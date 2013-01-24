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PicoPix

便攜投影機

PPX4150/INT
  • 投影生活 投影生活 投影生活
    -{discount-value}
    DLP
  • Play Pause

    PicoPix 便攜投影機

    PPX4150/INT

    投影生活

    具備 HDMI 及 USB 介面，投放影片及相片更輕鬆。USBQuickLink 提供 USB 插頭為裝置充電。無論您身在何處，都可使用 PPX4150 與大家分享您的生活點滴！ 查看各種好處

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      投影生活

      PicoPix 便攜投影機

      • 50 流明

      支援 MHL，適合流動裝置

      支援 MHL，適合流動裝置

      WavEngine 具備 LED 技術

      WavEngine 具備 LED 技術，以豐富色彩的清晰畫面震撼觀眾

      USB 插頭和插座帶來強大且簡便的連結功能

      對於想要從相機、智能手機或 USB 記憶手指直接分享內容的使用者來說，USBQuickLink 是連接這些裝置最簡便的選擇。移動使用時，只要將 USB 插頭和插座接合，並以 USBQuickLink 作為把手。

      技術規格

      • 技術

        顯示器技術
        DLP WavEngine
        光源
        RGB LED
        LED 光源
        持續長達超過 30,000 小時
        亮度
        高達 50 流明
        對比率
        1300:1
        解像度
        640 x 360 像素
        投擲率
        2.2:1
        屏幕尺寸（對角）
        25 厘米-152 厘米 / 10 吋-60 吋
        屏幕距離
        48 厘米-285 厘米 / 19 吋-112 吋
        螢幕比例
        16:9
        投影模式
        • 前方
        • 前天花
        • 後方
        • 後天花
        牆壁顏色調整
        • 藍色
        • 綠色
        • 粉紅色
        • 白色
        • 黃色
        焦點調整
        手動
        噪音水平
        < 28 dba

      • 聲音

        內置喇叭
        1 瓦（最大）

      • 連接

        USB
        副機 - 大量儲存裝置（與電腦交換資料）；主機 - 連接大量儲存裝置；充電
        HDMI
        附有 HDCP 的迷你 HDMI
        輸出音訊
        3.5 mm 毫米輸出插孔（耳筒專用）

      • 電源

        內置電池
        • 內置電池：1800mA
        • 優化模式：1.5 小時
        • 環保模式：2 小時

      • 尺寸

        包裝（闊 x 深 x 高）
        130 x 86 x 65 毫米 / 5.12 x 3.39 x 2.56 吋
        拆去封包（闊 x 深 x 高）
        97 x 54 x 17 毫米 / 3.81 x 2.12 x 1.00 吋

      • 重量

        封包
        192 克 / 6.17 安士
        拆去封包
        129 克 / 4.14 安士

      • 溫度範圍

        操作
        5 ~ 35° C / 41 - 95° F
        封包儲存
        25 ~ 60° C / 13 - 140° F
        拆去封包儲存
        0 ~ 45° C / 32 - 113° F

      • 相對濕度

        操作
        15 ~ 85% RH
        封包儲存
        5 ~ 93% RH
        拆去封包儲存
        15 ~ 85% RH

      • 標準套件包括

        PPX4150
        迷你 HDMI 至 HDMI 線
        快速入門指南
        用戶指南
        在內置記憶體上
        保用證

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