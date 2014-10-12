盡情享受史上最大的流動屏幕，不論在哪都可以分享高清媒體內容。只要有了 PicoPix，就好像擁有流動電影院。
PicoPix 隨附可重複充電內置電池，可長時間提供電力。只要充電一次，即可連續播放電影、相片和音樂時間長達 2 小時。這種特色，讓 PicoPix your 最適合攜帶使用。
與身邊的好友分享時，圖片及視訊應該擁有最佳品質。因此，PicoPix 流動投影機採用高質 LED 技術，以艷麗色彩和令人驚嘆的對比度投影您的圖片及視訊。
整合式 MP4 媒體播放機支援所有一般視訊和音訊格式。這項特色讓 PicoPix 便攜投影機獨樹一幟。您可利用辦公檢視器分享所有常用的辦公檔案和 PDF 檔案。
PicoPix 便攜投影機擁有輕巧的流線型設計，重僅 270 克，輕便易於攜帶，商務自用皆宜。
PicoPix 便攜式投影機可供多種電器連接使用。USB、HDMI、VGA、色差、複合、SD/SDHC 插槽和 3.5 毫米音訊輸出，任君挑選，享受終極娛樂體驗。
與身邊的好友分享時，圖片及視訊值得擁有最佳品質。因此，PicoPix 便攜投影機採用高質 SmartEngine LED 技術，以艷麗色彩和令人驚嘆的對比度投影您的圖片及視訊。
技術/ 光纖
支援的影片標準
聲音
連接
內置媒體播放機
電源
尺寸
重量
溫度範圍
相對濕度
標準套件包括
配件
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