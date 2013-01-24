投影生活
PPX4835 具備 350 流明及 720p 高清解像度，是一部效能強勁的流動投影器。屏幕尺寸最高可達 150 寸（381 厘米）。具備 HDMI/MHL 介面及行動電源，成為強勁的業務輔助工具。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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以 150 吋（381 厘米）的尺寸高清投影影片、相片及簡報
與身邊的好友分享時，圖片及視訊值得擁有最佳品質。因此，PicoPix 便攜投影機採用高質 SmartEngine LED 技術，以艷麗色彩和令人驚嘆的對比度投影您的圖片及視訊。
1 個 3 瓦喇叭，帶來流暢的音樂享受
PicoPix 便攜式投影機可供多種電器連接使用。USB、HDMI、VGA、色差、複合、SD/SDHC 插槽和 3.5 毫米音訊輸出，任君挑選，享受終極娛樂體驗。
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技術