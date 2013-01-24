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PicoPix

便攜投影機

PPX4350W/INT
  • 投影生活 投影生活 投影生活
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    DLP
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    PicoPix 便攜投影機

    PPX4350W/INT

    投影生活

    配備 HDMI、USB 及 micro SD 插槽，輕鬆投影影片及相片。PicoPix 支援使用 iOS、Android 及 Windows 裝置進行無線畫面投射。配備藍牙音訊功能，可連接至藍牙喇叭。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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    投影生活

    配備 HDMI、USB 及 micro SD 插槽，輕鬆投影影片及相片。PicoPix 支援使用 iOS、Android 及 Windows 裝置進行無線畫面投射。配備藍牙音訊功能，可連接至藍牙喇叭。 查看各種好處

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      投影生活

      PicoPix 便攜投影機

      • 無線
      • 50 流明

      HDMI 介面，Micro SD 插槽，內置媒體播放機

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      投射高清影片及相片達 60 吋（152 厘米）

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      支援 MHL，適合流動裝置

      支援 MHL，適合流動裝置

      USB 插頭和插座，以充電及播放影片

      USB 插頭和插座，以充電及從您的 USB 記憶手指直接播放影片

      WavEngine 具備 LED 技術

      WavEngine 具備 LED 技術，以豐富色彩的清晰畫面震撼觀眾

      藍牙功能及 Wi-Fi 傳輸接收器，支援畫面投射

      藍牙功能及 Wi-Fi 傳輸接收器，支援畫面投射（兼容 Miracast）

      技術規格

      • 技術

        顯示器技術
        DLP WavEngine
        光源
        RGB LED
        LED 光源
        持續長達超過 30,000 小時
        亮度
        高達 50 流明
        對比率
        1300:1
        解像度
        640 x 360 像素
        投擲率
        2.2:1
        屏幕尺寸（對角）
        25 厘米-152 厘米 / 10 吋-60 吋
        屏幕距離
        48 厘米-285 厘米 / 19 吋-112 吋
        螢幕比例
        16:9
        投影模式
        • 前方
        • 前天花
        • 後方
        • 後天花
        牆壁顏色調整
        • 藍色
        • 綠色
        • 粉紅色
        • 白色
        • 黃色
        焦點調整
        手動
        內置媒體播放機
        內置記憶體
        4 GB
        噪音水平
        < 28 dba

      • 聲音

        內置喇叭
        1 瓦（最大）
        音效支援模式
        mp3、wav

      • 連接

        Wi-Fi
        透過傳輸接收器
        藍牙
        連接 PPX 4350 至外部藍牙喇叭
        USB
        副機 - 大量儲存裝置（與電腦交換資料）；主機 - 連接大量儲存裝置；充電
        HDMI
        附有 HDCP 的迷你 HDMI
        外置記憶咭
        micro SD/SDHC
        輸出音訊
        3.5 mm 毫米輸出插孔（耳機專用）

      • 內置媒體播放機

        支援的視訊格式
        格式：avi、mov、mp4、mkv；編解碼器：MJPEG、MPEG4、H.264"
        音效支援模式
        mp3、wav

      • 電源

        內置電池
        • 內置電池：1800mA
        • 優化模式：1.5 小時
        • 環保模式：2 小時

      • 尺寸

        包裝（闊 x 深 x 高）
        130 x 86 x 65 毫米 / 5.12 x 3.39 x 2.56 吋
        拆去封包（闊 x 深 x 高）
        97 x 54 x 17 毫米 / 3.81 x 2.12 x 1.00 吋

      • 重量

        封包
        192 克 / 6.17 安士
        拆去封包
        129 克 / 4.14 安士

      • 溫度範圍

        操作
        5 ~ 35° C
        封包儲存
        -25 ~ 60° C
        拆去封包儲存
        0 ~ 45° C

      • 相對濕度

        操作
        15 ~ 85% RH
        封包儲存
        5 ~ 93% RH
        拆去封包儲存
        15 ~ 85% RH

      • 標準套件包括

        PPX 4350 無線
        用戶指南
        在內置記憶體上
        快速入門指南
        保用證
        迷你 HDMI 至 HDMI 線
        Wi-Fi 傳輸接收器

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