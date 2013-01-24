PicoPix 3610 提供整合式的網頁瀏覽器，無需智能手機或筆記本電腦就能直接上網。您需要的僅僅是 WiFi 連線。
盡情享受史上最大的流動屏幕，不論在哪都可以分享高清媒體內容。只要有了 PicoPix，就好像擁有流動電影院。
如果沒有可用 WiFi 網絡，PicoPix 就可變身個人熱點，並為所有 DLNA 複合裝置設定網絡，讓您將內容分享至更大型的螢幕上。
內置 MP4 播放機，支援所有一般視訊和音訊格式。這種特色，讓 PicoPix pocket 投影機獨樹一幟，可從內置的 2GB 記憶體、USB 記憶體或是各種不同的記憶卡中擷取內容。
PicoPix 隨附可重複充電內置電池，可長時間提供電力。只要充電一次，即可連續播放電影、相片和音樂時間長達 2 小時。這種特色，讓 PicoPix your 最適合攜帶使用。
與身邊的好友分享時，圖片及視訊應該擁有最佳品質。因此，PicoPix 流動投影機採用高質 LED 技術，以艷麗色彩和令人驚嘆的對比度投影您的圖片及視訊。
只要有 WiFi，您就可以在家庭網絡中將 PicoPix 3610 連線至 DLNA 相容裝置，並將您的內容投射至相關裝置。
與身邊的好友分享時，圖片及視訊值得擁有最佳品質。因此，PicoPix 便攜投影機採用高質 SmartEngine LED 技術，以艷麗色彩和令人驚嘆的對比度投影您的圖片及視訊。
技術/ 光纖
無線連接
支援的影片標準
聲音
連接
內置媒體播放機
電源
尺寸
重量
溫度範圍
相對濕度
標準套件包括
配件