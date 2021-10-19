Xtreme 亮度、音效與便攜性

.PicoPix MaxTV 基於 Android TV 系統，可運用真正的全高清解像度投射高達 120 吋的影像。裝置配備多重影像校正、自動調校亮度、長達 4 小時的電池使用時間及 Boombox 功能，令您從今以後的生活都會充滿它的影子！