避震

      • 配件

        AC/DC 轉接器
        AY4129/00 (110-240v，50/60Hz)
        連接線
        1 x 影音線
        汽車工具套
        點煙轉接器，12vDC（直流電）
        遙控器
        AY5507 流線型遙控
        用戶手冊
        16 種語言
        智能車用支架
        1 件
        防護套

      • 尺寸

        外箱寬度
        458  mm
        外箱高度
        236  mm
        外箱深度
        333  mm
        外箱數量
        3
        紙箱重量
        7.28  kg
        包裝類型
        D-box
        包裝寬度
        316  mm
        包裝深度
        145  mm
        包裝高度
        205  mm
        産品深度
        31  mm
        産品高度
        170  mm
        産品寬度
        255  mm
        産品重量
        0.97  kg

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 智能車用支架
      • 遙控器
      • 轉接器
      • 汽車工具套
      • 防護套
      • AV 線

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