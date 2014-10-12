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PicoPix

便攜投影機

PPX3414/EU
  • 投影生活 投影生活 投影生活
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    DLP

    PicoPix 便攜投影機

    PPX3414/EU

    投影生活

    此細小輕巧的流動投影機能輕易連接到不同的裝置及 SD 卡或 USB 記憶棒以存取您的數碼資料。配合額外的綜合媒體播放器使用，令 PicoPix 卓越超群。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    PicoPix 便攜投影機

    投影生活

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      投影生活

      • 140 流明
      • 含 MP4 播放機

      以 120 吋（305 厘米）的尺寸高清投射視訊和圖像

      盡情享受史上最大的流動屏幕，不論在哪都可以分享高清媒體內容。只要有了 PicoPix，就好像擁有流動電影院。

      內置電池，播放時間長達 2 小時

      PicoPix 隨附可重複充電內置電池，可長時間提供電力。只要充電一次，即可連續播放電影、相片和音樂時間長達 2 小時。這種特色，讓 PicoPix your 最適合攜帶使用。

      LED 技術呈現艷麗色彩和高對比度

      與身邊的好友分享時，圖片及視訊應該擁有最佳品質。因此，PicoPix 流動投影機採用高質 LED 技術，以艷麗色彩和令人驚嘆的對比度投影您的圖片及視訊。

      整合式辦公檢視器和媒體播放器

      整合式 MP4 媒體播放機支援所有一般視訊和音訊格式。這項特色讓 PicoPix 便攜投影機獨樹一幟。您可利用辦公檢視器分享所有常用的辦公檔案和 PDF 檔案。

      重僅 270 克，最適合攜帶使用

      PicoPix 便攜投影機擁有輕巧的流線型設計，重僅 270 克，輕便易於攜帶，商務自用皆宜。

      多種連接選擇，適合所有一般電器使用

      PicoPix 便攜式投影機可供多種電器連接使用。USB、HDMI、VGA、色差、複合、SD/SDHC 插槽和 3.5 毫米音訊輸出，任君挑選，享受終極娛樂體驗。

      SmartEngine 具備 LED 技術

      與身邊的好友分享時，圖片及視訊值得擁有最佳品質。因此，PicoPix 便攜投影機採用高質 SmartEngine LED 技術，以艷麗色彩和令人驚嘆的對比度投影您的圖片及視訊。

      技術規格

      • 技術/ 光纖

        顯示器技術
        DLP
        光源
        RGB LED
        LED 光源長達
        30,000 小時
        原始解像度
        854 x 480 像素
        對比率
        1000:1
        屏幕尺寸（對角）
        12 吋 - 120 吋
        屏幕距離
        0.5 米 - 5.0 米
        內置記憶體
        4 GB
        整合式 MP4 播放機
        整合式 Office / PDF 檢視器
        使用電池時亮度
        高達 70 流明
        使用 AC 時亮度
        高達 140 流明

      • 支援的影片標準

        PAL
        SECAM
        NTSC
        480i/p
        576i/p
        720i/p
        1080i/p

      • 聲音

        內置 1 瓦 Soundbar

      • 連接

        輸入音訊與視訊
        HDCP 迷你 HDMI；VGA（帶變壓器自訂插頭）；色差 YPbPr (最高 1080)；複合 (CVBS) 和音訊；
        輸出音訊
        3.5 毫米音訊輸出插孔
        直流電輸入
        DC 插孔
        外置記憶咭
        SD/SDHC/SDXC
        USB
        連接至大量儲存裝置
        迷你 USB
        連接至電腦，連接至大量儲存裝置，充電

      • 內置媒體播放機

        支援的視訊格式
        .avi、.mov、.mp4、.mkv；codec's：MJPEG、H263、MPEG4、H264
        音效支援模式
        MP3、AC3
        支援的相片格式
        JPEG、BMP、PNG、GIF
        支援的檔案格式
        pdf、ppt/pptx、xls/xlsx、doc/docs

      • 電源

        電池壽命
        標準模式：2 小時；明亮模式：1.5 小時
        內置電池
        7.4V @ 1800mAh
        電源變壓器
        歐盟和英國為 110-240V AC, 50-60Hz, 12V@2A

      • 尺寸

        封包（寬x深x高）
        190 x 190 x 80  毫米
        拆去封包
        105 x 105 x 31.5  毫米

      • 重量

        封包
        1.06 千克
        拆去封包（不含配件）
        0.270  千克

      • 溫度範圍

        操作
        5 ~ 40° C
        封包儲存
        -25 ~ 60° C
        拆去封包儲存
        0 ~ 45° C

      • 相對濕度

        操作
        15 ~ 85% RH
        封包儲存
        5 ~ 93% RH
        拆去封包儲存
        15 ~ 85% RH

      • 標準套件包括

        遙控器
        用戶指南
        在內置記憶體上，互聯網
        快速入門指南
        保用證
        AC 變壓器
        標準迷你 USB 線
        便攜盒
        HDMI 線
        PPX3414

      • 配件

        色差線
        不含
        iPhone 線
        不含
        VGA 線
        不含
        複合音訊/視訊適配器
        不含
        MHL 至 HDMI + 迷你 USB 線
        不含
        PicoPix 聲音基座
        不含

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