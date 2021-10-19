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已停產

PicoPix MaxTV移動投影機

PPX720/INT

Xtreme 亮度、音效與便攜性

.PicoPix MaxTV 基於 Android TV 系統，可運用真正的全高清解像度投射高達 120 吋的影像。裝置配備多重影像校正、自動調校亮度、長達 4 小時的電池使用時間及 Boombox 功能，令您從今以後的生活都會充滿它的影子！

查看所有優點

Xtreme 亮度、音效與便攜性

  • 120 吋真正的 1080p 全高清

  • Xtreme 音效與便攜性

  • Android TV 觀賞體驗

  • 藍牙 boombox 功能

智能自動對焦

智能自動對焦

一鍵式自動對焦免除了手動設置的麻煩和負擔。高分辨率攝影機和人工智能驅動的自動對焦，將始終確保您能自動獲得最清晰的影像。

Xtreme 便攜性

Xtreme 便攜性

超輕巧 PicoPix Max TV 投影機，滿足您的一切所需。盡情享受投影模式下 4 小時的電池電量或藍牙喇叭模式下的 10 小時電池電量。流動電源功能還將透過 USB-C 或 USB-A 連接埠為您的所有裝置充電。

TI DLP 技術 / REC709

TI DLP 技術 / REC709

全球十分之九的影院都會使用的 Texas Instruments DLP 技術，可以在任何條件下帶來逼真畫面、強烈對比度及明亮影像。您可以享受充滿 100% REC709 信號的鮮豔色彩所帶來的無與倫比視覺體驗。

技術規格

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免責聲明

  1. Google、Google Play、YouTube、Android TV 及其他標誌為 Google LLC 的商標。Google Assistant 不適用於某些語言和國家/地區。

  2. 可直接連接的投影儀，並可以與智能手機、手提電腦、電腦、Blu-ray 光碟播放器等自動數據處理器配合使用。