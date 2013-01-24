投影生活
配備 HDMI、USB 及 micro SD 插槽，輕鬆投影影片及相片。PicoPix 支援使用 iOS、Android 及 Windows 裝置進行無線畫面投射。配備藍牙音訊功能，可連接至藍牙喇叭。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
投影生活
配備 HDMI、USB 及 micro SD 插槽，輕鬆投影影片及相片。PicoPix 支援使用 iOS、Android 及 Windows 裝置進行無線畫面投射。配備藍牙音訊功能，可連接至藍牙喇叭。 查看各種好處
投影生活
配備 HDMI、USB 及 micro SD 插槽，輕鬆投影影片及相片。PicoPix 支援使用 iOS、Android 及 Windows 裝置進行無線畫面投射。配備藍牙音訊功能，可連接至藍牙喇叭。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
投影生活
配備 HDMI、USB 及 micro SD 插槽，輕鬆投影影片及相片。PicoPix 支援使用 iOS、Android 及 Windows 裝置進行無線畫面投射。配備藍牙音訊功能，可連接至藍牙喇叭。 查看各種好處
HDMI 介面，Micro SD 插槽，內置媒體播放機
投射高清影片及相片達 60 吋（152 厘米）
支援 MHL，適合流動裝置
USB 插頭和插座，以充電及從您的 USB 記憶手指直接播放影片
WavEngine 具備 LED 技術，以豐富色彩的清晰畫面震撼觀眾
藍牙功能及 Wi-Fi 傳輸接收器，支援畫面投射（兼容 Miracast）
技術
聲音
連接
內置媒體播放機
電源
尺寸
重量
溫度範圍
相對濕度
標準套件包括