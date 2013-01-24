格內其他項目
- 智能車用支架
- 遙控器
- 轉接器
- 汽車工具套
- 防護套
- AV 線
備有 DVD 插槽的纖巧套裝
擁有 8.5 吋 LCD 熒幕的飛利浦 PET830 便攜式 DVD 機，可將影音魔力表露無遺。Plus Zero Bright Dot™ 可確保為你帶來最佳畫質。隨附智能車用支架和 USB 連接器。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
備有 DVD 插槽的纖巧套裝
擁有 8.5 吋 LCD 熒幕的飛利浦 PET830 便攜式 DVD 機，可將影音魔力表露無遺。Plus Zero Bright Dot™ 可確保為你帶來最佳畫質。隨附智能車用支架和 USB 連接器。
備有 DVD 插槽的纖巧套裝
擁有 8.5 吋 LCD 熒幕的飛利浦 PET830 便攜式 DVD 機，可將影音魔力表露無遺。Plus Zero Bright Dot™ 可確保為你帶來最佳畫質。隨附智能車用支架和 USB 連接器。
此產品已不再銷售。
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備有 DVD 插槽的纖巧套裝
擁有 8.5 吋 LCD 熒幕的飛利浦 PET830 便攜式 DVD 機，可將影音魔力表露無遺。Plus Zero Bright Dot™ 可確保為你帶來最佳畫質。隨附智能車用支架和 USB 連接器。
支援 DivX®，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 錄影機以及家庭影院系統播放。
外出時亦不想缺少娛樂的你，何不將家中的便攜式 DVD 機帶上旅途？獨特的車用支架裝置確保了安全性和易用性，其便捷扣支臂更可在不使用時輕鬆卸下播放機。你還能將便攜式 DVD 機帶於身上，而將支架留在車中。
多格式播放功能讓你出門在外亦可觀賞相片，並可播放大部份光碟格式，體驗最佳的光碟兼容性和觀賞樂趣。
享受最高品質的影像，免除 LCD 熒幕上的光點煩惱。LCD 顯示器通常存在一種被 LCD 業界稱為「光點」的缺陷。少量光點曾一度被認為是大規模生産 LCD 過程中無法避免的負面效應。透過飛利浦對便攜式 DVD 機所採用的嚴格品質控制程序，我們所生産的 LCD 顯示器不允許存在任何光點。選擇擁有飛利浦 Zero Bright Dot™ 保證的 DVD 機可確保得到最佳畫質。
只需將你的便攜式裝置插入飛利浦便攜式 DVD 機上的 USB 接頭，便可直接透過 USB 播放或選擇數碼音樂或相片。現在，你可與親朋好友分享真摯時刻。
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