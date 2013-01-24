投影生活
這部出色的流動投影器運行 Android 系統，是完美的多媒體裝置，具備 350 流明、720p 高清解像度、Wi-Fi、藍牙音效等等功能，令這部 PicoPix 成為強勁的業務輔助工具。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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PicoPix 隨附可重複充電內置電池，可長時間提供電力。只要充電一次，即可連續播放電影、相片和音樂時間長達 2 小時。這種特色，讓 PicoPix your 最適合攜帶使用。
以 150 吋（381 厘米）的尺寸高清投影影片、相片及簡報
與身邊的好友分享時，圖片及視訊值得擁有最佳品質。因此，PicoPix 便攜投影機採用高質 SmartEngine LED 技術，以艷麗色彩和令人驚嘆的對比度投影您的圖片及視訊。
設有 Wi-Fi 功能，方便上網分享網絡內容，並可無線連接其他使用同一個網絡的裝置，或設定一個專用網絡
整合播放器及 HDMI/MHL 介面，可支援手提電腦、智能手機和平板電腦等流動裝置
PicoPix 便攜式投影機可供多種電器連接使用。USB、HDMI、VGA、色差、複合、SD/SDHC 插槽和 3.5 毫米音訊輸出，任君挑選，享受終極娛樂體驗。
聲音
連接
內置媒體播放機
尺寸
重量
溫度範圍
相對濕度
標準套件包括
電源
技術