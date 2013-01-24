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PicoPix

便攜投影機

PPX3614/EU
  • 投影生活 投影生活 投影生活
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    DLP

    PicoPix 便攜投影機

    PPX3614/EU

    投影生活

    將 PicoPix 流動投影機連接至您的裝置，在廣闊達 120 度的大螢幕上觀看您所有喜愛的媒體。無需纜線，享受輕鬆連接 WiFi 和 DLNA 功能的體驗。 查看各種好處

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      投影生活

      • 140 流明
      • 含 WiFi

      分享 YouTube 視訊之類的網頁內容

      PicoPix 3610 提供整合式的網頁瀏覽器，無需智能手機或筆記本電腦就能直接上網。您需要的僅僅是 WiFi 連線。

      以 120 吋（305 厘米）的尺寸高清投射視訊和圖像

      盡情享受史上最大的流動屏幕，不論在哪都可以分享高清媒體內容。只要有了 PicoPix，就好像擁有流動電影院。

      設定個人網絡以連接其他裝置

      如果沒有可用 WiFi 網絡，PicoPix 就可變身個人熱點，並為所有 DLNA 複合裝置設定網絡，讓您將內容分享至更大型的螢幕上。

      直接從 SD 卡或 USB 記憶體播放影片

      內置 MP4 播放機，支援所有一般視訊和音訊格式。這種特色，讓 PicoPix pocket 投影機獨樹一幟，可從內置的 2GB 記憶體、USB 記憶體或是各種不同的記憶卡中擷取內容。

      內置電池，播放時間長達 2 小時

      PicoPix 隨附可重複充電內置電池，可長時間提供電力。只要充電一次，即可連續播放電影、相片和音樂時間長達 2 小時。這種特色，讓 PicoPix your 最適合攜帶使用。

      LED 技術呈現艷麗色彩和高對比度

      與身邊的好友分享時，圖片及視訊應該擁有最佳品質。因此，PicoPix 流動投影機採用高質 LED 技術，以艷麗色彩和令人驚嘆的對比度投影您的圖片及視訊。

      在網絡內無線連線其他裝置

      只要有 WiFi，您就可以在家庭網絡中將 PicoPix 3610 連線至 DLNA 相容裝置，並將您的內容投射至相關裝置。

      SmartEngine 具備 LED 技術

      與身邊的好友分享時，圖片及視訊值得擁有最佳品質。因此，PicoPix 便攜投影機採用高質 SmartEngine LED 技術，以艷麗色彩和令人驚嘆的對比度投影您的圖片及視訊。

      技術規格

      • 技術/ 光纖

        顯示器技術
        DLP
        光源
        RGB LED
        LED 光源長達
        30,000 小時
        使用 AC 時亮度
        高達 140 流明
        使用電池時亮度
        高達 70 流明
        原始解像度
        854 x 480 像素
        操作系統
        Android 2.3.1
        對比率
        1000:1
        屏幕尺寸（對角）
        12 吋 - 120 吋
        屏幕距離
        0.5 米 - 5.0 米
        內置記憶體
        4 GB
        整合式 MP4 播放機
        整合式 Touchpad
        整合式 Office / PDF 檢視器

      • 無線連接

        電腦螢幕投射
        透過 WiFi 串流
        WiFi IEEE 802.11 b/g/n
        無線媒體播放機
        透過 WiFi 連線至其他裝置

      • 支援的影片標準

        PAL
        SECAM
        NTSC
        480i/p
        576i/p
        720i/p
        1080i/p

      • 聲音

        內置 1 瓦 Soundbar

      • 連接

        輸入音訊與視訊
        HDCP HDMI；VGA；色差 YPbPr (最高 1080i)；複合 (CVBS) 和音訊；
        輸出音訊
        3.5 毫米音訊輸出插孔
        直流電輸入
        DC 插孔
        外置記憶咭
        SD/SDHC/SDXC
        USB
        連接至大量儲存裝置
        迷你 USB
        連接至電腦，連接至大量儲存裝置，充電

      • 內置媒體播放機

        支援的視訊格式
        .avi：MPEG4、Xvid、H.264；.mov：MPEG4、Xvid、H.263、H.264；.mp4：MPEG4、Xvid、H.263、H.264；.mkv：MPEG4、Xvid、H.264；.flv：Sorenson spark；.3gp：MJPEG、MPEG4、Xvid、H.263、H.264；.webm：VP8
        音效支援模式
        MP3、WAV、OGG、FLAC
        支援的相片格式
        JPEG、BMP、PNG、GIF
        支援的檔案格式
        pdf、ppt/pptx、xls/xlsx、doc/docs

      • 電源

        電池壽命
        標準模式：2 小時；明亮模式：1.5 小時
        內置電池
        7.4V @ 1800mAh
        電源變壓器
        歐盟和英國為 110-240V AC, 50-60Hz, 12V@2A

      • 尺寸

        封包（寬x深x高）
        190 x 190 x 80  毫米
        拆去封包
        105 x 105 x 31.5  毫米

      • 重量

        封包
        1.07 kg
        拆去封包（不含配件）
        0.284  千克

      • 溫度範圍

        操作
        5 ~ 35° C
        封包儲存
        -25 ~ 60° C
        拆去封包儲存
        0 ~ 45° C

      • 相對濕度

        操作
        15 ~ 85% RH
        封包儲存
        5 ~ 93% RH
        拆去封包儲存
        15 ~ 85% RH

      • 標準套件包括

        遙控器
        用戶指南
        在內置記憶體上，互聯網
        快速入門指南
        保用證
        AC 變壓器
        標準迷你 USB 線
        便攜盒
        HDMI 線
        PPX3614

      • 配件

        色差線
        不含
        iPhone 線
        不含
        VGA 線
        不含
        複合音訊/視訊適配器
        不含
        MHL 至 HDMI + 迷你 USB 線
        不含
        PicoPix 聲音基座
        不含
        PicoPix 電視基座
        不含

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