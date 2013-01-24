投影生活
具備 HDMI 及 USB 介面，投放影片及相片更輕鬆。USBQuickLink 提供 USB 插頭為裝置充電。無論您身在何處，都可使用 PPX4150 與大家分享您的生活點滴！ 查看各種好處
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