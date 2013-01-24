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PicoPix

便攜投影機

PPX4835/EU
  • 投影生活 投影生活 投影生活
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    DLP
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    PicoPix 便攜投影機

    PPX4835/EU

    投影生活

    PPX4835 具備 350 流明及 720p 高清解像度，是一部效能強勁的流動投影器。屏幕尺寸最高可達 150 寸（381 厘米）。具備 HDMI/MHL 介面及行動電源，成為強勁的業務輔助工具。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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    投影生活

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    投影生活

    PPX4835 具備 350 流明及 720p 高清解像度，是一部效能強勁的流動投影器。屏幕尺寸最高可達 150 寸（381 厘米）。具備 HDMI/MHL 介面及行動電源，成為強勁的業務輔助工具。 查看各種好處

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      投影生活

      • 350 流明
      • 附有電池

      以高達 150 吋的尺寸投影高清影片和相片

      以 150 吋（381 厘米）的尺寸高清投影影片、相片及簡報

      SmartEngine 具備 LED 技術

      與身邊的好友分享時，圖片及視訊值得擁有最佳品質。因此，PicoPix 便攜投影機採用高質 SmartEngine LED 技術，以艷麗色彩和令人驚嘆的對比度投影您的圖片及視訊。

      1 個 3 瓦喇叭，帶來流暢的音樂享受

      1 個 3 瓦喇叭，帶來流暢的音樂享受

      多種連接選擇

      PicoPix 便攜式投影機可供多種電器連接使用。USB、HDMI、VGA、色差、複合、SD/SDHC 插槽和 3.5 毫米音訊輸出，任君挑選，享受終極娛樂體驗。

      技術規格

      • 聲音

        內置喇叭
        3 瓦

      • 連接

        輸出音訊
        3.5 毫米音訊輸出插孔
        直流電輸入
        DC 插孔
        USB
        使用流動電源的功能 (5200 mAh/19,24Wh)
        HDMI
        附有 HDCP 的迷你 HDMI

      • 尺寸

        封包（寬x深x高）
        150 x 150 x 105  毫米
        拆去封包
        115 x 115 x 32  毫米

      • 重量

        封包
        1.020 千克
        拆去封包（不含配件）
        0.342  千克

      • 溫度範圍

        操作
        5 ~ 35° C
        封包儲存
        -25 ~ 60° C
        拆去封包儲存
        0 ~ 45° C

      • 相對濕度

        操作
        15 ~ 85% RH
        封包儲存
        5 ~ 93% RH
        拆去封包儲存
        15 ~ 85% RH

      • 標準套件包括

        用戶指南
        在內置記憶體上，互聯網
        快速入門指南
        保用證
        AC 變壓器
        便攜盒
        迷你 HDMI 至 HDMI 線
        PPX4835

      • 電源

        內置電池
        • 環保模式：3 小時
        • 內置電池：5200 mAh/3.7V

      • 技術

        螢幕比例
        16:9
        亮度
        高達 350 流明
        對比率
        100.000:1
        顯示器技術
        DLP SmartEngine
        焦點調整
        手動
        基礎校正
        手動
        光源
        RGB LED
        噪音水平
        < 28 dba
        投影模式
        • 前方
        • 前天花
        • 後方
        • 後天花
        解像度
        1280 x 720 像素
        屏幕距離
        50 厘米 - 500 厘米 / 20 吋 -197 吋
        屏幕尺寸（對角）
        38 厘米 - 381 厘米 / 15 吋-150 吋
        投擲率
        1.47:1
        牆壁顏色調整
        • 藍色
        • 綠色
        • 粉紅色
        • 白色
        • 黃色

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